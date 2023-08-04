عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230804/امرأة-تفارق-الحياة-بعد-شربها-2-لتر-من-المياه-في-20-دقيقة-1079796710.html
امرأة تفارق الحياة بعد شربها 2 لتر من المياه في 20 دقيقة
امرأة تفارق الحياة بعد شربها 2 لتر من المياه في 20 دقيقة
توفيت امرأة ثلاثينية في أمريكا، الشهر الماضي، بعد أن شربت ما يقرب من لترين من الماء، خلال 20 دقيقة.‏ 04.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-04T15:48+0000
2023-08-04T15:48+0000
مجتمع
منوعات
الأخبار
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104271/52/1042715236_0:13:3071:1740_1920x0_80_0_0_f99e4b1be9342a36a65a92d9a6d84cb5.jpg
وفارقت آشلي سمرز، الحياة عن عمر 35 عاما، أثناء قضائها إجازة مع عائلتها خلال عطلة نهاية الأسبوع، في 4 يوليو/ تموز الماضي.وتناولت سمرز 4 زجاجات من المياه في 20 دقيقة، بعد شعورها بالجفاف الشديد، وهو ما يعادل 64 أوقية أو نصف غالون، وهو المقدار الذي من المفترض أن تشربه خلال يوم كامل، وفقا لموقع "MoneyControl".بعد ذلك، شعرت آشلي سمرز، بالدوار واشتكت من الصداع، وبعد عودتها إلى المنزل، فقدت الوعي في مرآبها ولم تستعد وعيها مطلقا، على الرغم من نقلها إلى المستشفى.وبحسب ما ورد، فقد شخّص الأطباء حالة الفتاة بأنها تعاني من تورم في المخ، وماتت إثر "سمية المياه".وتعد "سمية المياه" هي حالة ناتجة عن شرب كميات كبيرة من الماء، ويمكن أن تكون قاتلة في أكثر الحالات خطورة.يشار إلى أنه تم الإبلاغ عن حادثة مماثلة في كندا أخيرا، عندما تم نقل امرأة إلى المستشفى، بعد شربها 4 لترات من المياه لمدة 12 يوما، وذلك كجزء من تحدي "هارد 75" المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يتضمن شرب غالون (نحو أربعة لترات) من الماء بانتظام لمدة 75 يوما.
https://sputnikarabic.ae/20230803/خطوة-غير-مسبوقة-عالميا-كندا-تطبع-تحذيرات-صحية-على-كل-سيجارة-لمحاربة-التدخين-1079757005.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104271/52/1042715236_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_142baac93adb03e40867dd91c9c7cbf1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات, الأخبار, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
منوعات, الأخبار, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

امرأة تفارق الحياة بعد شربها 2 لتر من المياه في 20 دقيقة

15:48 GMT 04.08.2023
© AFP 2023 / JOEL SAGETزجاجات مياه بلاستيكية
زجاجات مياه بلاستيكية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2023
زجاجات مياه بلاستيكية
© AFP 2023 / JOEL SAGET
تابعنا عبرTelegramNabd
توفيت امرأة ثلاثينية في أمريكا، الشهر الماضي، بعد أن شربت ما يقرب من لترين من الماء، خلال 20 دقيقة.‏
وفارقت آشلي سمرز، الحياة عن عمر 35 عاما، أثناء قضائها إجازة مع عائلتها خلال عطلة نهاية الأسبوع، في 4 يوليو/ تموز الماضي.
وتناولت سمرز 4 زجاجات من المياه في 20 دقيقة، بعد شعورها بالجفاف الشديد، وهو ما يعادل 64 أوقية أو نصف غالون، وهو المقدار الذي من المفترض أن تشربه خلال يوم كامل، وفقا لموقع "MoneyControl".
بعد ذلك، شعرت آشلي سمرز، بالدوار واشتكت من الصداع، وبعد عودتها إلى المنزل، فقدت الوعي في مرآبها ولم تستعد وعيها مطلقا، على الرغم من نقلها إلى المستشفى.
التدخين - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2023
مجتمع
خطوة غير مسبوقة عالميا... كندا تطبع تحذيرات صحية على "كل سيجارة" لمحاربة التدخين
أمس, 12:07 GMT
وبحسب ما ورد، فقد شخّص الأطباء حالة الفتاة بأنها تعاني من تورم في المخ، وماتت إثر "سمية المياه".
وتعد "سمية المياه" هي حالة ناتجة عن شرب كميات كبيرة من الماء، ويمكن أن تكون قاتلة في أكثر الحالات خطورة.
يشار إلى أنه تم الإبلاغ عن حادثة مماثلة في كندا أخيرا، عندما تم نقل امرأة إلى المستشفى، بعد شربها 4 لترات من المياه لمدة 12 يوما، وذلك كجزء من تحدي "هارد 75" المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يتضمن شرب غالون (نحو أربعة لترات) من الماء بانتظام لمدة 75 يوما.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:16 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала