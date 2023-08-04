https://sputnikarabic.ae/20230804/امرأة-تفارق-الحياة-بعد-شربها-2-لتر-من-المياه-في-20-دقيقة-1079796710.html
امرأة تفارق الحياة بعد شربها 2 لتر من المياه في 20 دقيقة
امرأة تفارق الحياة بعد شربها 2 لتر من المياه في 20 دقيقة
توفيت امرأة ثلاثينية في أمريكا، الشهر الماضي، بعد أن شربت ما يقرب من لترين من الماء، خلال 20 دقيقة. 04.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-04T15:48+0000
2023-08-04T15:48+0000
2023-08-04T15:48+0000
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وفارقت آشلي سمرز، الحياة عن عمر 35 عاما، أثناء قضائها إجازة مع عائلتها خلال عطلة نهاية الأسبوع، في 4 يوليو/ تموز الماضي.وتناولت سمرز 4 زجاجات من المياه في 20 دقيقة، بعد شعورها بالجفاف الشديد، وهو ما يعادل 64 أوقية أو نصف غالون، وهو المقدار الذي من المفترض أن تشربه خلال يوم كامل، وفقا لموقع "MoneyControl".بعد ذلك، شعرت آشلي سمرز، بالدوار واشتكت من الصداع، وبعد عودتها إلى المنزل، فقدت الوعي في مرآبها ولم تستعد وعيها مطلقا، على الرغم من نقلها إلى المستشفى.وبحسب ما ورد، فقد شخّص الأطباء حالة الفتاة بأنها تعاني من تورم في المخ، وماتت إثر "سمية المياه".وتعد "سمية المياه" هي حالة ناتجة عن شرب كميات كبيرة من الماء، ويمكن أن تكون قاتلة في أكثر الحالات خطورة.يشار إلى أنه تم الإبلاغ عن حادثة مماثلة في كندا أخيرا، عندما تم نقل امرأة إلى المستشفى، بعد شربها 4 لترات من المياه لمدة 12 يوما، وذلك كجزء من تحدي "هارد 75" المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يتضمن شرب غالون (نحو أربعة لترات) من الماء بانتظام لمدة 75 يوما.
https://sputnikarabic.ae/20230803/خطوة-غير-مسبوقة-عالميا-كندا-تطبع-تحذيرات-صحية-على-كل-سيجارة-لمحاربة-التدخين-1079757005.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, الأخبار, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
منوعات, الأخبار, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
امرأة تفارق الحياة بعد شربها 2 لتر من المياه في 20 دقيقة
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توفيت امرأة ثلاثينية في أمريكا، الشهر الماضي، بعد أن شربت ما يقرب من لترين من الماء، خلال 20 دقيقة.
وفارقت آشلي سمرز، الحياة عن عمر 35 عاما، أثناء قضائها إجازة مع عائلتها خلال عطلة نهاية الأسبوع، في 4 يوليو/ تموز الماضي.
وتناولت سمرز 4 زجاجات من المياه في 20 دقيقة، بعد شعورها بالجفاف الشديد، وهو ما يعادل 64 أوقية أو نصف غالون، وهو المقدار الذي من المفترض أن تشربه خلال يوم كامل، وفقا لموقع
"MoneyControl".
بعد ذلك، شعرت آشلي سمرز، بالدوار واشتكت من الصداع
، وبعد عودتها إلى المنزل، فقدت الوعي في مرآبها ولم تستعد وعيها مطلقا، على الرغم من نقلها إلى المستشفى.
وبحسب ما ورد، فقد شخّص الأطباء حالة الفتاة بأنها تعاني من تورم في المخ، وماتت إثر "سمية المياه".
وتعد "سمية المياه" هي حالة ناتجة عن شرب كميات كبيرة من الماء، ويمكن أن تكون قاتلة في أكثر الحالات خطورة.
يشار إلى أنه تم الإبلاغ عن حادثة مماثلة في كندا أخيرا، عندما تم نقل امرأة إلى المستشفى، بعد شربها 4 لترات من المياه لمدة 12 يوما، وذلك كجزء من تحدي "هارد 75" المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي
، والذي يتضمن شرب غالون (نحو أربعة لترات) من الماء بانتظام لمدة 75 يوما.