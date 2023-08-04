https://sputnikarabic.ae/20230804/برلماني-أوروبي-أمريكا-والـناتو-يدمرون-أوكرانيا-1079794868.html
برلماني أوروبي: أمريكا والـ"ناتو" يدمرون أوكرانيا
برلماني أوروبي: أمريكا والـ"ناتو" يدمرون أوكرانيا
صرح عضو البرلمان الأوروبي، ميك والاس، بأن الولايات المتحدة مذنبة بتدمير أوكرانيا. 04.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-04T14:31+0000
2023-08-04T14:31+0000
2023-08-04T14:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وعلّق ميك والاس، على نتائج استطلاع لشبكة "سي إن إن"، إذ وجد 51% من الأمريكيين أن دولتهم "فعلت ما يكفي لمساعدة أوكرانيا".وكتب: "لقد فعلت الولايات المتحدة بالفعل ما يكفي بمساعدة الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي لتدمير هذا البلد".وأشار إلى أن "واشنطن والغرب أوصلوا أوكرانيا إلى حالة مؤسفة، سعيا وراء أهدافهما الجيوسياسية، بغض النظر عن وفاة سكانها".ودعا والاس مرارًا وتكرارًا إلى إنهاء الأعمال العدائية في أوكرانيا وشدد على أن الدول الغربية فقط هي التي تستفيد من هذا الصراع.وفي وقت سابق، صرح ميك والاس: "أدى توسع الناتو باتجاه الشرق إلى زعزعة استقرار المنطقة، وكان على الاتحاد الأوروبي منع هذه العملية. لكن بدلًا من ذلك، أصبحت أوروبا تنجذب بشكل متزايد للصراع".وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، (المتواصلة منذ 24 شباط/ فبراير 2022، لحماية سكان إقليم دونباس). إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العملية العسكرية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
https://sputnikarabic.ae/20230804/مستشار-الرئيس-الأوكراني-السابق-مخاطبا-زيلينسكي-توقف-عن-إلقاء-اللحوم-لا-يوجد-مكان-لبناء-المقابر-1079793069.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
برلماني أوروبي: أمريكا والـ"ناتو" يدمرون أوكرانيا
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صرح عضو البرلمان الأوروبي، ميك والاس، بأن الولايات المتحدة مذنبة بتدمير أوكرانيا.
وعلّق ميك والاس، على نتائج استطلاع لشبكة "سي إن إن"، إذ وجد 51% من الأمريكيين أن دولتهم "فعلت ما يكفي لمساعدة أوكرانيا".
وكتب: "لقد فعلت الولايات المتحدة بالفعل ما يكفي بمساعدة الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي لتدمير هذا البلد".
وأشار إلى أن "واشنطن والغرب أوصلوا أوكرانيا إلى حالة مؤسفة، سعيا وراء أهدافهما الجيوسياسية، بغض النظر عن وفاة سكانها".
ودعا والاس مرارًا وتكرارًا إلى إنهاء الأعمال العدائية في أوكرانيا وشدد على أن الدول الغربية فقط هي التي تستفيد من هذا الصراع.
وفي وقت سابق، صرح ميك والاس: "أدى توسع الناتو باتجاه الشرق إلى زعزعة استقرار المنطقة، وكان على الاتحاد الأوروبي منع هذه العملية. لكن بدلًا من ذلك، أصبحت أوروبا تنجذب بشكل متزايد للصراع".
وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة
في أوكرانيا، (المتواصلة منذ 24 شباط/ فبراير 2022، لحماية سكان إقليم دونباس). إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العملية العسكرية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.