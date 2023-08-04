عربي
https://sputnikarabic.ae/20230804/تجمع-أمازيغي-يطالب-بنك-المغرب-بوضع-أحرف-تيفيناغ-على-عملة-البلاد-1079792664.html
تجمع أمازيغي يطالب بنك المغرب بوضع أحرف "تيفيناغ" على عملة البلاد
تجمع أمازيغي يطالب بنك المغرب بوضع أحرف "تيفيناغ" على عملة البلاد
راسل التجمع العالمي الأمازيغي بنك المغرب، مطالبا بالعمل على إدراج اللغة الأمازيغية بحروفها "تيفيناغ" في البيانات المضمنة في القطع والأوراق النقدية، احتراما... 04.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-04T14:41+0000
2023-08-04T14:41+0000
منوعات
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/01/0b/1047754288_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6d9fdaa10e3d64f4406a8ab029bcd8d7.jpg
وجاء في المراسلة: "بمناسبة إصدار بنك المغرب لقطعة نقدية فضية تذكارية من فئة 250 درهما، تخليدا للذكرى الرابعة والعشرين لتربع الملك محمد السادس على العرش، نود أن نلفت انتباهكم إلى استمراركم بالتجاهل والإقصاء الكلي للغة الأمازيغية التي تُعتبر لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية وفق الدستور المغربي".وقال رشيد الراخا، رئيس التجمع العالمي الأمازيغي: "الآن لدينا قانون تنظيمي يقر هذا التفعيل، ومن ثم الحجة القديمة التي قدمها بنك المغرب بأن وضع اللغة الأمازيغية في الأوراق النقدية يحتاج إلى قانون لم تعد مشكلة، منذ عام 2019، عام صدور القانون التنظيمي".وذكر الراخا بأن "الهوية الأمازيغية ما زالت تشكو من ضعف في الاعتراف من الجانب الرسمي"، مؤكدا: "مؤسسات أخرى، بدورها، ستتم مراسلتها كلما تبين أنها ما زالت تعاني ضعفا في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية".وأشار الناشط الأمازيغي، لحسن باكريم، قائلا: "من الطبيعي أن تكون الحروف الأمازيغية في الأوراق النقدية منذ دسترة الأمازيغية، وأن الثقافة الأمازيغية عنصر حيوي ضمن التركيبة الاجتماعية المغربية، وهذا الموضوع ليس عرقيا، بل هو مطالبة عادية بالاعتراف، فلا مشكلة بأن نعترف بالأصل الأمازيغي لبلدنا، وقد قالها العاهل المغربي في أحد خطاباته".وأكد باكريم، ضمن تصريحه لجريدة "هسبريس"، انتظار تعميم الأمازيغية في النظام الدراسي أفقيا وعموديا لكي يتقنها كل المغاربة، مشددا على أنه حق دستوري وسياسي وثقافي وديمقراطي، وهناك ميزانية مرصودة لتكريس نهضة اللغة الأمازيغية.
https://sputnikarabic.ae/20230804/مصر-للطيران-تطلق-أولى-رحلاتها-المباشرة-إلى-العاصمة-الهندية-1079784266.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/01/0b/1047754288_297:0:3028:2048_1920x0_80_0_0_b693fa5221ee167122953347bf4485e0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات, اقتصاد
منوعات, اقتصاد

تجمع أمازيغي يطالب بنك المغرب بوضع أحرف "تيفيناغ" على عملة البلاد

14:41 GMT 04.08.2023
© AP Photo / Mosa'ab Elshamyعلم الأمازيغ
علم الأمازيغ - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2023
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
تابعنا عبرTelegramNabd
راسل التجمع العالمي الأمازيغي بنك المغرب، مطالبا بالعمل على إدراج اللغة الأمازيغية بحروفها "تيفيناغ" في البيانات المضمنة في القطع والأوراق النقدية، احتراما للدستور من جهة، ومن جهة أخرى لإدخالها ضمن لافتات البنك المركزي وإشاراته.
وجاء في المراسلة: "بمناسبة إصدار بنك المغرب لقطعة نقدية فضية تذكارية من فئة 250 درهما، تخليدا للذكرى الرابعة والعشرين لتربع الملك محمد السادس على العرش، نود أن نلفت انتباهكم إلى استمراركم بالتجاهل والإقصاء الكلي للغة الأمازيغية التي تُعتبر لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية وفق الدستور المغربي".
وقال رشيد الراخا، رئيس التجمع العالمي الأمازيغي: "الآن لدينا قانون تنظيمي يقر هذا التفعيل، ومن ثم الحجة القديمة التي قدمها بنك المغرب بأن وضع اللغة الأمازيغية في الأوراق النقدية يحتاج إلى قانون لم تعد مشكلة، منذ عام 2019، عام صدور القانون التنظيمي".

وأضاف الراخا في تصريح لجريدة "هسبريس": "تعميق الحضور البصري للأمازيغية سيكون أكثر قيمة حين يكون في النقود التي يتعامل بها المغاربة بشكل يومي، وهذا سيمكنهم من التصالح مع تاريخهم وإرثهم الثقافي".

وذكر الراخا بأن "الهوية الأمازيغية ما زالت تشكو من ضعف في الاعتراف من الجانب الرسمي"، مؤكدا: "مؤسسات أخرى، بدورها، ستتم مراسلتها كلما تبين أنها ما زالت تعاني ضعفا في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية".
مصر للطيران - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2023
مصر للطيران تطلق أولى رحلاتها المباشرة إلى العاصمة الهندية
09:51 GMT
وأشار الناشط الأمازيغي، لحسن باكريم، قائلا: "من الطبيعي أن تكون الحروف الأمازيغية في الأوراق النقدية منذ دسترة الأمازيغية، وأن الثقافة الأمازيغية عنصر حيوي ضمن التركيبة الاجتماعية المغربية، وهذا الموضوع ليس عرقيا، بل هو مطالبة عادية بالاعتراف، فلا مشكلة بأن نعترف بالأصل الأمازيغي لبلدنا، وقد قالها العاهل المغربي في أحد خطاباته".
وأكد باكريم، ضمن تصريحه لجريدة "هسبريس"، انتظار تعميم الأمازيغية في النظام الدراسي أفقيا وعموديا لكي يتقنها كل المغاربة، مشددا على أنه حق دستوري وسياسي وثقافي وديمقراطي، وهناك ميزانية مرصودة لتكريس نهضة اللغة الأمازيغية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:44 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала