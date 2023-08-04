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تسجيل حصيلة حوادث غرق "مرعبة" في الجزائر
تسجيل حصيلة حوادث غرق "مرعبة" في الجزائر
سجلت وحدات الحماية المدنية في الجزائر، في الـ24 ساعة الماضية، 12 حالة غرق على الشواطئ وفي المجمعات المائية في البلاد. 04.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-04T12:36+0000
2023-08-04T12:36+0000
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أعلنت وحدات الحماية المدنية عن عشرة حالات وفاة غرقا في شواطئ ذات "راية حمراء"، يمنع فيها السباحة، بالإضافة إلى حالتين في المجمعات المائية العامة.وذكرت الوحدة أنها انتشلت، صباح اليوم الجمعة، حوالي الساعة العاشرة، جثة شاب غريق يبلغ من العمر 16 عاما، من شاطئ الصابلات الشرقي في بلدية الزغبران.وانتشلت الحماية المدنية، صباح اليوم الجمعة، جثة غريق بشاطئ البطاح الشرقي، والذي يمنع فيه الساحة أيضا، في بلدية بريحان في الطارف.وذكرت المديرية في بيان، أن الضحية شاب ويبلغ من العمر 15 سنة.وانطلقت عملية البحث عن الغريق يوم أمس الخميس، عند الساعة السادسة مساءًا.
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منوعات

تسجيل حصيلة حوادث غرق "مرعبة" في الجزائر

12:36 GMT 04.08.2023
© AFP 2023 / PHILIPPE LOPEZحارس إنقاذ فرنسي يعمل على إنقاذ امرأة عالقة في أمواج خطيرة على ساحل المحيط في هوسيغور، جنوب غرب فرنسا، 7 سبتمبر/ أيلول 2022
حارس إنقاذ فرنسي يعمل على إنقاذ امرأة عالقة في أمواج خطيرة على ساحل المحيط في هوسيغور، جنوب غرب فرنسا، 7 سبتمبر/ أيلول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2023
© AFP 2023 / PHILIPPE LOPEZ
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سجلت وحدات الحماية المدنية في الجزائر، في الـ24 ساعة الماضية، 12 حالة غرق على الشواطئ وفي المجمعات المائية في البلاد.
أعلنت وحدات الحماية المدنية عن عشرة حالات وفاة غرقا في شواطئ ذات "راية حمراء"، يمنع فيها السباحة، بالإضافة إلى حالتين في المجمعات المائية العامة.
وذكرت الوحدة أنها انتشلت، صباح اليوم الجمعة، حوالي الساعة العاشرة، جثة شاب غريق يبلغ من العمر 16 عاما، من شاطئ الصابلات الشرقي في بلدية الزغبران.
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وانتشلت الحماية المدنية، صباح اليوم الجمعة، جثة غريق بشاطئ البطاح الشرقي، والذي يمنع فيه الساحة أيضا، في بلدية بريحان في الطارف.
وذكرت المديرية في بيان، أن الضحية شاب ويبلغ من العمر 15 سنة.
وانطلقت عملية البحث عن الغريق يوم أمس الخميس، عند الساعة السادسة مساءًا.
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