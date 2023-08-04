https://sputnikarabic.ae/20230804/تسجيل-حصيلة-حوادث-غرق-مرعبة-في-الجزائر-1079788964.html
تسجيل حصيلة حوادث غرق "مرعبة" في الجزائر
تسجيل حصيلة حوادث غرق "مرعبة" في الجزائر
سجلت وحدات الحماية المدنية في الجزائر، في الـ24 ساعة الماضية، 12 حالة غرق على الشواطئ وفي المجمعات المائية في البلاد. 04.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-04T12:36+0000
2023-08-04T12:36+0000
2023-08-04T12:36+0000
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أعلنت وحدات الحماية المدنية عن عشرة حالات وفاة غرقا في شواطئ ذات "راية حمراء"، يمنع فيها السباحة، بالإضافة إلى حالتين في المجمعات المائية العامة.وذكرت الوحدة أنها انتشلت، صباح اليوم الجمعة، حوالي الساعة العاشرة، جثة شاب غريق يبلغ من العمر 16 عاما، من شاطئ الصابلات الشرقي في بلدية الزغبران.وانتشلت الحماية المدنية، صباح اليوم الجمعة، جثة غريق بشاطئ البطاح الشرقي، والذي يمنع فيه الساحة أيضا، في بلدية بريحان في الطارف.وذكرت المديرية في بيان، أن الضحية شاب ويبلغ من العمر 15 سنة.وانطلقت عملية البحث عن الغريق يوم أمس الخميس، عند الساعة السادسة مساءًا.
https://sputnikarabic.ae/20230804/لبنان-يحيي-الذكرى-الثالثة-لانفجار-مرفأ-بيروت-وسط-جمود-في-ملف-التحقيق-1079784387.html
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منوعات
تسجيل حصيلة حوادث غرق "مرعبة" في الجزائر
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سجلت وحدات الحماية المدنية في الجزائر، في الـ24 ساعة الماضية، 12 حالة غرق على الشواطئ وفي المجمعات المائية في البلاد.
أعلنت وحدات الحماية المدنية عن عشرة حالات وفاة غرقا في شواطئ ذات "راية حمراء"، يمنع فيها السباحة، بالإضافة إلى حالتين في المجمعات المائية العامة.
وذكرت الوحدة أنها انتشلت، صباح اليوم الجمعة، حوالي الساعة العاشرة، جثة شاب غريق يبلغ من العمر 16 عاما
، من شاطئ الصابلات الشرقي في بلدية الزغبران.
وذكرت المديرية في بيان، أن الضحية شاب ويبلغ من العمر 15 سنة.
وانطلقت عملية البحث عن الغريق يوم أمس الخميس، عند الساعة السادسة مساءًا.