https://sputnikarabic.ae/20230804/حاكم-المدينة-لا-إصابات-أو-ضحايا-إثر-الهجوم-الأوكراني-على-نوفوروسيسك-1079778153.html
حاكم المدينة: لا إصابات أو ضحايا إثر الهجوم الأوكراني على نوفوروسيسك
حاكم المدينة: لا إصابات أو ضحايا إثر الهجوم الأوكراني على نوفوروسيسك
أعلن حاكم كراسنودار كراي، فينيامين كوندراتيف، صباح اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الروسية صدت هجومًا بزورقين مسيرين في نوفوروسيسك، لافتا إللى أنه لم ترد أنباء... 04.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-04T04:21+0000
2023-08-04T04:21+0000
2023-08-04T04:26+0000
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وكتب كوندراتيف في قناته على موقع تلغرام: "صدت قواتنا المسلحة اليوم ليلا وصباحا هجوما بزورقين مسيرين في نوفوروسيسك. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.وأضاف حاكم المدينة: "تعمل جميع الخدمات المتخصصة اللازمة في الموقع. أشكر قواتنا المسلحة على عملها المنسق".وصباح اليوم الجمعة، قالت خدمات الطوارئ الروسية "112"، إن انفجارات وقعت في منطقة المياه قرب مدينة نوفوروسيسك الواقعة على البحر الأسود وقرية ميسكاخو.ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن مشغل الخدمة قوله: "تم تقديم جميع المعلومات إلى الخدمات الخاصة، وجاري التحقق منها... وتم تلقي البلاغات"وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أفادت السلطات في القرم أن أنظمة الدفاع الجوي عملت في عدة مناطق من شبه الجزيرة، وتم إسقاط جميع الأهداف، ولم تحدث أضرار أو إصابات.يشار إلى القوات الأوكرانية تقوم بانتظام بقصف الأراضي الحدودية الروسية، وتطلق الطائرات المسيرة وتقوم بأعمال التخريب. ويسري في شبه جزيرة القرم مستوى تحذير "أصفر" من الخطر الإرهابي.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230804/الطوارئ-الروسية-سماع-انفجارات-في-مدينة-نوفوروسيسك-1079776894.html
https://sputnikarabic.ae/20230804/الدفاع-الجوي-يتعامل-مع-أهداف-معادية-في-بعض-مناطق-شبه-جزيرة-القرم-الروسية-1079776731.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
حاكم المدينة: لا إصابات أو ضحايا إثر الهجوم الأوكراني على نوفوروسيسك
04:21 GMT 04.08.2023 (تم التحديث: 04:26 GMT 04.08.2023) تابعنا عبر
أعلن حاكم كراسنودار كراي، فينيامين كوندراتيف، صباح اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الروسية صدت هجومًا بزورقين مسيرين في نوفوروسيسك، لافتا إللى أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.
وكتب كوندراتيف في قناته على موقع تلغرام: "صدت قواتنا المسلحة اليوم ليلا وصباحا هجوما بزورقين مسيرين في نوفوروسيسك. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.
وأضاف حاكم المدينة: "تعمل جميع الخدمات المتخصصة اللازمة في الموقع. أشكر قواتنا المسلحة على عملها المنسق".
وصباح اليوم الجمعة، قالت خدمات الطوارئ الروسية "112"، إن انفجارات وقعت في منطقة المياه قرب مدينة نوفوروسيسك الواقعة على البحر الأسود وقرية ميسكاخو.
ونقلت وكالة "سبوتنيك
" عن مشغل الخدمة قوله: "تم تقديم جميع المعلومات إلى الخدمات الخاصة، وجاري التحقق منها... وتم تلقي البلاغات"
وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أفادت السلطات في القرم أن أنظمة الدفاع الجوي عملت في عدة مناطق
من شبه الجزيرة، وتم إسقاط جميع الأهداف، ولم تحدث أضرار أو إصابات.
يشار إلى القوات الأوكرانية تقوم بانتظام بقصف الأراضي الحدودية الروسية، وتطلق الطائرات المسيرة وتقوم بأعمال التخريب. ويسري في شبه جزيرة القرم مستوى تحذير "أصفر" من الخطر الإرهابي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.