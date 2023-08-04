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https://sputnikarabic.ae/20230804/حبيب-يرفض-طلبا-من-إليون-ماسك-1079784601.html
حبيب يرفض طلبا من إليون ماسك
حبيب يرفض طلبا من إليون ماسك
امتنع البطل السابق لاتحاد "UFC" للفنون القتالية المختلطة، حبيب نور محمدوف، عن تدريب الملياردير الأمريكي ،إيلون ماسك، المدير التنفيذي لـ"تيسلا" ومالك "تويتر"... 04.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-04T09:56+0000
2023-08-04T10:14+0000
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طلب ماسك من حبيب أن يقوم بالإشراف على تدريبه وتجهيزه لمنازلة زوكربرغ، ولكن حبيب أعرض عن طلبه دون ذكر الأسبابوقام الرئيس التنفيذي لمنظمة "UFC Eurasia"، أندريه غرومكوفسكي، بالمشاركة في تنظيم هذا النزال المفترض بين المليارديرين.وصرح دانا وايت، رئيس منظمة الفنون القتالية المختلطة "MMA" وبطولة القتال النهائي"UFC"، في وقت سابق، أنه على علم بموعد النزال وساهم بالفعل بالتحضير له.ونشب الخلاف بين المليارديرين المتصارعين، على خلفية ما أطلقته "Meta" في 6 يوليو/ حزيران، حول خدمة رسائل نصية جديدة، أطلق عليها اسم "ثريدز"، وصُممت لتُزاحم "تويتر".واتهم إيلون ماسك، مارك زوكربيرغ، بالسرقة الأدبية، وقال إن الصراع بينهما قد أصبح شخصيا في تلميح له بالقتال الشخصي والمباشر.وأكد ماسك على أن التحدي بالفعل لا يزال قائما، ووجه كلمة أخيرة لزوكربيرغ: "سأراك في الحلبة للقتال"، بحسب مانشرته صحيفة "فيتشيرنيايا ماسكفا". وأوضح ماسك، في وقت سابق، أنه مستعد ليصارع مارك زوكربيرغ، المعروف بشغفه بفنون القتال، في الحلبة.
https://sputnikarabic.ae/20230803/موارد-الليثيوم-في-البلدان-الأفريقية-آخذة-في-الازدياد-1079758240.html
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منوعات

حبيب يرفض طلبا من إليون ماسك

09:56 GMT 04.08.2023 (تم التحديث: 10:14 GMT 04.08.2023)
© Sputnik . Said Tsarnaevحبيب نور محمدوف
حبيب نور محمدوف - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2023
© Sputnik . Said Tsarnaev
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امتنع البطل السابق لاتحاد "UFC" للفنون القتالية المختلطة، حبيب نور محمدوف، عن تدريب الملياردير الأمريكي ،إيلون ماسك، المدير التنفيذي لـ"تيسلا" ومالك "تويتر" استعدادا لنزال ضد مارك زوكربيرغ، مؤسس "Meta".
طلب ماسك من حبيب أن يقوم بالإشراف على تدريبه وتجهيزه لمنازلة زوكربرغ، ولكن حبيب أعرض عن طلبه دون ذكر الأسباب
وقام الرئيس التنفيذي لمنظمة "UFC Eurasia"، أندريه غرومكوفسكي، بالمشاركة في تنظيم هذا النزال المفترض بين المليارديرين.
وصرح دانا وايت، رئيس منظمة الفنون القتالية المختلطة "MMA" وبطولة القتال النهائي"UFC"، في وقت سابق، أنه على علم بموعد النزال وساهم بالفعل بالتحضير له.
ونشب الخلاف بين المليارديرين المتصارعين، على خلفية ما أطلقته "Meta" في 6 يوليو/ حزيران، حول خدمة رسائل نصية جديدة، أطلق عليها اسم "ثريدز"، وصُممت لتُزاحم "تويتر".
موارد الليثيوم في البلدان الأفريقية آخذة في الازدياد - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2023
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موارد الليثيوم في البلدان الأفريقية آخذة في الازدياد
أمس, 12:56 GMT
واتهم إيلون ماسك، مارك زوكربيرغ، بالسرقة الأدبية، وقال إن الصراع بينهما قد أصبح شخصيا في تلميح له بالقتال الشخصي والمباشر.
وأكد ماسك على أن التحدي بالفعل لا يزال قائما، ووجه كلمة أخيرة لزوكربيرغ: "سأراك في الحلبة للقتال"، بحسب مانشرته صحيفة "فيتشيرنيايا ماسكفا".
وأوضح ماسك، في وقت سابق، أنه مستعد ليصارع مارك زوكربيرغ، المعروف بشغفه بفنون القتال، في الحلبة.
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