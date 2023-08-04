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الدفاع الروسية: إحباط هجمات أوكرانية بـ13 طائرة مسيرة على شبه جزيرة القرم
Танк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230804/خط-أنابيب-بحر-قزوين-البنية-التحتية-للخط-لم-تتضرر-إثر-الانفجارات-التي-وقعت-قرب-نوفوروسيسك-1079777309.html
خط أنابيب بحر قزوين: البنية التحتية للخط لم تتضرر إثر الانفجارات التي وقعت قرب نوفوروسيسك
خط أنابيب بحر قزوين: البنية التحتية للخط لم تتضرر إثر الانفجارات التي وقعت قرب نوفوروسيسك
قالت الشركة المشغلة لخط أنابيب غاز بحر قزوين، صباح اليوم الجمعة، إن البنية التحتية لخط الأنابيب لم تتضرر في الانفجارات التي وقعت في المنطقة الساحلية بالقرب من... 04.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-04T03:40+0000
2023-08-04T03:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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وقالت الشركة: "نعلن أنه في الوقت الحالي، يتم تحميل النفط كالمعتاد على الناقلات الراسية. لا توجد أضرار في البنية التحتية لخط أنابيب بحر قزوين".وصباح اليوم الجمعة، قالت خدمات الطوارئ الروسية "112"، إن انفجارات وقعت في منطقة المياه قرب مدينة نوفوروسيسك الواقعة على البحر الأسود وقرية ميسكاخو.ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن مشغل الخدمة قوله: "تم تقديم جميع المعلومات إلى الخدمات الخاصة، وجاري التحقق منها... وتم تلقي البلاغات"وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أفادت السلطات في القرم أن أنظمة الدفاع الجوي عملت في عدة مناطق من شبه الجزيرة، وتم إسقاط جميع الأهداف، ولم تحدث أضرار أو إصابات.يشار إلى القوات الأوكرانية تقوم بانتظام بقصف الأراضي الحدودية الروسية، وتطلق الطائرات المسيرة وتقوم بأعمال التخريب. ويسري في شبه جزيرة القرم مستوى تحذير "أصفر" من الخطر الإرهابي.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230804/الطوارئ-الروسية-سماع-انفجارات-في-مدينة-نوفوروسيسك-1079776894.html
https://sputnikarabic.ae/20230804/الدفاع-الجوي-يتعامل-مع-أهداف-معادية-في-بعض-مناطق-شبه-جزيرة-القرم-الروسية-1079776731.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

خط أنابيب بحر قزوين: البنية التحتية للخط لم تتضرر إثر الانفجارات التي وقعت قرب نوفوروسيسك

03:40 GMT 04.08.2023 (تم التحديث: 03:51 GMT 04.08.2023)
© Sputnik . Axel Schmidtإنشاء خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2"
إنشاء خط أنابيب الغاز التيار الشمالي 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2023
© Sputnik . Axel Schmidt
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قالت الشركة المشغلة لخط أنابيب غاز بحر قزوين، صباح اليوم الجمعة، إن البنية التحتية لخط الأنابيب لم تتضرر في الانفجارات التي وقعت في المنطقة الساحلية بالقرب من نوفوروسيسك، وأن الشحنات النفطية مستمرة كالمعتاد.
وقالت الشركة: "نعلن أنه في الوقت الحالي، يتم تحميل النفط كالمعتاد على الناقلات الراسية. لا توجد أضرار في البنية التحتية لخط أنابيب بحر قزوين".
وزارة الطوارئ الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الطوارئ الروسية: سماع انفجارات في مدينة نوفوروسيسك على البحر الأسود
03:14 GMT
وصباح اليوم الجمعة، قالت خدمات الطوارئ الروسية "112"، إن انفجارات وقعت في منطقة المياه قرب مدينة نوفوروسيسك الواقعة على البحر الأسود وقرية ميسكاخو.
ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن مشغل الخدمة قوله: "تم تقديم جميع المعلومات إلى الخدمات الخاصة، وجاري التحقق منها... وتم تلقي البلاغات"
وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أفادت السلطات في القرم أن أنظمة الدفاع الجوي عملت في عدة مناطق من شبه الجزيرة، وتم إسقاط جميع الأهداف، ولم تحدث أضرار أو إصابات.
مدينة بالاكلافا بشبه جزيرة القرم - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي يتعامل مع أهداف معادية في بعض مناطق شبه جزيرة القرم الروسية
02:16 GMT
يشار إلى القوات الأوكرانية تقوم بانتظام بقصف الأراضي الحدودية الروسية، وتطلق الطائرات المسيرة وتقوم بأعمال التخريب. ويسري في شبه جزيرة القرم مستوى تحذير "أصفر" من الخطر الإرهابي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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