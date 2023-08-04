https://sputnikarabic.ae/20230804/خط-أنابيب-بحر-قزوين-البنية-التحتية-للخط-لم-تتضرر-إثر-الانفجارات-التي-وقعت-قرب-نوفوروسيسك-1079777309.html

خط أنابيب بحر قزوين: البنية التحتية للخط لم تتضرر إثر الانفجارات التي وقعت قرب نوفوروسيسك

خط أنابيب بحر قزوين: البنية التحتية للخط لم تتضرر إثر الانفجارات التي وقعت قرب نوفوروسيسك

قالت الشركة المشغلة لخط أنابيب غاز بحر قزوين، صباح اليوم الجمعة، إن البنية التحتية لخط الأنابيب لم تتضرر في الانفجارات التي وقعت في المنطقة الساحلية بالقرب من... 04.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-04T03:40+0000

2023-08-04T03:40+0000

2023-08-04T03:51+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

سلاح روسيا

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أخبار أوكرانيا

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وقالت الشركة: "نعلن أنه في الوقت الحالي، يتم تحميل النفط كالمعتاد على الناقلات الراسية. لا توجد أضرار في البنية التحتية لخط أنابيب بحر قزوين".وصباح اليوم الجمعة، قالت خدمات الطوارئ الروسية "112"، إن انفجارات وقعت في منطقة المياه قرب مدينة نوفوروسيسك الواقعة على البحر الأسود وقرية ميسكاخو.ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن مشغل الخدمة قوله: "تم تقديم جميع المعلومات إلى الخدمات الخاصة، وجاري التحقق منها... وتم تلقي البلاغات"وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أفادت السلطات في القرم أن أنظمة الدفاع الجوي عملت في عدة مناطق من شبه الجزيرة، وتم إسقاط جميع الأهداف، ولم تحدث أضرار أو إصابات.يشار إلى القوات الأوكرانية تقوم بانتظام بقصف الأراضي الحدودية الروسية، وتطلق الطائرات المسيرة وتقوم بأعمال التخريب. ويسري في شبه جزيرة القرم مستوى تحذير "أصفر" من الخطر الإرهابي.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

https://sputnikarabic.ae/20230804/الطوارئ-الروسية-سماع-انفجارات-في-مدينة-نوفوروسيسك-1079776894.html

https://sputnikarabic.ae/20230804/الدفاع-الجوي-يتعامل-مع-أهداف-معادية-في-بعض-مناطق-شبه-جزيرة-القرم-الروسية-1079776731.html

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