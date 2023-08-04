https://sputnikarabic.ae/20230804/رئيس-الوزراء-الأوكراني-أوكرانيا-تلقت-مساعدات-بقيمة-28-مليار-دولار-في-عام-2023--1079798687.html
رئيس الوزراء الأوكراني: أوكرانيا تلقت مساعدات بقيمة 28 مليار دولار في عام 2023
رئيس الوزراء الأوكراني: أوكرانيا تلقت مساعدات بقيمة 28 مليار دولار في عام 2023
أعلن رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال، أنه منذ بداية عام 2023، تلقت أوكرانيا 28 مليار دولار من الدعم المالي المقدم من الحلفاء. 04.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-04T17:25+0000
2023-08-04T17:25+0000
2023-08-04T17:25+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/1e/1068447118_0:160:3075:1889_1920x0_80_0_0_c51ffd0692d1ae1c43315c3af8c7ef75.jpg
وكتب شميهال على قناته في "تلغرام": "هذا العام، اجتذبت أوكرانيا بالفعل 28 مليار دولار من الدعم المالي من الشركاء، أكثر من 11 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي، وأكثر من 8 مليارات دولار من أمريكا".وفي وقت سابق، قال وزير المالية الأوكراني، سيرغي مارشينكو، إن موازنة الدولة قد يتم تعديلها هذا العام، في حين تأمل السلطات في ألا يقل حجم التمويل الخارجي للميزانية، في عام 2024 عن عام 2023.وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، (المتواصلة منذ 24 شباط/ فبراير 2022، لحماية سكان إقليم دونباس). إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العملية العسكرية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
https://sputnikarabic.ae/20230804/إعلام-تسليم-نظام-كييف-إف-16-لن-يؤخر-من-المصير-المحتوم-بالفشل-1079795285.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/1e/1068447118_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6cdc5d2662b48c395c58364daa052b2a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أوكرانيا
رئيس الوزراء الأوكراني: أوكرانيا تلقت مساعدات بقيمة 28 مليار دولار في عام 2023
تابعنا عبر
أعلن رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال، أنه منذ بداية عام 2023، تلقت أوكرانيا 28 مليار دولار من الدعم المالي المقدم من الحلفاء.
وكتب شميهال على قناته في "تلغرام": "هذا العام، اجتذبت أوكرانيا بالفعل 28 مليار دولار من الدعم المالي من الشركاء، أكثر من 11 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي، وأكثر من 8 مليارات دولار من أمريكا".
وفي وقت سابق، قال وزير المالية الأوكراني، سيرغي مارشينكو، إن موازنة الدولة قد يتم تعديلها هذا العام، في حين تأمل السلطات في ألا يقل حجم التمويل الخارجي للميزانية، في عام 2024 عن عام 2023.
وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة
في أوكرانيا، (المتواصلة منذ 24 شباط/ فبراير 2022، لحماية سكان إقليم دونباس). إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العملية العسكرية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.