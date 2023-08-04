https://sputnikarabic.ae/20230804/روسيا-تصمم-نظاما-فريدا-لمنع-حوادث-الطيران-الناجمة-عن-الجليد-1079781437.html
روسيا تصمم نظاما فريدا لمنع حوادث الطيران الناجمة عن الجليد
روسيا تصمم نظاما فريدا لمنع حوادث الطيران الناجمة عن الجليد
أعلنت الخدمة الصحفية لجامعة سامارا الروسية أن طالبا جامعيا يدرس لديها طور طريقة لكشف نسبة وجود الماء في وقود الطائرات المدنية، حيث من شأن هذه العملية أن تساعد... 04.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-04T08:59+0000
2023-08-04T08:59+0000
2023-08-04T08:59+0000
علوم
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وقالت الخدمة الصحفية للجامعة إنه "سيتم تثبيت الجهاز قيد التطوير على ناقلات طيران، سواء كانت متنقلة أو ثابتة، وبمبدأ تشغيله سيشبه نظام إشارات الليزر، حيث سيقوم نظام التحكم بفحص الوقود الذي يتم ضخه في الطائرة باستخدام ليزر داخل الطائرة والذي سيجعل البحث عن المياه في الوقود.وأضافت الخدمة أنه في حال كان المستشعر مسؤولاً عن قطرة ماء، فإن شعاع الليزر سوف يتناثر عليه بطريقة معينة وسوف ينطلق الإنذار.وبحسب الجامعة، من المتوقع أن يتم تنفيذ المشروع في غضون عامين، ففي الوقت الراهن تم تجريب الابتكار، ويتم إجراء مجموعة من الدراسات عليه، بناءً على النتائج التي سيتم إنشاء نموذج عمل لجهاز الاستشعار.
https://sputnikarabic.ae/20230627/ابتكار-محرك-متعدد-المهام-للمركبات-الفضائية-في-روسيا-1078536428.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
علوم
روسيا تصمم نظاما فريدا لمنع حوادث الطيران الناجمة عن الجليد
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أعلنت الخدمة الصحفية لجامعة سامارا الروسية أن طالبا جامعيا يدرس لديها طور طريقة لكشف نسبة وجود الماء في وقود الطائرات المدنية، حيث من شأن هذه العملية أن تساعد في التقليل من حوادث الطيران خلال تكون الجليد في الوقود أثناء الرحلة.
وقالت الخدمة الصحفية للجامعة إنه "سيتم تثبيت الجهاز قيد التطوير على ناقلات طيران، سواء كانت متنقلة أو ثابتة، وبمبدأ تشغيله سيشبه نظام إشارات الليزر، حيث سيقوم نظام التحكم بفحص الوقود الذي يتم ضخه في الطائرة باستخدام ليزر داخل الطائرة والذي سيجعل البحث عن المياه في الوقود.
وأضافت الخدمة أنه في حال كان المستشعر مسؤولاً عن قطرة ماء، فإن شعاع الليزر سوف يتناثر عليه بطريقة معينة وسوف ينطلق الإنذار.
وبحسب الجامعة، من المتوقع أن يتم تنفيذ المشروع في غضون عامين، ففي الوقت الراهن تم تجريب الابتكار، ويتم إجراء مجموعة من الدراسات عليه، بناءً على النتائج التي سيتم إنشاء نموذج عمل لجهاز الاستشعار.