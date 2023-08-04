https://sputnikarabic.ae/20230804/سفن-روسية-صينية-تدمر-غواصة-معادية-وتنفذ-إنزالا-خلال-مناورات-بحرية-ضخمة-فيديو--1079789413.html

سفن روسية صينية تدمر غواصة "معادية" وتنفذ إنزالا خلال مناورات بحرية ضخمة... فيديو

سفن روسية صينية تدمر غواصة "معادية" وتنفذ إنزالا خلال مناورات بحرية ضخمة... فيديو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن سفن البحرية الروسية وسفن البحرية الصينية عملت على تدمير غواصة "معادية" وهمية ونفذت إنزالا خلال مناورات بحرية ضخمة. 04.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-04T12:48+0000

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تواصل السفن الحربية التابعة للبحرية الروسية والبحرية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني القيام بمهام الدورية البحرية المشتركة الثالثة للمحيط الهادي".وتابع البيان: "لقد مرت أطقم السفن بالفعل في بحر اليابان ومضيق لا بيروز وبحر أوخوتسك ومضيق كامتشاتكا. أجرى بحارة البلدين مناورات تكتيكية مشتركة وأجروا تدريبات اتصال ونفذوا عمليات إنزال وإقلاع طائرات هليكوبتر من على سطح سفن كل منهما، وفي المجموع منذ بداية الدورية قطعت المفرزة أكثر من 2300 ميل بحري".وأشار البيان إلى أنه في الجزء الجنوبي الغربي من بحر بيرينغ، أجرت مفرزة من السفن التابعة للبحرية الروسية وبحرية جيش التحرير الشعبي مناورة ضد الغواصات، عملوا خلالها على البحث عن غواصة وهمية للعدو ومرافقتها وتدميرها".وبحسب البيان، للكشف عن الغواصة، التي وفقا لأسطورة التمرين، دخلت سرا المنطقة المغلقة للملاحة، تم استخدام مرافق البحث عن السونار على متن السفن، وكذلك طائرات هليكوبتر مضادة للغواصات من طراز "كا-27 بي إل".ولفت البيان إلى أنه بعد تحديد إحداثيات ومعايير حركة الهدف، تم تقديم توصيات لاستخدام الأسلحة، وأطلق البحارة وابلًا من شحنات العمق النفاثة.

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