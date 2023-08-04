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https://sputnikarabic.ae/20230804/سو-57-تتزود-بصاروخ-يستطيع-الالتفاف-180-درجة-وضرب-طائرة-خلفها-فيديو-1079796142.html
"سو 57" تتزود بصاروخ يستطيع الالتفاف 180 درجة وضرب طائرة خلفها... فيديو
"سو 57" تتزود بصاروخ يستطيع الالتفاف 180 درجة وضرب طائرة خلفها... فيديو
بالنسبة لمقاتلات "سو-57" الروسية، تم إنشاء صواريخ من الجيل الخامس قصيرة المدى "إر في في – إم دي 2"، والتي ليس لها نظير في العالم. 04.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-04T15:15+0000
2023-08-04T15:28+0000
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وأفاد ممثلو شركة "ГосМКБ Радуга" المطورة لصاروخ"إر في في – إم دي 2"، لمجلة "Арсенал Отечества": "تطوير الجيل الخامس من صواريخ جو - جو في روسيا، والذي دخل مرحلة الإنتاج الصناعي، يتقدم بخمس إلى عشر سنوات على تطورات مماثلة في الولايات المتحدة".لقد تم تطوير واختبار هذه الصواريخ في أسرع وقت ممكن، وقد بدأت بالفعل مرحلة اعتمادها في الخدمة.وبحسب الخبراء: "يمكن وضع "إر في في – إم دي 2" في مقصورات جسم الطائرة الداخلية لمقاتلات "سو-57".وبحسب الصحيفة، يوجد ميزة أخرى للصاروخ، هي رأس صاروخ موجه متعدد العناصر مزدوج النطاق يعمل بالأشعة تحت الحمراء مع زيادة مناعة ضد الضوضاء، ويمكن أن يصيب أهدافًا من جميع الزوايا.تم تصميم الصاروخ القصير المدى الجديد لمهاجمة الأهداف الجوية في قتال قريب شديد المناورة في أي وقت من اليوم، وفي أي اتجاه يتعلق بالطائرة الحاملة. بمعنى آخر، بعد الإطلاق، يمكن للذخيرة أن تدور 180 درجة وتضرب طائرة معادية خلفها.والصاروخ قادر على إصابة أهداف تطير بسرعة تصل إلى 2500 متر في الثانية على ارتفاعات من 20 مترًا إلى 20 كيلومترًا.
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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, العالم
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, العالم

"سو 57" تتزود بصاروخ يستطيع الالتفاف 180 درجة وضرب طائرة خلفها... فيديو

15:15 GMT 04.08.2023 (تم التحديث: 15:28 GMT 04.08.2023)
CC BY-SA 2.0 / Anna Zvereva / Sukhoi T-50مقاتلة سو-57
مقاتلة سو-57 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2023
CC BY-SA 2.0 / Anna Zvereva / Sukhoi T-50
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بالنسبة لمقاتلات "سو-57" الروسية، تم إنشاء صواريخ من الجيل الخامس قصيرة المدى "إر في في – إم دي 2"، والتي ليس لها نظير في العالم.
وأفاد ممثلو شركة "ГосМКБ Радуга" المطورة لصاروخ"إر في في – إم دي 2"، لمجلة "Арсенал Отечества": "تطوير الجيل الخامس من صواريخ جو - جو في روسيا، والذي دخل مرحلة الإنتاج الصناعي، يتقدم بخمس إلى عشر سنوات على تطورات مماثلة في الولايات المتحدة".

وتم تزويد مقاتلة "سو 57" بصاروخ قصير المدى "إر في في – إم دي 2"، يتقدم بـ10 سنوات عن مثيله الأمريكي، ليس له مثيل في العالم، مخصص لمهاجمة الأهداف الجوية في حالات القتال القريب.

لقد تم تطوير واختبار هذه الصواريخ في أسرع وقت ممكن، وقد بدأت بالفعل مرحلة اعتمادها في الخدمة.
وبحسب الخبراء: "يمكن وضع "إر في في – إم دي 2" في مقصورات جسم الطائرة الداخلية لمقاتلات "سو-57".

وبحسب الخبراء: "من أجل تقليل رؤية الرادار، يتم وضع أسلحة الجيل الخامس في المقصورات الداخلية لجسم الطائرة".

© Sputnikالمقاتلة الروسية "سو-57"
المقاتلة الروسية سو-57 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2023
المقاتلة الروسية "سو-57"
© Sputnik
وبحسب الصحيفة، يوجد ميزة أخرى للصاروخ، هي رأس صاروخ موجه متعدد العناصر مزدوج النطاق يعمل بالأشعة تحت الحمراء مع زيادة مناعة ضد الضوضاء، ويمكن أن يصيب أهدافًا من جميع الزوايا.
تم تصميم الصاروخ القصير المدى الجديد لمهاجمة الأهداف الجوية في قتال قريب شديد المناورة في أي وقت من اليوم، وفي أي اتجاه يتعلق بالطائرة الحاملة. بمعنى آخر، بعد الإطلاق، يمكن للذخيرة أن تدور 180 درجة وتضرب طائرة معادية خلفها.
معلومات عن المقاتلة الروسية الخارقة "سو 57"
معلومات عن المقاتلة الروسية الخارقة سو 57 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2023
معلومات عن المقاتلة الروسية الخارقة "سو 57"
والصاروخ قادر على إصابة أهداف تطير بسرعة تصل إلى 2500 متر في الثانية على ارتفاعات من 20 مترًا إلى 20 كيلومترًا.
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