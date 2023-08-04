https://sputnikarabic.ae/20230804/شركة-إيني-تجري-تقييما-أمنيا-بمناطق-أنشطتها-في-ليبيا-1079779207.html

شركة "إيني" تجري تقييما أمنيا بمناطق أنشطتها في ليبيا

شركة "إيني" تجري تقييما أمنيا بمناطق أنشطتها في ليبيا

ألغت شركة "إيني" الإيطالية، أمس الخميس، حالة القوة القاهرة في مناطق الاستكشاف "A وB" البرية، و"C" البحرية في ليبيا. 04.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-04T06:32+0000

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وذكرت صحيفة الوسط، مساء أمس الخميس، أن الشركة الإيطالية قد ألغت القوة القاهرة المفروضة في العام 2014، وذلك بعد الانتهاء من تقييم المخاطر الأمنية والذي أجرته للتحقق من الظروف الأمنية في المناطق التي سيجرى فيها تنفيذ برنامج الاستكشاف في ليبيا.ويشار إلى أن شركة إيني الإيطالية تملك حصة 42.5%، مع 42.5% لشركة "بريتش بتروليم" البريطانية، حيث ستتمكن الشركة بناء على التقييم الذي أجرته من استئناف الأنشطة المتعاقد عليها في أحواض الاستكشاف.وتمثل حصة "إيني" حوالي 80% من إنتاج الغاز في ليبيا (1.6 مليار قدم مكعب قياسي في اليوم خلال العام 2022)، وهي نسبة التمثيل التي تجعلها المنتج الرائد للغاز في ليبيا والمورد الرئيسي للسوق المحلية، خاصة وأنها تعمل في البلاد منذ العام 1959.ويشار إلى أنه في السابع عشر من الشهر الماضي، نفى مصدر ليبي مسؤول عودة عمليات إغلاق حقل الشرارة النفطي، مؤكدًا استئناف الإنتاج تماماً بكامل طاقته الإنتاجية في حقل الشرارة النفطي.وقال المصدر المسؤول، في حرس المنشآت النفطية في حقل الشرارة النفطي، لوكالة "سبوتنيك"، إنه "تم استئناف العمل والإنتاج داخل حقل الشرارة النفطي بكامل طاقته الإنتاجية اليوم بعد عملية الإغلاق التي استمرت يوم واحدًا من قبل محتجين".وأعلنت وزارة النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، استئناف عمليات التشغيل والإنتاج النفطي في حقلي الشرارة والفيل، بعد توقف لمدة يوم كامل.

https://sputnikarabic.ae/20230716/مصادر-لـسبوتنيك-استئناف-الإنتاج-في-حقل-الشرارة-النفطي-الليبي-بكامل-طاقته-1079126036.html

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