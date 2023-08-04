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الخارجية الروسية لـ"سبوتنيك": الرياض ستطلع موسكو على نتائج الاجتماع بشأن أوكرانيا -عاجل
Танк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230804/شويغو-يوجه-بتنفيذ-ضربات-استباقية-ضد-أهداف-أوكرانية-1079779923.html
شويغو يوجه بتنفيذ ضربات استباقية ضد أهداف أوكرانية
شويغو يوجه بتنفيذ ضربات استباقية ضد أهداف أوكرانية
ذكرت وزارة الدفاع الروسية في البيان: "هذه الإجراءات ستضمن أقصى درجات السلامة لأرواح وصحة الجنود الروس". 04.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-04T07:53+0000
2023-08-04T07:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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زار وزير الدفاع الروسي، اليوم الجمعة، مركز القيادة لمجموعة "المركز" في منطقة العمليات الخاصة، وفي جولة ميدانية هناك استمع إلى تقرير قائد المجموعة، الفريق أندريه موردفيتشوف، والقادة وضباط الأركان، الذين تحدثوا عن الوضع الحالي، وأعمال العدو، وأداء القوات الروسية لمهام قتالية.وجاء في بيان الوزارة: "أثناء العمل في منطقة العملية العسكرية الخاصة قام وزير الدفاع الروسي، الجنرال سيرغي شويغو، بتفقد مركز القيادة الأمامي لإحدى تشكيلات مجموعة المركز".وشكر شويغو القيادة والأفراد على العمليات الهجومية الناجحة على اتجاه كراسني ليمان والاستيلاء على مواقع أكثر فائدة.ووفقًا للوزارة، خلال اليوم السابق، صدت وحدات المجموعة المركزية في اتجاه كراسني ليمان هجومين شنتهما القوات المسلحة الأوكرانية، مما أدى إلى تحييد أكثر من 110 عسكريًا أوكرانيًا، وثلاث مركبات مدرعة، وعربتين، ومنشأة تجميع مدفعية "أكاتسيا" ذاتية الدفع.
https://sputnikarabic.ae/20230804/وزير-الدفاع-الروسي-يتفقد-قوات-المركز-على-الخطوط-الأمامية-في-منطقة-العمليات-العسكرية---عاجل-1079778713.html
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العالم, روسيا, رصد عسكري
العالم, روسيا, رصد عسكري

شويغو يوجه بتنفيذ ضربات استباقية ضد أهداف أوكرانية

07:53 GMT 04.08.2023
© Пресс-служба Минобороны РФ / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2023
© Пресс-служба Минобороны РФ
/
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ذكرت وزارة الدفاع الروسية في البيان: "هذه الإجراءات ستضمن أقصى درجات السلامة لأرواح وصحة الجنود الروس".
زار وزير الدفاع الروسي، اليوم الجمعة، مركز القيادة لمجموعة "المركز" في منطقة العمليات الخاصة، وفي جولة ميدانية هناك استمع إلى تقرير قائد المجموعة، الفريق أندريه موردفيتشوف، والقادة وضباط الأركان، الذين تحدثوا عن الوضع الحالي، وأعمال العدو، وأداء القوات الروسية لمهام قتالية.
وجاء في بيان الوزارة: "أثناء العمل في منطقة العملية العسكرية الخاصة قام وزير الدفاع الروسي، الجنرال سيرغي شويغو، بتفقد مركز القيادة الأمامي لإحدى تشكيلات مجموعة المركز".
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزير الدفاع الروسي يتفقد قوات "المركز" على الخطوط الأمامية في منطقة العمليات العسكرية
05:24 GMT
وشكر شويغو القيادة والأفراد على العمليات الهجومية الناجحة على اتجاه كراسني ليمان والاستيلاء على مواقع أكثر فائدة.
ووفقًا للوزارة، خلال اليوم السابق، صدت وحدات المجموعة المركزية في اتجاه كراسني ليمان هجومين شنتهما القوات المسلحة الأوكرانية، مما أدى إلى تحييد أكثر من 110 عسكريًا أوكرانيًا، وثلاث مركبات مدرعة، وعربتين، ومنشأة تجميع مدفعية "أكاتسيا" ذاتية الدفع.
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Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:34 GMT
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