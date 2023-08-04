https://sputnikarabic.ae/20230804/شويغو-يوجه-بتنفيذ-ضربات-استباقية-ضد-أهداف-أوكرانية-1079779923.html
شويغو يوجه بتنفيذ ضربات استباقية ضد أهداف أوكرانية
شويغو يوجه بتنفيذ ضربات استباقية ضد أهداف أوكرانية
ذكرت وزارة الدفاع الروسية في البيان: "هذه الإجراءات ستضمن أقصى درجات السلامة لأرواح وصحة الجنود الروس". 04.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-04T07:53+0000
2023-08-04T07:53+0000
2023-08-04T07:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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زار وزير الدفاع الروسي، اليوم الجمعة، مركز القيادة لمجموعة "المركز" في منطقة العمليات الخاصة، وفي جولة ميدانية هناك استمع إلى تقرير قائد المجموعة، الفريق أندريه موردفيتشوف، والقادة وضباط الأركان، الذين تحدثوا عن الوضع الحالي، وأعمال العدو، وأداء القوات الروسية لمهام قتالية.وجاء في بيان الوزارة: "أثناء العمل في منطقة العملية العسكرية الخاصة قام وزير الدفاع الروسي، الجنرال سيرغي شويغو، بتفقد مركز القيادة الأمامي لإحدى تشكيلات مجموعة المركز".وشكر شويغو القيادة والأفراد على العمليات الهجومية الناجحة على اتجاه كراسني ليمان والاستيلاء على مواقع أكثر فائدة.ووفقًا للوزارة، خلال اليوم السابق، صدت وحدات المجموعة المركزية في اتجاه كراسني ليمان هجومين شنتهما القوات المسلحة الأوكرانية، مما أدى إلى تحييد أكثر من 110 عسكريًا أوكرانيًا، وثلاث مركبات مدرعة، وعربتين، ومنشأة تجميع مدفعية "أكاتسيا" ذاتية الدفع.
https://sputnikarabic.ae/20230804/وزير-الدفاع-الروسي-يتفقد-قوات-المركز-على-الخطوط-الأمامية-في-منطقة-العمليات-العسكرية---عاجل-1079778713.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, رصد عسكري
شويغو يوجه بتنفيذ ضربات استباقية ضد أهداف أوكرانية
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ذكرت وزارة الدفاع الروسية في البيان: "هذه الإجراءات ستضمن أقصى درجات السلامة لأرواح وصحة الجنود الروس".
زار وزير الدفاع الروسي، اليوم الجمعة، مركز القيادة لمجموعة "المركز" في منطقة العمليات الخاصة، وفي جولة ميدانية هناك استمع إلى تقرير قائد المجموعة، الفريق أندريه موردفيتشوف، والقادة وضباط الأركان، الذين تحدثوا عن الوضع الحالي، وأعمال العدو
، وأداء القوات الروسية لمهام قتالية.
وجاء في بيان الوزارة: "أثناء العمل في منطقة العملية العسكرية الخاصة قام وزير الدفاع الروسي، الجنرال سيرغي شويغو، بتفقد مركز القيادة الأمامي لإحدى تشكيلات مجموعة المركز".
وشكر شويغو القيادة والأفراد على العمليات الهجومية الناجحة على اتجاه كراسني ليمان والاستيلاء على مواقع أكثر فائدة.
ووفقًا للوزارة، خلال اليوم السابق، صدت وحدات المجموعة المركزية في اتجاه كراسني ليمان هجومين
شنتهما القوات المسلحة الأوكرانية، مما أدى إلى تحييد أكثر من 110 عسكريًا أوكرانيًا، وثلاث مركبات مدرعة، وعربتين، ومنشأة تجميع مدفعية "أكاتسيا" ذاتية الدفع.