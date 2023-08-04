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https://sputnikarabic.ae/20230804/صحيفة-السعودية-تعتزم-إبلاغ-روسيا-بنتائج-محادثات-السلام-حول-أوكرانيا-1079779332.html
صحيفة: السعودية تعتزم إبلاغ روسيا بنتائج محادثات السلام حول أوكرانيا
صحيفة: السعودية تعتزم إبلاغ روسيا بنتائج محادثات السلام حول أوكرانيا
ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، أنه من المتوقع أن تطلع المملكة العربية السعودية، روسيا على نتائج الاجتماع الخاصة بأوكرانيا المزمع عقدها، نهاية الأسبوع. 04.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-04T06:31+0000
2023-08-04T06:31+0000
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وقالت صحيفة "بوليتكو الأمريكية في تقرير لها: إنه "من غير الواضح، ما إذا كان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، سيحضر الاجتماع، نهاية هذا الأسبوع؛ غير أنه، من المتوقع أن تُطلع السعودية روسيا على النتائج".ووفقا للصحيفة، ستتمحور المناقشات، التي تجري على مدار يومين، حول 10 مواضيع فرعية، وعلى وجه الخصوص، "أمن الغذاء والطاقة، وإطلاق سراح السجناء"؛ فضلاً عن "الأمن البيئي وإمكانية تشكيل محكمة جرائم الحرب".وبالإضافة إلى ذلك، بحسب التقرير، من المرجح أن يلتقي ممثلو الدول الأوروبية، قبل الاجتماع المقرر في جدة، لتنسيق أطروحاتهم.وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلت، في وقت سابق، عن دبلوماسيين، أن السعودية تعتزم إجراء محادثات سلام بشأن أوكرانيا في جدة، خلال شهر آب/أغسطس الحالي؛ وستدعو إليها ممثلين عن نحو 30 دولة، روسيا ليست بينها.ومن بين الدول التي وجهت إليها دعوات، أوكرانيا وإندونيسيا ومصر والمكسيك وتشيلي وزامبيا؛ كما أكدت المشاركة في الاجتماع، كل من المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا وبولندا والاتحاد الأوروبي.بالمقابل، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن الكرملين سيتابع الاجتماع في المملكة العربية السعودية بشأن أوكرانيا، وماهية الأهداف الموضوعة.
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صحيفة: السعودية تعتزم إبلاغ روسيا بنتائج محادثات السلام حول أوكرانيا

06:31 GMT 04.08.2023
© Photo / wikipediaمدينة الرياض
مدينة الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2023
© Photo / wikipedia
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ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، أنه من المتوقع أن تطلع المملكة العربية السعودية، روسيا على نتائج الاجتماع الخاصة بأوكرانيا المزمع عقدها، نهاية الأسبوع.
وقالت صحيفة "بوليتكو الأمريكية في تقرير لها: إنه "من غير الواضح، ما إذا كان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، سيحضر الاجتماع، نهاية هذا الأسبوع؛ غير أنه، من المتوقع أن تُطلع السعودية روسيا على النتائج".
ووفقا للصحيفة، ستتمحور المناقشات، التي تجري على مدار يومين، حول 10 مواضيع فرعية، وعلى وجه الخصوص، "أمن الغذاء والطاقة، وإطلاق سراح السجناء"؛ فضلاً عن "الأمن البيئي وإمكانية تشكيل محكمة جرائم الحرب".
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وبالإضافة إلى ذلك، بحسب التقرير، من المرجح أن يلتقي ممثلو الدول الأوروبية، قبل الاجتماع المقرر في جدة، لتنسيق أطروحاتهم.
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلت، في وقت سابق، عن دبلوماسيين، أن السعودية تعتزم إجراء محادثات سلام بشأن أوكرانيا في جدة، خلال شهر آب/أغسطس الحالي؛ وستدعو إليها ممثلين عن نحو 30 دولة، روسيا ليست بينها.
ومن بين الدول التي وجهت إليها دعوات، أوكرانيا وإندونيسيا ومصر والمكسيك وتشيلي وزامبيا؛ كما أكدت المشاركة في الاجتماع، كل من المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا وبولندا والاتحاد الأوروبي.
بالمقابل، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن الكرملين سيتابع الاجتماع في المملكة العربية السعودية بشأن أوكرانيا، وماهية الأهداف الموضوعة.
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