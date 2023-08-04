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الكرملين يعلق على مزاعم دخول مروحيات بيلاروسية إلى بولندا
Танк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230804/ضابط-استخبارات-أمريكي-يكشف-عن-مشكلة-أوكرانية-خطيرة-تخفيها-واشنطن-عن-مواطنيها-1079785305.html
ضابط استخبارات أمريكي يكشف عن مشكلة أوكرانية خطيرة تخفيها واشنطن عن مواطنيها
ضابط استخبارات أمريكي يكشف عن مشكلة أوكرانية خطيرة تخفيها واشنطن عن مواطنيها
أعلن ضابط المخابرات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، أن واشنطن تخشى الاعتراف بأن معظم المساعدات المالية المرسلة إلى أوكرانيا ينتهي بها المطاف في جيوب المسؤولين... 04.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-04T10:32+0000
2023-08-04T10:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وجاءت تصريحات ريتر على قناة Judging Freedom على منصة "يوتيوب": "لا تستطيع الحكومة إخبارهم لأنهم لا يريدون الاعتراف بأننا نمول الدولة الأكثر فسادًا على هذا الكوكب".ووفقًا لضابط المخابرات السابق، فإننا نتحدث عن 60-70 بالمائة من إجمالي المساعدات المخصصة. وخلص الضابط بالقول إلى أنه في الوقت نفسه تدرك السلطات أن اختلاس المسؤولين الأوكرانيين لمثل هذا الحجم من الأموال يعني فشلًا تامًا في دعم زيلينسكي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من اعتداءات نظام كييف. وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20230802/صحيفة-ألمانية-تكشف-عن-موعد--لانتهاء-الصراع-في-أوكرانيا-1079705284.html
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العالم
العالم

ضابط استخبارات أمريكي يكشف عن مشكلة أوكرانية خطيرة تخفيها واشنطن عن مواطنيها

10:32 GMT 04.08.2023
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
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أعلن ضابط المخابرات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، أن واشنطن تخشى الاعتراف بأن معظم المساعدات المالية المرسلة إلى أوكرانيا ينتهي بها المطاف في جيوب المسؤولين الأوكرانيين.
وجاءت تصريحات ريتر على قناة Judging Freedom على منصة "يوتيوب": "لا تستطيع الحكومة إخبارهم لأنهم لا يريدون الاعتراف بأننا نمول الدولة الأكثر فسادًا على هذا الكوكب".
ووفقًا لضابط المخابرات السابق، فإننا نتحدث عن 60-70 بالمائة من إجمالي المساعدات المخصصة.
جنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عملية العسكرية الخاصة الروسية في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وخلص الضابط بالقول إلى أنه في الوقت نفسه تدرك السلطات أن اختلاس المسؤولين الأوكرانيين لمثل هذا الحجم من الأموال يعني فشلًا تامًا في دعم زيلينسكي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من اعتداءات نظام كييف. وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
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Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:02 GMT
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