https://sputnikarabic.ae/20230804/ضابط-استخبارات-أمريكي-يكشف-عن-مشكلة-أوكرانية-خطيرة-تخفيها-واشنطن-عن-مواطنيها-1079785305.html
ضابط استخبارات أمريكي يكشف عن مشكلة أوكرانية خطيرة تخفيها واشنطن عن مواطنيها
ضابط استخبارات أمريكي يكشف عن مشكلة أوكرانية خطيرة تخفيها واشنطن عن مواطنيها
أعلن ضابط المخابرات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، أن واشنطن تخشى الاعتراف بأن معظم المساعدات المالية المرسلة إلى أوكرانيا ينتهي بها المطاف في جيوب المسؤولين... 04.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-04T10:32+0000
2023-08-04T10:32+0000
2023-08-04T10:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وجاءت تصريحات ريتر على قناة Judging Freedom على منصة "يوتيوب": "لا تستطيع الحكومة إخبارهم لأنهم لا يريدون الاعتراف بأننا نمول الدولة الأكثر فسادًا على هذا الكوكب".ووفقًا لضابط المخابرات السابق، فإننا نتحدث عن 60-70 بالمائة من إجمالي المساعدات المخصصة. وخلص الضابط بالقول إلى أنه في الوقت نفسه تدرك السلطات أن اختلاس المسؤولين الأوكرانيين لمثل هذا الحجم من الأموال يعني فشلًا تامًا في دعم زيلينسكي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من اعتداءات نظام كييف. وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20230802/صحيفة-ألمانية-تكشف-عن-موعد--لانتهاء-الصراع-في-أوكرانيا-1079705284.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
ضابط استخبارات أمريكي يكشف عن مشكلة أوكرانية خطيرة تخفيها واشنطن عن مواطنيها
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أعلن ضابط المخابرات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، أن واشنطن تخشى الاعتراف بأن معظم المساعدات المالية المرسلة إلى أوكرانيا ينتهي بها المطاف في جيوب المسؤولين الأوكرانيين.
وجاءت تصريحات ريتر على قناة Judging Freedom على منصة "يوتيوب": "لا تستطيع الحكومة إخبارهم لأنهم لا يريدون الاعتراف بأننا نمول الدولة الأكثر فسادًا على هذا الكوكب".
ووفقًا لضابط المخابرات السابق، فإننا نتحدث عن 60-70 بالمائة من إجمالي المساعدات المخصصة.
وخلص الضابط بالقول إلى أنه في الوقت نفسه تدرك السلطات أن اختلاس المسؤولين الأوكرانيين لمثل هذا الحجم من الأموال يعني فشلًا تامًا في دعم زيلينسكي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من اعتداءات نظام كييف. وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.