https://sputnikarabic.ae/20230804/طائرات-مسيرة-روسية-تدمر-دبابة-أوكرانية-وشاحنة-بيك-اب-مع-عسكريها--1079776859.html
طائرات مسيرة روسية تدمر دبابة أوكرانية وشاحنة "بيك اب" مع عسكريها
طائرات مسيرة روسية تدمر دبابة أوكرانية وشاحنة "بيك اب" مع عسكريها
صرح رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "الشرق" الروسية، أوليغ تشيخوف، اليوم الجمعة، بأن مسيرات قوات التجمع الهجومية دمرت دبابة أوكرانية وشاحنة "بيك أب" تقل... 04.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-04T03:25+0000
2023-08-04T03:25+0000
2023-08-04T03:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وأوضح تشيخوف في حديث لوكالة "سبوتنيك"، قائلا: "باستخدام مسيرات هجومية تم تدمير شاحنة بيك أب مع مسلحين في منطقة مزرعة أوكتيابر الحكومية، ودبابة معادية في منطقة ماكاروفكا".وأضاف تشيخوف أن القاذفات والمقاتلات الهجومية التابعة لقوات التجمع أصابت ودمرت أماكن تجمع قوات بشرية ومعدات عسكرية للجيش الأوكراني في مناطق ماكاروفكا وستارومايورسكي وبريوتني.بالإضافة إلى ذلك، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية ثلاث طائرات بدون طيار أوكرانية، اثنتان من طراز "فوريا" وواحدة من طراز "ليلكا".كما أشار رئيس المركز الصحفي إلى أن الوحدات الأمامية لقوات التجمع صدت هجومًا للعدو على محور أوروزينوي وأجبرته على التراجع بعد أن كبدته خسائر فادحة.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230804/الدفاع-الجوي-يتعامل-مع-أهداف-معادية-في-بعض-مناطق-شبه-جزيرة-القرم-الروسية-1079776731.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
طائرات مسيرة روسية تدمر دبابة أوكرانية وشاحنة "بيك اب" مع عسكريها
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صرح رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "الشرق" الروسية، أوليغ تشيخوف، اليوم الجمعة، بأن مسيرات قوات التجمع الهجومية دمرت دبابة أوكرانية وشاحنة "بيك أب" تقل عسكريين.
موسكو - سبوتنيك
. وأوضح تشيخوف في حديث لوكالة "سبوتنيك
"، قائلا: "باستخدام مسيرات هجومية تم تدمير شاحنة بيك أب مع مسلحين في منطقة مزرعة أوكتيابر الحكومية، ودبابة معادية في منطقة ماكاروفكا".
وأضاف تشيخوف أن القاذفات والمقاتلات الهجومية التابعة لقوات التجمع أصابت ودمرت أماكن تجمع قوات بشرية ومعدات عسكرية للجيش الأوكراني في مناطق ماكاروفكا وستارومايورسكي وبريوتني.
بالإضافة إلى ذلك، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية ثلاث طائرات بدون طيار أوكرانية، اثنتان من طراز "فوريا" وواحدة من طراز "ليلكا".
كما أشار رئيس المركز الصحفي إلى أن الوحدات الأمامية لقوات التجمع صدت هجومًا للعدو على محور أوروزينوي وأجبرته على التراجع بعد أن كبدته خسائر فادحة.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.