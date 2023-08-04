https://sputnikarabic.ae/20230804/عبد-اللهيان-يزور-اليابان-الأحد-المقبل-1079785417.html

وزير الخارجية الإيراني يزور اليابان الأحد المقبل

وزير الخارجية الإيراني يزور اليابان الأحد المقبل

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الجمعة، بأن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، سيزور اليابان، يوم الأحد المقبل. 04.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-04T10:26+0000

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وذكرت وكالة تسنيم للأنباء، ظهر اليوم الجمعة، بأن عبد اللهيان سيزور طوكيو، يوم الأحد القادم، ويلتقي بنظيره الياباني وبرئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.ونقلت الوكالة عن قناة تي.بي.إس، أن الأزمة في أوكرانيا ستكون أحد الملفات الرئيسية في زيارة وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان لليابان.ويشار إلى أن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، يزور باكستان في هذه الأيام، حيث نقلت وكالة إرنا، مساء أمس الخميس، عنه أن بلاده مصممة على إخراج الحدود مع باكستان من الحالة الأمنية البحتة إلى الحالة التجارية ومضاعفة التبادل التجاري.وأفادت الوكالة "إرنا"، بأن "تصريحات عبد اللهيان جاءت في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الباكستاني، بيلاوال بوتو زرداري، خلال زيارته إلى العاصمة إسلام آباد".وقال الوزير الإيراني في المؤتمر: "إننا مصممون على إخراج الحدود مع باكستان من الحالة الأمنية البحتة إلى الحالة التجارية ومضاعفة التبادل التجاري".وأوضح وزير الخارجية الإيراني أن "مساعد الدبلوماسية الاقتصادية في وزارة الخارجية الإيرانية قد أجرى مع وفد اقتصادي كبير من الوزارات المختلفة، محادثات مهمة ومثمرة مع نظرائه الباكستانيين، ووقعا عددا من مذكرات التفاهم بين الجانبين".ولفت عبد اللهيان إلى خط أنبوب الغاز الإيراني - الباكستاني، قائلا:وأضاف وزير الخارجية الإيراني أنه ناقش مع نظيره الباكستاني المشاكل المالية والمصرفية في محاولة جادة لوضع حلول لها في إطار القانون الدولي، معلنا استعداد إيران لإقامة منطقة اقتصادية حرة في منطقة ريمدان الحدودية بين البلدين، فضلا عن السوق الحدودية التي افتتحت، في وقت سابق، من قبل الرئيسين الإيراني والباكستاني.

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