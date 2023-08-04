https://sputnikarabic.ae/20230804/علماء-روس-يطورون-طلاء-هجينا-يساعد-العظام-على-الالتئام-بعد-الكسور-المعقدة-1079793768.html
علماء روس يطورون "طلاء هجينا" يساعد العظام على الالتئام بعد الكسور المعقدة
علماء روس يطورون "طلاء هجينا" يساعد العظام على الالتئام بعد الكسور المعقدة
طوّر علماء الكيمياء في روسيا طلاء واقيًا هجينًا للزرع ذاتي الذوبان المؤقت، الذي سيساعد العظام على الالتئام بشكل صحيح بعد الكسور المعقدة وإنقاذ المرضى من... 04.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-04T14:05+0000
2023-08-04T14:05+0000
2023-08-04T14:05+0000
روسيا
علوم
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وذكرت مؤسسة العلوم الروسية لوكالة "سبوتنيك"، أن الغرسات المؤقتة تستخدم في علاج الكسور المعقدة، عندما يكون من الضروري تثبيت العظام بشكل دائم في الوضع الصحيح. ولكن لاستخراج هذه الهياكل بعد الشفاء يلزم التدخل الجراحي المتكرر. لتجنب ذلك من الممكن صنع غرسات من مواد قابلة للتحلل يمكن أن تذوب تمامًا في الجسم. وبحسب العلماء تشمل هذه السبائك القائمة على المغنيسيوم، وهو عنصر موجود في جسم الإنسان، ووفقًا لخصائصه الميكانيكية، يتوافق مع خصائص العظام الطبيعية.ويستخدم المغنيسيوم في الجراحة فقط لتصنيع السقالات المؤقتة لتوسيع الأوعية الدموية (الدعامات)، لأن هذا المعدن شديد الحساسية ويتآكل بسرعة خصوصا تحت تأثير السوائل البيولوجية، ويمكن أن يذوب في غضون شهر إلى ثلاثة أشهر، وهو ما لا يكفي لدمج العظام بشكل كامل. بالإضافة إلى ذلك، يتم إنتاج مواد سامة للجسم في نفس الوقت، ما يبطئ عملية الشفاء ويسبب تدمير الغرسة ويقلل من قوتها الميكانيكية.
https://sputnikarabic.ae/20220814/4-مشروبات-لتحسين-صحة-العظام-ومقاومة-الشيخوخة-1066398246.html
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روسيا, علوم
علماء روس يطورون "طلاء هجينا" يساعد العظام على الالتئام بعد الكسور المعقدة
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طوّر علماء الكيمياء في روسيا طلاء واقيًا هجينًا للزرع ذاتي الذوبان المؤقت، الذي سيساعد العظام على الالتئام بشكل صحيح بعد الكسور المعقدة وإنقاذ المرضى من العمليات المتكررة.
وذكرت مؤسسة العلوم الروسية لوكالة "سبوتنيك"، أن الغرسات المؤقتة تستخدم في علاج الكسور المعقدة، عندما يكون من الضروري تثبيت العظام بشكل دائم في الوضع الصحيح. ولكن لاستخراج هذه الهياكل بعد الشفاء يلزم التدخل الجراحي المتكرر. لتجنب ذلك من الممكن صنع غرسات من مواد قابلة للتحلل يمكن أن تذوب تمامًا في الجسم.
وبحسب العلماء تشمل هذه السبائك القائمة على المغنيسيوم، وهو عنصر موجود في جسم الإنسان، ووفقًا لخصائصه الميكانيكية، يتوافق مع خصائص العظام الطبيعية.
ويستخدم المغنيسيوم في الجراحة فقط لتصنيع السقالات المؤقتة لتوسيع الأوعية الدموية (الدعامات)، لأن هذا المعدن شديد الحساسية ويتآكل بسرعة خصوصا تحت تأثير السوائل البيولوجية، ويمكن أن يذوب في غضون شهر إلى ثلاثة أشهر، وهو ما لا يكفي لدمج العظام بشكل كامل. بالإضافة إلى ذلك، يتم إنتاج مواد سامة للجسم في نفس الوقت، ما يبطئ عملية الشفاء ويسبب تدمير الغرسة ويقلل من قوتها الميكانيكية.