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https://sputnikarabic.ae/20230804/فيديو-مروع-لتمساح-يقتل-لاعب-كرة-قدم-أثناء-السباحة-في-النهر-1079803831.html
فيديو مروع لتمساح يقتل لاعب كرة قدم أثناء السباحة في النهر
فيديو مروع لتمساح يقتل لاعب كرة قدم أثناء السباحة في النهر
في واقعة أصابت الجميع بالصدمة والذهول، تمكن تمساح من لاعب كرة القدم خيسوس لوبيز أورتيز (تشوتشو)، المحترف في نادي ديبورتيفو ريو كانا في الدوري الكوستاريكي،... 04.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-04T20:13+0000
2023-08-04T20:13+0000
مجتمع
رياضة
نادي الفيديو
أخبار كرة القدم
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وفي فيديو متداول، يظهر التمساح وهو يجرّ جثة اللاعب في عرض النهر الواقع شمال غربي كوستاريكا. وقالت الشرطة في بيان: "للأسف أغرقه التمساح، ولا نعرف إن كان مات غرقا أم بسبب عضة التمساح".وكان اللاعب يقوم بتمارين بدنية عندما قرر السباحة، ثم قفز من فوق جسر على نهر كاناس، حسبما قال جيران اللاعب لرقيب الشرطة المحلية. واضطرت الشرطة إلى إطلاق النار على التمساح وقتله لاستعادة جثة اللاعب البالغ 29 عاما.
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رياضة, نادي الفيديو, أخبار كرة القدم
رياضة, نادي الفيديو, أخبار كرة القدم

فيديو مروع لتمساح يقتل لاعب كرة قدم أثناء السباحة في النهر

20:13 GMT 04.08.2023
CC0 / / تمساح ضخم يمنع مرور سيارة في أستراليا
تمساح ضخم يمنع مرور سيارة في أستراليا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2023
CC0 / /
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في واقعة أصابت الجميع بالصدمة والذهول، تمكن تمساح من لاعب كرة القدم خيسوس لوبيز أورتيز (تشوتشو)، المحترف في نادي ديبورتيفو ريو كانا في الدوري الكوستاريكي، بعدما هاجمه وهو يسبح في نهر بسانتا كروز.
وفي فيديو متداول، يظهر التمساح وهو يجرّ جثة اللاعب في عرض النهر الواقع شمال غربي كوستاريكا. وقالت الشرطة في بيان: "للأسف أغرقه التمساح، ولا نعرف إن كان مات غرقا أم بسبب عضة التمساح".
وكان اللاعب يقوم بتمارين بدنية عندما قرر السباحة، ثم قفز من فوق جسر على نهر كاناس، حسبما قال جيران اللاعب لرقيب الشرطة المحلية. واضطرت الشرطة إلى إطلاق النار على التمساح وقتله لاستعادة جثة اللاعب البالغ 29 عاما.
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