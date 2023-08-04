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https://sputnikarabic.ae/20230804/قوات-الدعم-السريع-تؤكد-سيطرتها-التامة-على-ولاية-وسط-دارفور-1079786710.html
قوات الدعم السريع تؤكد سيطرتها التامة على ولاية وسط دارفور
قوات الدعم السريع تؤكد سيطرتها التامة على ولاية وسط دارفور
أعلنت قوات الدعم السريع السودانية، اليوم الجمعة، أنها سيطرت بشكل كامل على ولاية وسط دارفور في غرب السودان. 04.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-04T11:15+0000
2023-08-04T11:15+0000
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ونشرت القوات مقطع فيديو على صفحتها الرسمية على فيسبوك (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة) يظهر قائد القوات في ولاية وسط دارفور، علي يعقوب جبريل، وهو يعلن سيطرتهم على الولاية بالكامل.وأوضح جبريل أنهم سيتحركون نحو العاصمة الخرطوم، متهما الجيش بالاحتماء بمعسكرات النازحين واستخدام النازحين كدروع بشرية، وأضاف جبريل أن القوات ستتحرك من زالينجي، عاصمة ولاية وسط دارفور، نحو الخرطوم.وفي وقت سابق، أدانت البعثة الأممية في السودان، أمس الخميس، "الاستهداف العشوائي للسكان المدنيين والمرافق العامة من قبل قوات الدعم السريع في غرب دارفور".وقالت البعثة الأممية في السودان، في بيان لها، إنها "قلقه إزاء التأثير الخطير للقتال بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني على المدنيين في إقليم دارفور".وحثت البعثة "جميع القوى المشاركة في العمليات العسكرية على وقف عملياتهم العسكرية فورا"، مؤكدة التزامها بدعم وتسهيل الجهود المبذولة نحو حل سلمي للنزاع في جميع أنحاء السودان، بحسب البيان.وتتواصل، منذ أكثر من 3 أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار

قوات الدعم السريع تؤكد سيطرتها التامة على ولاية وسط دارفور

11:15 GMT 04.08.2023
© AFP 2023 / YASUYOSHI CHIBAقائد قوات الدعم السريع السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"
قائد قوات الدعم السريع السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2023
© AFP 2023 / YASUYOSHI CHIBA
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أعلنت قوات الدعم السريع السودانية، اليوم الجمعة، أنها سيطرت بشكل كامل على ولاية وسط دارفور في غرب السودان.
ونشرت القوات مقطع فيديو على صفحتها الرسمية على فيسبوك (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة) يظهر قائد القوات في ولاية وسط دارفور، علي يعقوب جبريل، وهو يعلن سيطرتهم على الولاية بالكامل.
وأوضح جبريل أنهم سيتحركون نحو العاصمة الخرطوم، متهما الجيش بالاحتماء بمعسكرات النازحين واستخدام النازحين كدروع بشرية، وأضاف جبريل أن القوات ستتحرك من زالينجي، عاصمة ولاية وسط دارفور، نحو الخرطوم.
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أمس, 14:46 GMT
وفي وقت سابق، أدانت البعثة الأممية في السودان، أمس الخميس، "الاستهداف العشوائي للسكان المدنيين والمرافق العامة من قبل قوات الدعم السريع في غرب دارفور".
وقالت البعثة الأممية في السودان، في بيان لها، إنها "قلقه إزاء التأثير الخطير للقتال بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني على المدنيين في إقليم دارفور".
وحثت البعثة "جميع القوى المشاركة في العمليات العسكرية على وقف عملياتهم العسكرية فورا"، مؤكدة التزامها بدعم وتسهيل الجهود المبذولة نحو حل سلمي للنزاع في جميع أنحاء السودان، بحسب البيان.
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وتتواصل، منذ أكثر من 3 أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
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