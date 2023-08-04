https://sputnikarabic.ae/20230804/لافروف-روسيا-تقدر-أي-جهود-لتحقيق-سلام-عادل-ودائم-في-أوكرانيا--1079781133.html

لافروف: روسيا تقدر أي جهود لتحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا

لافروف: روسيا تقدر أي جهود لتحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا

صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، بأن روسيا تقدر إي جهود مبذولة لتحقيق سلام عادل ومستدام في أوكرانيا. 04.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-04T08:56+0000

2023-08-04T08:56+0000

2023-08-04T08:56+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال لافروف، ردًا على سؤال لمجلة "ميجدونارودنايا جيزنيا" (الشوؤن الدولية): "فيما يتعلق بالمبادرات العديدة بشأن التسوية الأوكرانية، نؤكد أننا نقدر أي جهود لتحقيق سلام عادل ومستدام".وشدد على أنه لا يمكن تحقيق السلام في أي صراع إذا لم يتم احترام حقوق الأقليات القومية، وهو أمر لا جدال فيه بشكل خاص بالنسبة لأوكرانيا، حيث لطالما كانت اللغة الروسية هي اللغة الأم لغالبية السكان.وأضاف لافرورف: "لم يعلق أحد في واشنطن أو لندن أو باريس و بروكسل (الناتو) بكلمة واحدة بشأن موقفهم من تصريحات نظام كييف المتكررة والمعلنة: "سنأخذ شبه جزيرة القرم ودونباس وأراضينا الأخرى" و"سنقوم بتدمير كل شيء روسي هناك".وفي مارس/ آذار 2014، عادت شبه جزيرة القرم إلى الوطن الأم روسيا، عقب استفتاء جرى بعد انقلاب 2014 في كييف، إذ صوت 96.77 في المئة من المواطنين في القرم، و95.6 في المئة في مدينة سيفاستوبول، لصالح العودة.وأكدت القيادة الروسية في مناسبات عديدة، أن مسألة عودة القرم إلى روسيا حُسمت للأبد.

https://sputnikarabic.ae/20230804/الولايات-المتحدة-تؤكد-بدء-مفاوضات-مع-أوكرانيا-حول-الضمانات-الأمنية--1079776405.html

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