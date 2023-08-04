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Танк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230804/لافروف-روسيا-تقدر-أي-جهود-لتحقيق-سلام-عادل-ودائم-في-أوكرانيا--1079781133.html
لافروف: روسيا تقدر أي جهود لتحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا
لافروف: روسيا تقدر أي جهود لتحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا
صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، بأن روسيا تقدر إي جهود مبذولة لتحقيق سلام عادل ومستدام في أوكرانيا. 04.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-04T08:56+0000
2023-08-04T08:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال لافروف، ردًا على سؤال لمجلة "ميجدونارودنايا جيزنيا" (الشوؤن الدولية): "فيما يتعلق بالمبادرات العديدة بشأن التسوية الأوكرانية، نؤكد أننا نقدر أي جهود لتحقيق سلام عادل ومستدام".وشدد على أنه لا يمكن تحقيق السلام في أي صراع إذا لم يتم احترام حقوق الأقليات القومية، وهو أمر لا جدال فيه بشكل خاص بالنسبة لأوكرانيا، حيث لطالما كانت اللغة الروسية هي اللغة الأم لغالبية السكان.وأضاف لافرورف: "لم يعلق أحد في واشنطن أو لندن أو باريس و بروكسل (الناتو) بكلمة واحدة بشأن موقفهم من تصريحات نظام كييف المتكررة والمعلنة: "سنأخذ شبه جزيرة القرم ودونباس وأراضينا الأخرى" و"سنقوم بتدمير كل شيء روسي هناك".وفي مارس/ آذار 2014، عادت شبه جزيرة القرم إلى الوطن الأم روسيا، عقب استفتاء جرى بعد انقلاب 2014 في كييف، إذ صوت 96.77 في المئة من المواطنين في القرم، و95.6 في المئة في مدينة سيفاستوبول، لصالح العودة.وأكدت القيادة الروسية في مناسبات عديدة، أن مسألة عودة القرم إلى روسيا حُسمت للأبد.
https://sputnikarabic.ae/20230804/الولايات-المتحدة-تؤكد-بدء-مفاوضات-مع-أوكرانيا-حول-الضمانات-الأمنية--1079776405.html
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روسيا, العالم

لافروف: روسيا تقدر أي جهود لتحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا

08:56 GMT 04.08.2023
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال لقائهما في موسكو.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال لقائهما في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2023
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi
/
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صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، بأن روسيا تقدر إي جهود مبذولة لتحقيق سلام عادل ومستدام في أوكرانيا.
وقال لافروف، ردًا على سؤال لمجلة "ميجدونارودنايا جيزنيا" (الشوؤن الدولية): "فيما يتعلق بالمبادرات العديدة بشأن التسوية الأوكرانية، نؤكد أننا نقدر أي جهود لتحقيق سلام عادل ومستدام".
وشدد على أنه لا يمكن تحقيق السلام في أي صراع إذا لم يتم احترام حقوق الأقليات القومية، وهو أمر لا جدال فيه بشكل خاص بالنسبة لأوكرانيا، حيث لطالما كانت اللغة الروسية هي اللغة الأم لغالبية السكان.
وأضاف لافرورف: "لم يعلق أحد في واشنطن أو لندن أو باريس و بروكسل (الناتو) بكلمة واحدة بشأن موقفهم من تصريحات نظام كييف المتكررة والمعلنة: "سنأخذ شبه جزيرة القرم ودونباس وأراضينا الأخرى" و"سنقوم بتدمير كل شيء روسي هناك".
زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الولايات المتحدة تؤكد بدء مفاوضات مع أوكرانيا حول الضمانات الأمنية
00:38 GMT
وفي مارس/ آذار 2014، عادت شبه جزيرة القرم إلى الوطن الأم روسيا، عقب استفتاء جرى بعد انقلاب 2014 في كييف، إذ صوت 96.77 في المئة من المواطنين في القرم، و95.6 في المئة في مدينة سيفاستوبول، لصالح العودة.
وأكدت القيادة الروسية في مناسبات عديدة، أن مسألة عودة القرم إلى روسيا حُسمت للأبد.
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Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:34 GMT
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