https://sputnikarabic.ae/20230804/لافروف-يكشف-سبب-خطورة-صيغة-زيلينسكي-1079784136.html

لافروف يكشف سبب خطورة "صيغة زيلينسكي"

لافروف يكشف سبب خطورة "صيغة زيلينسكي"

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مقابلة مع مجلة الشؤون الدولية إن كل من يتودد إليه الغرب لقبول "صيغة زيلينسكي" يجب أن يفهم أن مصير ملايين الروس الذين... 04.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-04T09:53+0000

2023-08-04T09:53+0000

2023-08-04T09:53+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وجاءت تصريحات لافروف خلال الإجابة على سؤال لمجلة "ميجدونارودنايا جيزن" (الحياة الدولية): "إننا نشهد باستمرار جهودًا جديدة لتسليط الضوء على زيلينسكي، في الساحة الدولية، لماذا لا يطلب منه الرعاة الغربييون أن يقدم علنًا إلى المجتمع الدولي صيغة أخرى، حول ماهية رؤية كييف الحالية لوضع الروس والأقليات القومية الأخرى في بلاده، بعد النصر الذي لا يدخر من أجله الناتو والاتحاد الأوروبي المال والسلاح".ووفقًا للوزير الروسي، فإن هذا من شأنه أن يساعد العديد من الدول المهتمة في الجنوب العالمي، على فهم أفضل لما يحدث عند بناء مواقفهم.وشدد لافروف، على أن هذه الدول مهتمة بفهم طبيعة الأزمة الأوكرانية، وآفاق التغلب عليها؛ وقد تأكد الجانب الروسي من ذلك، خلال القمة الروسية – الأفريقية، في سانت بطرسبورغ.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من اعتداءات نظام كييف. وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.

https://sputnikarabic.ae/20230804/الخارجية-الروسية-لـسبوتنيك-الرياض-ستطلع-موسكو-على-نتائج-الاجتماع-بشأن-أوكرانيا--عاجل-1079779821.html

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لافروف يلقي كلمة ترحيب في افتتاح المؤتمر التأسيسي للحركة الروسية الدولية "محبو روسيا" يشارك وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التأسيسي للحركة الدولية للروس في موسكو، اليوم الثلاثاء 14 مارس/آذار. 2023-08-04T09:53+0000 true PT9M21S

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