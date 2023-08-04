https://sputnikarabic.ae/20230804/مستشار-الرئيس-الأوكراني-السابق-مخاطبا-زيلينسكي-توقف-عن-إلقاء-اللحوم-لا-يوجد-مكان-لبناء-المقابر-1079793069.html

مستشار الرئيس الأوكراني السابق مخاطبا زيلينسكي: توقف عن "إلقاء اللحوم" لا يوجد مكان لبناء المقابر

مستشار الرئيس الأوكراني السابق مخاطبا زيلينسكي: توقف عن "إلقاء اللحوم" لا يوجد مكان لبناء المقابر

صرح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني السابق ليونيد كوتشما، بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يجب أن يعلن وقف إطلاق النار لتجنب المزيد من الخسائر في... 04.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-04T14:01+0000

2023-08-04T14:01+0000

2023-08-04T14:01+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال أوليغ سوسكين على مدونته في "يوتيوب": "زيلينسكي توقف عن إلقاء لحم الرجال، لا يوجد مكان لبناء مقبرة، لم تعد هناك أرض. جميع المستشفيات ممتلئة. إلغ الأحكام العرفية وأعلن وقف إطلاق النار".وتابع: "فشلت القوات الأوكرانية في تحقيق النجاح خلال الهجوم المضاد. الألوية لم تكن قادرة على اختراق خط الدفاع الروسي".وأشار سوسكين إلى أن الجيش الأوكراني الآن يعاني من خسائر فادحة بين الأفراد والمعدات، وأنهم في الوقت نفسه، فشلوا في تحقيق أي نجاح في "الهجوم المضاد"، وأسلحة الـ"ناتو" ليست كافية لشن هجمات جديدة.وقال سوسكين: "استمروا في القتال، اقتلوا المزيد من الناس. لا يوجد مكان لوضع الصلبان وحفر القبور، قريبًا ستصبح البلاد بأكملها مقبرة تحمل اسم زيلينسكي".وبدأ الهجوم الأوكراني في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، بينما تركز الهجوم الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه، حيث زجت كييف ألوية قتالية مدربة من قبل الـ"ناتو" ومزودة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد".وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.أقرا أيضا: مستشار الرئيس الأوكراني السابق: سلوك زيلينسكي على المسرح الدولي يدمر العلاقات مع الغربأقرا أيضا: إعلام: المسؤولون الأمريكيون سئموا من عدم امتنان زيلينسكي للمساعدات الغربيةأقرا أيضا: صحفي أمريكي: زيلينسكي يدرك مصيره المؤسف الذي أعده الغرب له

https://sputnikarabic.ae/20230723/مستشار-الرئيس-الأوكراني-السابق-يكشف-عن-الهدف-الرئيسي-لحلفاء-زيلينسكي-1079324279.html

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