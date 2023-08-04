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Танк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230804/مستشار-لدى-البنتاغون-أمريكا-لن-تعترف-بالهزيمة-حتى-تذهب-روسيا-إلى-كييف-1079797748.html
مستشار لدى البنتاغون: أمريكا لن تعترف بالهزيمة حتى تذهب روسيا إلى كييف
مستشار لدى البنتاغون: أمريكا لن تعترف بالهزيمة حتى تذهب روسيا إلى كييف
صرح المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكغريغور، إن قرار الـ"ناتو" بإثارة أزمة أوكرانية أدى إلى عواقب وخيمة على كييف. 04.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-04T16:28+0000
2023-08-04T16:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال دوغلاس ماكغريغور في مقابلة مع قناة " Redacted" على "يوتيوب": "إذا لم توافق (الدول الغربية) على إنهاء الصراع ، فلن يكون أمام روسيا خيار سوى التجول في الشوارع الرئيسية في كييف".وتابع ماكغريغور: "ارتكب حلف شمال الأطلسي خطأ فادحًا عندما قرر أن أوكرانيا ستكون قادرة على الصمود أمام القوات الروسية. نتيجة لذلك، تم تدمير الجمهورية السوفيتية السابقة بالفعل، لكن الحلفاء يرفضون الاعتراف بذلك".وسأل ماكغريغور: "في هذه الظروف، هل يعقل أن نطلب من الأوكرانيين أن يموتوا بالآلاف؟".وقال: "القوات المسلحة الأوكرانية تعاني من نقص حاد في ذخيرة المدفعية، التي جفت مخزوناتها في الولايات المتحدة نفسها".وأشار إلى أن خسائر الأوكرانيين كبيرة لدرجة أنه ليس لديهم حتى الوقت لإزالة الجثث من على خط النار.وفي وقت سابق، صرح العقيد دوغلاس ماكغريغور، بأن الجيش الأوكراني لا يريد شن هجمات جديدة بعد فشل "الهجوم المضاد".وقال ماكغريغور: "الآن عدد كبير من الأوكرانيين أجبروا على الذهاب إلى الجبهة. لقد رأوا كيف مات مواطنوهم في هجمات لا معنى لها، في محاولة لاختراق خط الدفاع الروسي. والآن يرفضون المضي في الهجوم".وبدأ الهجوم الأوكراني في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، بينما تركز الهجوم الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه، حيث زجت كييف ألوية قتالية مدربة من قبل الـ"ناتو" ومزودة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد".وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.أقرا أيضا: مستشار الرئيس الأوكراني السابق: سلوك زيلينسكي على المسرح الدولي يدمر العلاقات مع الغربشاهد أيضا: جنود أوكرانيون يتركون دباباتهم ويفرون بعد استهدافها بوابل من قذائف المدفعية الروسية... فيديوشاهد أيضا: مشاهد لاستسلام جنود أوكرانيين بعد تطويق قوات روسية "مجوقلة" منطقة في أرتيوموفسك... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20230804/مستشار-الرئيس-الأوكراني-السابق-مخاطبا-زيلينسكي-توقف-عن-إلقاء-اللحوم-لا-يوجد-مكان-لبناء-المقابر-1079793069.html
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روسيا
روسيا

مستشار لدى البنتاغون: أمريكا لن تعترف بالهزيمة حتى تذهب روسيا إلى كييف

16:28 GMT 04.08.2023 (تم التحديث: 16:29 GMT 04.08.2023)
© Sputnik . Игорь Маслов / الانتقال إلى بنك الصورالعثور على مقبرة جماعية لجنود الجيش الأوكراني قرب بلدة ديبالتسيفو
العثور على مقبرة جماعية لجنود الجيش الأوكراني قرب بلدة ديبالتسيفو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2023
© Sputnik . Игорь Маслов
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صرح المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكغريغور، إن قرار الـ"ناتو" بإثارة أزمة أوكرانية أدى إلى عواقب وخيمة على كييف.
وقال دوغلاس ماكغريغور في مقابلة مع قناة " Redacted" على "يوتيوب": "إذا لم توافق (الدول الغربية) على إنهاء الصراع ، فلن يكون أمام روسيا خيار سوى التجول في الشوارع الرئيسية في كييف".
وتابع ماكغريغور: "ارتكب حلف شمال الأطلسي خطأ فادحًا عندما قرر أن أوكرانيا ستكون قادرة على الصمود أمام القوات الروسية. نتيجة لذلك، تم تدمير الجمهورية السوفيتية السابقة بالفعل، لكن الحلفاء يرفضون الاعتراف بذلك".
وسأل ماكغريغور: "في هذه الظروف، هل يعقل أن نطلب من الأوكرانيين أن يموتوا بالآلاف؟".
وقال: "القوات المسلحة الأوكرانية تعاني من نقص حاد في ذخيرة المدفعية، التي جفت مخزوناتها في الولايات المتحدة نفسها".
وأشار إلى أن خسائر الأوكرانيين كبيرة لدرجة أنه ليس لديهم حتى الوقت لإزالة الجثث من على خط النار.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مستشار الرئيس الأوكراني السابق مخاطبا زيلينسكي: توقف عن "إلقاء اللحوم" لا يوجد مكان لبناء المقابر
14:01 GMT
وفي وقت سابق، صرح العقيد دوغلاس ماكغريغور، بأن الجيش الأوكراني لا يريد شن هجمات جديدة بعد فشل "الهجوم المضاد".
وقال ماكغريغور: "الآن عدد كبير من الأوكرانيين أجبروا على الذهاب إلى الجبهة. لقد رأوا كيف مات مواطنوهم في هجمات لا معنى لها، في محاولة لاختراق خط الدفاع الروسي. والآن يرفضون المضي في الهجوم".
وبدأ الهجوم الأوكراني في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، بينما تركز الهجوم الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه، حيث زجت كييف ألوية قتالية مدربة من قبل الـ"ناتو" ومزودة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد".
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
أقرا أيضا: مستشار الرئيس الأوكراني السابق: سلوك زيلينسكي على المسرح الدولي يدمر العلاقات مع الغرب
شاهد أيضا: جنود أوكرانيون يتركون دباباتهم ويفرون بعد استهدافها بوابل من قذائف المدفعية الروسية... فيديو
شاهد أيضا: مشاهد لاستسلام جنود أوكرانيين بعد تطويق قوات روسية "مجوقلة" منطقة في أرتيوموفسك... فيديو
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