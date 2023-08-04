https://sputnikarabic.ae/20230804/مستشار-لدى-البنتاغون-الجيش-الأوكراني-يرفض-الاستمرار-بتنفيذ-هجمات-جديدة-1079789047.html

مستشار لدى البنتاغون: الجيش الأوكراني يرفض الاستمرار بتنفيذ هجمات جديدة

مستشار لدى البنتاغون: الجيش الأوكراني يرفض الاستمرار بتنفيذ هجمات جديدة

صرح المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكغريغور، بأن الجيش الأوكراني لا يريد شن هجمات جديدة بعد فشل الهجوم المضاد. 04.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-04T12:29+0000

2023-08-04T12:29+0000

2023-08-04T12:29+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال دوغلاس ماكغريغور في مقابلة مع قناة "Judging Freedom"على "يوتيوب": "الآن عدد كبير من الأوكرانيين أُجبروا على الذهاب إلى الجبهة. لقد رأوا كيف مات مواطنوهم في هجمات لا معنى لها، في محاولة لاختراق خط الدفاع الروسي. والآن يرفضون المضي في الهجوم".وأشار ماكغريغور إلي أنه تم اخبار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن المزيد والمزيد من الأوكرانيين اليائسين بدأوا في الاستسلام.وقال: "في الوقت نفسه، نظام كييف استخدم القوات المسلحة الأوكرانية كوقود للمدافع، لمساعدة الناتو على تحقيق مصالحه في المنطقة".وفي 24 يوليو، قال القائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوروجيه يفغيني باليتسكي إن القوات الأوكرانية في اتجاه زابوروجيه تستسلم في مجموعات تصل إلى فصيلة.من بداية الهجوم المضاد الأوكراني زادت حالات استسلام جنود أوكرانيين للجيش الروسي بسبب المشاكل في تنظيم القيادة والخسائر الكبيرة في القوات المسلحة الأوكرانية.أما وزارة الدفاع الروسية فتأخذ الإجراءات المختلفة بشكل دائم الموجهة إلى أفراد قوات العدو لتوفير الامكانية لإلقاء سلاحهم.أقرا أيضا: قوات أوكرانية تستسلم بشكل طوعي وتسلم نفسها للجيش الروسي... فيديوأقرا أيضا: قوات أوكرانية تلقي أسلحتها وتستسلم للجيش الروسي في كراسني ليمان... فيديوشاهد أيضا: جنود أوكرانيون يتركون دباباتهم ويفرون بعد استهدافها بوابل من قذائف المدفعية الروسية... فيديوشاهد أيضا: مشاهد لاستسلام جنود أوكرانيين بعد تطويق قوات روسية "مجوقلة" منطقة في أرتيوموفسك... فيديو

https://sputnikarabic.ae/20230804/الدفاع-الروسية-القوات-الأوكرانية-فقدت-أكثر-من-43-ألف-جندي-منذ-بدء-الهجوم-المضاد--عاجل-1079787410.html

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