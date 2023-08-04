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القوات الروسية تسيطر على مواقع متقدمة قرب 3 بلدات على محور خاركوف
Танк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230804/مستشار-لدى-البنتاغون-الجيش-الأوكراني-يرفض-الاستمرار-بتنفيذ-هجمات-جديدة-1079789047.html
مستشار لدى البنتاغون: الجيش الأوكراني يرفض الاستمرار بتنفيذ هجمات جديدة
مستشار لدى البنتاغون: الجيش الأوكراني يرفض الاستمرار بتنفيذ هجمات جديدة
صرح المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكغريغور، بأن الجيش الأوكراني لا يريد شن هجمات جديدة بعد فشل الهجوم المضاد. 04.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-04T12:29+0000
2023-08-04T12:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال دوغلاس ماكغريغور في مقابلة مع قناة "Judging Freedom"على "يوتيوب": "الآن عدد كبير من الأوكرانيين أُجبروا على الذهاب إلى الجبهة. لقد رأوا كيف مات مواطنوهم في هجمات لا معنى لها، في محاولة لاختراق خط الدفاع الروسي. والآن يرفضون المضي في الهجوم".وأشار ماكغريغور إلي أنه تم اخبار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن المزيد والمزيد من الأوكرانيين اليائسين بدأوا في الاستسلام.وقال: "في الوقت نفسه، نظام كييف استخدم القوات المسلحة الأوكرانية كوقود للمدافع، لمساعدة الناتو على تحقيق مصالحه في المنطقة".وفي 24 يوليو، قال القائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوروجيه يفغيني باليتسكي إن القوات الأوكرانية في اتجاه زابوروجيه تستسلم في مجموعات تصل إلى فصيلة.من بداية الهجوم المضاد الأوكراني زادت حالات استسلام جنود أوكرانيين للجيش الروسي بسبب المشاكل في تنظيم القيادة والخسائر الكبيرة في القوات المسلحة الأوكرانية.أما وزارة الدفاع الروسية فتأخذ الإجراءات المختلفة بشكل دائم الموجهة إلى أفراد قوات العدو لتوفير الامكانية لإلقاء سلاحهم.أقرا أيضا: قوات أوكرانية تستسلم بشكل طوعي وتسلم نفسها للجيش الروسي... فيديوأقرا أيضا: قوات أوكرانية تلقي أسلحتها وتستسلم للجيش الروسي في كراسني ليمان... فيديوشاهد أيضا: جنود أوكرانيون يتركون دباباتهم ويفرون بعد استهدافها بوابل من قذائف المدفعية الروسية... فيديوشاهد أيضا: مشاهد لاستسلام جنود أوكرانيين بعد تطويق قوات روسية "مجوقلة" منطقة في أرتيوموفسك... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20230804/الدفاع-الروسية-القوات-الأوكرانية-فقدت-أكثر-من-43-ألف-جندي-منذ-بدء-الهجوم-المضاد--عاجل-1079787410.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

مستشار لدى البنتاغون: الجيش الأوكراني يرفض الاستمرار بتنفيذ هجمات جديدة

12:29 GMT 04.08.2023
© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورجنود من الجيش الأوكراني، الذين استسلموا للجيش الروسي، في لوغانسك، 25 فبراير 2022
جنود من الجيش الأوكراني، الذين استسلموا للجيش الروسي، في لوغانسك، 25 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2023
© Sputnik . Valery Melnikov
/
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صرح المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكغريغور، بأن الجيش الأوكراني لا يريد شن هجمات جديدة بعد فشل الهجوم المضاد.
وقال دوغلاس ماكغريغور في مقابلة مع قناة "Judging Freedom"على "يوتيوب": "الآن عدد كبير من الأوكرانيين أُجبروا على الذهاب إلى الجبهة. لقد رأوا كيف مات مواطنوهم في هجمات لا معنى لها، في محاولة لاختراق خط الدفاع الروسي. والآن يرفضون المضي في الهجوم".
وأشار ماكغريغور إلي أنه تم اخبار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن المزيد والمزيد من الأوكرانيين اليائسين بدأوا في الاستسلام.

وأضاف: "بفضل حقيقة أن روسيا تعامل أسرى الحرب بشكل صحيح، فهم يفهمون أن هذه هي فرصتهم للبقاء على قيد الحياة".

وقال: "في الوقت نفسه، نظام كييف استخدم القوات المسلحة الأوكرانية كوقود للمدافع، لمساعدة الناتو على تحقيق مصالحه في المنطقة".

وأشار إلى أن سياسات زيلينسكي لم تخدم أبدًا مصالح الأوكرانيين العاديين.

جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: أوكرانيا فقدت أكثر من 43 ألف جندي منذ بدء "الهجوم المضاد"
11:35 GMT
وفي 24 يوليو، قال القائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوروجيه يفغيني باليتسكي إن القوات الأوكرانية في اتجاه زابوروجيه تستسلم في مجموعات تصل إلى فصيلة.
من بداية الهجوم المضاد الأوكراني زادت حالات استسلام جنود أوكرانيين للجيش الروسي بسبب المشاكل في تنظيم القيادة والخسائر الكبيرة في القوات المسلحة الأوكرانية.

أما وزارة الدفاع الروسية فتأخذ الإجراءات المختلفة بشكل دائم الموجهة إلى أفراد قوات العدو لتوفير الامكانية لإلقاء سلاحهم.
أقرا أيضا: قوات أوكرانية تستسلم بشكل طوعي وتسلم نفسها للجيش الروسي... فيديو
أقرا أيضا: قوات أوكرانية تلقي أسلحتها وتستسلم للجيش الروسي في كراسني ليمان... فيديو
شاهد أيضا: جنود أوكرانيون يتركون دباباتهم ويفرون بعد استهدافها بوابل من قذائف المدفعية الروسية... فيديو
شاهد أيضا: مشاهد لاستسلام جنود أوكرانيين بعد تطويق قوات روسية "مجوقلة" منطقة في أرتيوموفسك... فيديو
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