عربي
Танк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230804/مشاهد-توثق-احتراق-المدرعات-والدبابات-الأوكرانية-على-محور-زابوروجيه-فيديو---1079797579.html
مشاهد توثق احتراق المدرعات والدبابات الأوكرانية على محور زابوروجيه... فيديو
مشاهد توثق احتراق المدرعات والدبابات الأوكرانية على محور زابوروجيه... فيديو
تناقلت مواقع ومنصات على وسائل التواصل الاجتماعي في روسيا، مشاهد توثق فيها لحظة احتراق وتدمير المدرعات والدبابات الأوكرانية على محور زابوروجيه. 04.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-04T16:19+0000
2023-08-04T16:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/04/1079797422_28:0:1381:761_1920x0_80_0_0_b66932a35255aec9e60a852d77984e5c.jpg
وتظهر المشاهد المنشورة تدمير المدرعات والدبابات الأوكرانية بضربات وجهتها وحدات الفوج 70 التابعة للجيش الروسي، بعد محاولة المدرعات الأوكرانية التقدم في اتجاه أوريخوف على محور زابوروجيه، حيث هرب الجنود الأوكرانيون وتركوا دباباتهم للنيران.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/04/1079797422_197:0:1212:761_1920x0_80_0_0_ec389159544392aec5af7caa2d1f8f44.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

مشاهد توثق احتراق المدرعات والدبابات الأوكرانية على محور زابوروجيه... فيديو

16:19 GMT 04.08.2023 (تم التحديث: 16:22 GMT 04.08.2023)
© Photoمشاهد توثق احتراق المدرعات والدبابات الأوكرانية على محور زابوروجيه
مشاهد توثق احتراق المدرعات والدبابات الأوكرانية على محور زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2023
© Photo
تابعنا عبرTelegramNabd
تناقلت مواقع ومنصات على وسائل التواصل الاجتماعي في روسيا، مشاهد توثق فيها لحظة احتراق وتدمير المدرعات والدبابات الأوكرانية على محور زابوروجيه.
وتظهر المشاهد المنشورة تدمير المدرعات والدبابات الأوكرانية بضربات وجهتها وحدات الفوج 70 التابعة للجيش الروسي، بعد محاولة المدرعات الأوكرانية التقدم في اتجاه أوريخوف على محور زابوروجيه، حيث هرب الجنود الأوكرانيون وتركوا دباباتهم للنيران.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:16 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала