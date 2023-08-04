https://sputnikarabic.ae/20230804/مشاهد-توثق-احتراق-المدرعات-والدبابات-الأوكرانية-على-محور-زابوروجيه-فيديو---1079797579.html
مشاهد توثق احتراق المدرعات والدبابات الأوكرانية على محور زابوروجيه... فيديو
مشاهد توثق احتراق المدرعات والدبابات الأوكرانية على محور زابوروجيه... فيديو
تناقلت مواقع ومنصات على وسائل التواصل الاجتماعي في روسيا، مشاهد توثق فيها لحظة احتراق وتدمير المدرعات والدبابات الأوكرانية على محور زابوروجيه. 04.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-04T16:19+0000
2023-08-04T16:19+0000
2023-08-04T16:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وتظهر المشاهد المنشورة تدمير المدرعات والدبابات الأوكرانية بضربات وجهتها وحدات الفوج 70 التابعة للجيش الروسي، بعد محاولة المدرعات الأوكرانية التقدم في اتجاه أوريخوف على محور زابوروجيه، حيث هرب الجنود الأوكرانيون وتركوا دباباتهم للنيران.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
مشاهد توثق احتراق المدرعات والدبابات الأوكرانية على محور زابوروجيه... فيديو
16:19 GMT 04.08.2023 (تم التحديث: 16:22 GMT 04.08.2023) تابعنا عبر
تناقلت مواقع ومنصات على وسائل التواصل الاجتماعي في روسيا، مشاهد توثق فيها لحظة احتراق وتدمير المدرعات والدبابات الأوكرانية على محور زابوروجيه.
وتظهر المشاهد المنشورة تدمير المدرعات والدبابات الأوكرانية بضربات وجهتها وحدات الفوج 70 التابعة للجيش الروسي، بعد محاولة المدرعات الأوكرانية التقدم في اتجاه أوريخوف على محور زابوروجيه، حيث هرب الجنود الأوكرانيون وتركوا دباباتهم للنيران.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.