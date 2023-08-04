https://sputnikarabic.ae/20230804/مشاهد-لانفجار-رتل-مدرعات-ماكس-برو-أمريكية-الصنع-لحظة-دخولها-فخ-ألغام-روسيفيديو--1079785042.html
مشاهد لانفجار رتل مدرعات "ماكس برو" أمريكية الصنع لحظة دخولها "فخ ألغام" روسي..فيديو
مشاهد لانفجار رتل مدرعات "ماكس برو" أمريكية الصنع لحظة دخولها "فخ ألغام" روسي..فيديو
انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة انفجار عربة عسكرية أمريكية بداخلها عناصر من الجيش الأوكراني خلال الهجوم المضاد على إحدى المحاور القتالية. 04.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-04T10:10+0000
2023-08-04T10:10+0000
2023-08-04T10:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقام جنود أوكرانيون بتسجيل اللحظات الأخيرة قبيل وقوع المدرعة في الفخ لحظة محاولتهم تنفيذ هجوم على مواقع روسية على محور زابوروجيه، وأظهر الفيديو المدرعة الأمريكية من طراز "ماكسبرو" وهي تدخل إلى فخ ألغام مضاد للدبابات وتتطاير بعد ذلك قبل وصولهم إلى الخط الدفاعي الروسي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من اعتداءات نظام كييف. وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
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2023
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
مشاهد لانفجار رتل مدرعات "ماكس برو" أمريكية الصنع لحظة دخولها "فخ ألغام" روسي..فيديو
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انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة انفجار عربة عسكرية أمريكية بداخلها عناصر من الجيش الأوكراني خلال الهجوم المضاد على إحدى المحاور القتالية.
وقام جنود أوكرانيون بتسجيل اللحظات الأخيرة قبيل وقوع المدرعة في الفخ لحظة محاولتهم تنفيذ هجوم على مواقع روسية على محور زابوروجيه،
وأظهر الفيديو المدرعة الأمريكية من طراز "ماكسبرو" وهي تدخل إلى فخ ألغام مضاد للدبابات وتتطاير بعد ذلك قبل وصولهم إلى الخط الدفاعي الروسي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من اعتداءات نظام كييف. وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.