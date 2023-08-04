عربي
Танк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230804/مشاهد-لانفجار-رتل-مدرعات-ماكس-برو-أمريكية-الصنع-لحظة-دخولها-فخ-ألغام-روسيفيديو--1079785042.html
مشاهد لانفجار رتل مدرعات "ماكس برو" أمريكية الصنع لحظة دخولها "فخ ألغام" روسي..فيديو
مشاهد لانفجار رتل مدرعات "ماكس برو" أمريكية الصنع لحظة دخولها "فخ ألغام" روسي..فيديو
انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة انفجار عربة عسكرية أمريكية بداخلها عناصر من الجيش الأوكراني خلال الهجوم المضاد على إحدى المحاور القتالية. 04.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-04T10:10+0000
2023-08-04T10:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/03/1068542075_0:0:1939:1091_1920x0_80_0_0_dc1b2b47190015484badc32710f71353.jpg
وقام جنود أوكرانيون بتسجيل اللحظات الأخيرة قبيل وقوع المدرعة في الفخ لحظة محاولتهم تنفيذ هجوم على مواقع روسية على محور زابوروجيه، وأظهر الفيديو المدرعة الأمريكية من طراز "ماكسبرو" وهي تدخل إلى فخ ألغام مضاد للدبابات وتتطاير بعد ذلك قبل وصولهم إلى الخط الدفاعي الروسي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من اعتداءات نظام كييف. وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/03/1068542075_134:0:1791:1243_1920x0_80_0_0_945478f3e61a581493d8f237f9c0f4de.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

مشاهد لانفجار رتل مدرعات "ماكس برو" أمريكية الصنع لحظة دخولها "فخ ألغام" روسي..فيديو

10:10 GMT 04.08.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصوريتم إرسال دبابة تي-80 لإطلاق النار الحي في مواقع القوات المسلحة لأوكرانيا في منطقة دونيتسك
يتم إرسال دبابة تي-80 لإطلاق النار الحي في مواقع القوات المسلحة لأوكرانيا في منطقة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة انفجار عربة عسكرية أمريكية بداخلها عناصر من الجيش الأوكراني خلال الهجوم المضاد على إحدى المحاور القتالية.
وقام جنود أوكرانيون بتسجيل اللحظات الأخيرة قبيل وقوع المدرعة في الفخ لحظة محاولتهم تنفيذ هجوم على مواقع روسية على محور زابوروجيه،
وأظهر الفيديو المدرعة الأمريكية من طراز "ماكسبرو" وهي تدخل إلى فخ ألغام مضاد للدبابات وتتطاير بعد ذلك قبل وصولهم إلى الخط الدفاعي الروسي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من اعتداءات نظام كييف. وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала