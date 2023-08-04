https://sputnikarabic.ae/20230804/مشهد-غريب-لـبشري-غامض-يسير-إلى-جانب-عربة-ياندكس-يحدث-جدلا-فيديو--1079791867.html
مشهد غريب لـ"بشري غامض" يسير إلى جانب عربة "ياندكس" يثير جدلا... فيديو
مشهد غريب لـ"بشري غامض" يسير إلى جانب عربة "ياندكس" يثير جدلا... فيديو
مشهد طريف يحدث جدلا لإنسان يقلد الروبوت خلال مرور عربة "ياندكس" لتوصيل الطلبات في موسكو، إذ أثارت المشاهد استغراب رواد وسائل التواصل الاجتماعي بسبب عدم قدرتهم... 04.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-04T13:47+0000
2023-08-04T13:47+0000
2023-08-04T13:54+0000
مجتمع
نادي الفيديو
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ويظهر في المشاهد الروبوت (الطفل) هو يعبر الشارع إلى جانب عربة "ياندكس"، إذ أثار استغراب المارة بسبب تقليده حركات الروبوت بشكل دقيق.واستعان الطفل بأدوات وضعها على رأسه وأسفل ملابسه ليأخذ شكل الربوت الحقيقي، الأمر الذي أثار جدلا على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب عدم قدرتهم معرفة حقيقته (هل هو روبوت أم إنسان؟).
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
مشهد غريب لـ"بشري غامض" يسير إلى جانب عربة "ياندكس" يثير جدلا... فيديو
13:47 GMT 04.08.2023 (تم التحديث: 13:54 GMT 04.08.2023) تابعنا عبر
مشهد طريف يحدث جدلا لإنسان يقلد الروبوت خلال مرور عربة "ياندكس" لتوصيل الطلبات في موسكو، إذ أثارت المشاهد استغراب رواد وسائل التواصل الاجتماعي بسبب عدم قدرتهم معرفة حقيقته (هل هو روبوت أم إنسان؟).
ويظهر في المشاهد الروبوت (الطفل) هو يعبر الشارع إلى جانب عربة "ياندكس"، إذ أثار استغراب المارة بسبب تقليده حركات الروبوت بشكل دقيق.
واستعان الطفل بأدوات وضعها على رأسه وأسفل ملابسه ليأخذ شكل الربوت الحقيقي، الأمر الذي أثار جدلا على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب عدم قدرتهم معرفة حقيقته (هل هو روبوت أم إنسان؟).