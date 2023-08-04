https://sputnikarabic.ae/20230804/مصر-للطيران-تطلق-أولى-رحلاتها-المباشرة-إلى-العاصمة-الهندية-1079784266.html
مصر للطيران تطلق أولى رحلاتها المباشرة إلى العاصمة الهندية
مصر للطيران تطلق أولى رحلاتها المباشرة إلى العاصمة الهندية
أطلقت شركة مصر للطيران، اليوم الجمعة، أولى رحلاتها المباشرة بين القاهرة والعاصمة الهندية نيودلهي، وذلك في إطار استراتيجية الشركة الهادفة لزيادة عدد المقاصد في... 04.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-04T09:51+0000
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ونقلت بوابة "الأهرام" الإلكترونية عن المهندس، يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران. إن العاصمة الهندية نيودلهي تعد من المناطق الأكثر نموا من حيث حركة السفر، مشيرة إلى أن إطلاق رحلات مباشرة معها يأتي بهدف خلق فرص تسويقية جديدة لمصر للطيران.ولفت زكريا إلى أنه في ظل التزايد المستمر في حجم التبادل التجاري وحركة السفر بين مصر والهند تسير مصر للطيران رحلات جوية مباشرة إلى نيودلهي بواقع 4 رحلات أسبوعيا على أن تنطلق أيام الخميس، والجمعة، والسبت، والأحد.وأشاد رئيس الشركة بالخط الجديد واصفا إياه بأنه يمثل نقطة إضافية لشبكة مصر للطيران في القارة الأسيوية، متوقعا أن تشهد الفترة القادمة دراسة تسيير مزيد من الرحلات المباشرة توفيرًا للوقت والجهد مما يجعل من السفر علي مصرللطيران الاختيار المفضل لكثير من العملاء.واختتم زكريا تصريحاته قائلا إنه بتشغيل الخط الجديد سيصبح إجمالي عدد رحلات مصر للطيران إلي الهند 9 رحلات أسبوعيا بواقع 5 رحلات جوية إلى مومباي و4 رحلات جوية إلى نيودلهي.
https://sputnikarabic.ae/20220811/المصرية-العالمية-للطيران-تباشر-تسيير-رحلات-من-موسكو-إلى-منتجعات-الغردقة-وشرم-الشيخ-1066303995.html
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الهند اليوم, الأخبار
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الهند اليوم, الأخبار
مصر للطيران تطلق أولى رحلاتها المباشرة إلى العاصمة الهندية
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أطلقت شركة مصر للطيران، اليوم الجمعة، أولى رحلاتها المباشرة بين القاهرة والعاصمة الهندية نيودلهي، وذلك في إطار استراتيجية الشركة الهادفة لزيادة عدد المقاصد في آسيا.
ونقلت بوابة
"الأهرام" الإلكترونية عن المهندس، يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران. إن العاصمة الهندية نيودلهي تعد من المناطق الأكثر نموا من حيث حركة السفر، مشيرة إلى أن إطلاق رحلات مباشرة معها يأتي بهدف خلق فرص تسويقية جديدة لمصر للطيران.
ولفت زكريا إلى أنه في ظل التزايد المستمر في حجم التبادل التجاري وحركة السفر بين مصر والهند تسير مصر للطيران رحلات جوية مباشرة إلى نيودلهي بواقع 4 رحلات أسبوعيا على أن تنطلق أيام الخميس، والجمعة، والسبت، والأحد.
وأشاد رئيس الشركة بالخط الجديد واصفا إياه بأنه يمثل نقطة إضافية لشبكة مصر للطيران
في القارة الأسيوية، متوقعا أن تشهد الفترة القادمة دراسة تسيير مزيد من الرحلات المباشرة توفيرًا للوقت والجهد مما يجعل من السفر علي مصرللطيران الاختيار المفضل لكثير من العملاء.
واختتم زكريا تصريحاته قائلا إنه بتشغيل الخط الجديد سيصبح إجمالي عدد رحلات مصر للطيران إلي الهند 9 رحلات أسبوعيا بواقع 5 رحلات جوية إلى مومباي و4 رحلات جوية إلى نيودلهي.