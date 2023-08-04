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https://sputnikarabic.ae/20230804/نصر-الله-الاحتلال-الأمريكي-يمنع-الحكومة-السورية-من-الوصول-إلى-حقول-النفط-والغاز-1079779058.html
"نصر الله": الاحتلال الأمريكي يمنع الحكومة السورية من الوصول إلى حقول النفط والغاز
"نصر الله": الاحتلال الأمريكي يمنع الحكومة السورية من الوصول إلى حقول النفط والغاز
قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، أمس الخميس، إن الاحتلال الأمريكي يمنع الحكومة السورية من الوصول إلى حقول النفط والغاز شرق الفرات وينهبها. 04.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-04T06:13+0000
2023-08-04T06:13+0000
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وأفادت قناة "الميادين"، مساء أمس الخميس، بأن تصريحات حسن نصر الله جاءت في كلمة له خلال حفل تأبين الشيخ عفيف النابلسي، في ضاحية بيروت، أوضح خلالها أنه لولا "قانون قيصر" بشأن سوريا لما احتاجت البلاد إلى مساعدات من أي جهة لتخطي آثار الحرب في الداخل.وأشار الأمين العام لحزب الله اللبناني إلى أنه "في مقابل التدخل الأمريكي الفاضح والفج في كل شيء نواجه ثقافة وسياسة خضوع للإرادة الأمريكية"، معتقدا أن "المشكلة الرئيسية في منطقتنا هي التدخل الأمريكي الفاضح والفج في كل شيء".وفي السياق نفسه، صرح وزير الخارجية السوري، الدكتور فيصل المقداد، الإثنين الماضي، بأن أمريكا تواصل نهب النفط، وتحرم الشعب السوري من ثرواته، مضيفا أنها تسعى لأن تكون منطقة التنف مركزا للتنظيمات الإرهابية التي ترسلها.وأشار المقداد خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني، أمير عبد اللهيان: "أمريكا تواصل نهب النفط وتحرم الشعب السوري من ثرواته، وميليشياتها الانفصالية وتركيا تحرم أهالي الحسكة من المياه"، بحسب الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السورية.وأضاف:وتابع: "الهدف الأساسي لأمريكا هو منع أي حل للأزمة في سوريا".وأضاف المقداد: "إن جرائم الاحتلال الأمريكي في سوريا لا يمكن أن تستمر، والشعب السوري لن يتحمل ذلك إلى ما لا نهاية، وعلى جيش الاحتلال الأمريكي أن ينسحب من الأراضي التي يحتلها"، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".
https://sputnikarabic.ae/20230803/نصر-الله-الاقتتال-في-عين-الحلوة-يمس-بآمالنا-وآلامنا-1079769168.html
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الأخبار, العالم العربي, أخبار حزب الله, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار سوريا اليوم
الأخبار, العالم العربي, أخبار حزب الله, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار سوريا اليوم

"نصر الله": الاحتلال الأمريكي يمنع الحكومة السورية من الوصول إلى حقول النفط والغاز

06:13 GMT 04.08.2023
© AFP 2023 / AL-MANARحسن نصر الله
حسن نصر الله - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2023
© AFP 2023 / AL-MANAR
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قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، أمس الخميس، إن الاحتلال الأمريكي يمنع الحكومة السورية من الوصول إلى حقول النفط والغاز شرق الفرات وينهبها.
وأفادت قناة "الميادين"، مساء أمس الخميس، بأن تصريحات حسن نصر الله جاءت في كلمة له خلال حفل تأبين الشيخ عفيف النابلسي، في ضاحية بيروت، أوضح خلالها أنه لولا "قانون قيصر" بشأن سوريا لما احتاجت البلاد إلى مساعدات من أي جهة لتخطي آثار الحرب في الداخل.
الأمين العام لحزب الله في لبنان حسن نصر الله - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2023
نصر الله: الاقتتال في "عين الحلوة" يمس بآمالنا وآلامنا
أمس, 16:03 GMT
وأشار الأمين العام لحزب الله اللبناني إلى أنه "في مقابل التدخل الأمريكي الفاضح والفج في كل شيء نواجه ثقافة وسياسة خضوع للإرادة الأمريكية"، معتقدا أن "المشكلة الرئيسية في منطقتنا هي التدخل الأمريكي الفاضح والفج في كل شيء".
وفي السياق نفسه، صرح وزير الخارجية السوري، الدكتور فيصل المقداد، الإثنين الماضي، بأن أمريكا تواصل نهب النفط، وتحرم الشعب السوري من ثرواته، مضيفا أنها تسعى لأن تكون منطقة التنف مركزا للتنظيمات الإرهابية التي ترسلها.
وأشار المقداد خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني، أمير عبد اللهيان: "أمريكا تواصل نهب النفط وتحرم الشعب السوري من ثرواته، وميليشياتها الانفصالية وتركيا تحرم أهالي الحسكة من المياه"، بحسب الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السورية.
وأضاف:
"أمريكا تريد أن تكون منطقة التنف التي تحتلها مركزا للتنظيمات الإرهابية التي ترسلها لهذا المكان أو ذاك".
وتابع: "الهدف الأساسي لأمريكا هو منع أي حل للأزمة في سوريا".
وأضاف المقداد: "إن جرائم الاحتلال الأمريكي في سوريا لا يمكن أن تستمر، والشعب السوري لن يتحمل ذلك إلى ما لا نهاية، وعلى جيش الاحتلال الأمريكي أن ينسحب من الأراضي التي يحتلها"، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".
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