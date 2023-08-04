https://sputnikarabic.ae/20230804/نقابة-الصحفيين-التونسية-تطالب-بالاعتذار-بعد-اعتداءات-على-بعض-الصحفيين-1079796240.html
نقابة الصحفيين التونسية تطالب بالاعتذار بعد اعتداءات على بعض الصحفيين
نقابة الصحفيين التونسية تطالب بالاعتذار بعد اعتداءات على بعض الصحفيين
أدانت نقابة الصحفيين التونسيين، اليوم الجمعة، الممارسات التي تعرض لها الصحفيون في ولاية مدنين، بمنعهم ومضايقتهم واعتداء على معداتهم. 04.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-04T15:11+0000
2023-08-04T15:11+0000
2023-08-04T15:11+0000
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ونقل موقع "المصدر"، عن النقابة بيانا اتهمت فيه السلطات التونسية بالاعتداء على الصحفيين في إطار سياسة ممنهجة للتعتيم والحد من حق الحصول على المعلومة. واعتبرت النقابة أن صمت وزير الصحة بشأن هذا الاعتداء يعد موافقة ضمنية عليه، داعية وزارة الصحة إلى تقديم الاعتذار العلني والإدانة لمثل هذه الممارسات، واتخاذ الإجراءات التأديبية ضد المعتدي، بحسب قولها.وأشارت نقابة الصحفيين التونسية إلى أن الحق في الحصول على المعلومة هو حق دستوري، وأن احترام هذا الحق ووسائل الإعلام يدخل في إطار ضمان الشفافية وحسن سير المؤسسات.وحذرت النقابة من خطورة استمرار هذا التعتيم على المصلحة العامة وحقوق المواطنين، وخاصة الحق في الحياة والصحة. يذكر أن الصحفيين تعرضوا، يوم أمس الخميس، لمنع من العمل أثناء تغطيتهم لزيارة وزير الصحة للمستشفى الجامعي في مدنين، كما تعرضت إحدى الصحفيات للاعتداء على هاتفها الجوال من قبل مرافقي الوزير دون تدخل منه.
https://sputnikarabic.ae/20230803/وزير-الداخلية-التونسي-تصريحات-المتحدث-باسم-الأمين-العام-للأمم-المتحدة-ترتقي-إلى-المغالطة-1079769833.html
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العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار
العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار
نقابة الصحفيين التونسية تطالب بالاعتذار بعد اعتداءات على بعض الصحفيين
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أدانت نقابة الصحفيين التونسيين، اليوم الجمعة، الممارسات التي تعرض لها الصحفيون في ولاية مدنين، بمنعهم ومضايقتهم واعتداء على معداتهم.
ونقل موقع
"المصدر"، عن النقابة بيانا اتهمت فيه السلطات التونسية بالاعتداء على الصحفيين في إطار سياسة ممنهجة للتعتيم والحد من حق الحصول على المعلومة.
واعتبرت النقابة أن صمت وزير الصحة بشأن هذا الاعتداء يعد موافقة ضمنية عليه، داعية وزارة الصحة إلى تقديم الاعتذار العلني والإدانة لمثل هذه الممارسات، واتخاذ الإجراءات التأديبية ضد المعتدي، بحسب قولها.
وأشارت نقابة الصحفيين التونسية إلى أن الحق في الحصول على المعلومة هو حق دستوري، وأن احترام هذا الحق ووسائل الإعلام يدخل في إطار ضمان الشفافية وحسن سير المؤسسات.
وحذرت النقابة من خطورة استمرار هذا التعتيم على المصلحة العامة وحقوق المواطنين، وخاصة الحق في الحياة والصحة.
يذكر أن الصحفيين تعرضوا، يوم أمس الخميس، لمنع من العمل أثناء تغطيتهم لزيارة وزير الصحة للمستشفى الجامعي في مدنين، كما تعرضت إحدى الصحفيات للاعتداء على هاتفها الجوال من قبل مرافقي الوزير دون تدخل منه.