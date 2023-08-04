https://sputnikarabic.ae/20230804/وزير-الدفاع-التشادي-يؤكد-عدم-تدخل-بلاده-في-الأوضاع-السياسية-بالنيجر-1079804814.html
وزير الدفاع التشادي يؤكد عدم تدخل بلاده في الأوضاع السياسية بالنيجر
وزير الدفاع التشادي يؤكد عدم تدخل بلاده في الأوضاع السياسية بالنيجر
أكد وزير الدفاع التشادي في مقابلة تلفزيونية، رسمية يوم الجمعة، أن بلاده لن تتدخل في الأوضاع السياسية الراهنة في جارتها النيجر والتي تشهد حاليًا عملية انقلاب. 04.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-04T22:47+0000
2023-08-04T22:47+0000
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تأتي تصريحاته في ظل تصاعد التوتر في المنطقة، بعدما أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" عن وضع خطة لتدخل عسكري مُحتمل بهدف إعادة الرئيس المعزول محمد بازوم إلى السلطة.ويذكر أن الجيش النيجري، كان قد أعلن في بيان على التلفزيون الرسمي، يوم 27 يوليو/ تموز الماضي، عن خلع الرئيس محمد بازوم، وإغلاق الحدود، وفرض حظر التجوال.وقبل ذلك، قام الحرس الرئاسي بمحاصرة القصر الرئاسي في العاصمة نيامي، وبالرغم من أن مكتب بازوم أعلن، قبل ذلك، عدم مشاركة الجيش في الانقلاب، إلّا أن قيادة القوات المسلحة أعلنت لاحقًا تضامنها مع المتمردين.وحتى الآن ما زال الرئيس بازوم رهن الإقامة الجبرية في محل إقامته، وقد صرّح بذلك أيضاً، موسى فقي محمد، رئيس المفوضية الأفريقية، بأن بازوم على ما يرام، ولم يمسه أذى.
https://sputnikarabic.ae/20230804/إعلام-مجموعة-إيكواس-تضع-خطة-لتدخل-عسكري-محتمل-في-النيجر-1079799180.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تشاد, النيجر, أخبار النيجر, العالم
أخبار تشاد, النيجر, أخبار النيجر, العالم
وزير الدفاع التشادي يؤكد عدم تدخل بلاده في الأوضاع السياسية بالنيجر
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أكد وزير الدفاع التشادي في مقابلة تلفزيونية، رسمية يوم الجمعة، أن بلاده لن تتدخل في الأوضاع السياسية الراهنة في جارتها النيجر والتي تشهد حاليًا عملية انقلاب.
تأتي تصريحاته في ظل تصاعد التوتر في المنطقة، بعدما أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" عن وضع خطة لتدخل عسكري مُحتمل
بهدف إعادة الرئيس المعزول محمد بازوم إلى السلطة.
ويذكر أن الجيش النيجري، كان قد أعلن في بيان على التلفزيون الرسمي، يوم 27 يوليو/ تموز الماضي، عن خلع الرئيس محمد بازوم، وإغلاق الحدود، وفرض حظر التجوال.
وقبل ذلك، قام الحرس الرئاسي بمحاصرة القصر الرئاسي في العاصمة نيامي، وبالرغم من أن مكتب بازوم أعلن، قبل ذلك، عدم مشاركة الجيش في الانقلاب، إلّا أن قيادة القوات المسلحة أعلنت لاحقًا تضامنها مع المتمردين.
وحتى الآن ما زال الرئيس بازوم رهن الإقامة الجبرية في محل إقامته، وقد صرّح بذلك أيضاً، موسى فقي محمد، رئيس المفوضية الأفريقية، بأن بازوم على ما يرام، ولم يمسه أذى.