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Танк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230804/وزير-الدفاع-الروسي-يتفقد-قوات-المركز-على-الخطوط-الأمامية-في-منطقة-العمليات-العسكرية---عاجل-1079778713.html
وزير الدفاع الروسي يتفقد قوات "المركز" على الخطوط الأمامية في منطقة العمليات العسكرية - عاجل
وزير الدفاع الروسي يتفقد قوات "المركز" على الخطوط الأمامية في منطقة العمليات العسكرية - عاجل
تفقد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مركز قيادة قوات "المركز" الروسية على الخطوط الأمامية بمنطقة العملية العسكرية في أوكرانيا. 04.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-04T05:24+0000
2023-08-04T05:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية : "أثناء العمل في منطقة العملية العسكرية الخاصة قام وزير الدفاع الروسي، الجنرال سيرغي شويغو، بتفقد مركز القيادة الأمامي لإحدى تشكيلات مجموعة المركز للقوات".كما أشارت الوزارة إلى أنه في مركز القيادة، استمع شويغو إلى تقرير من قائد المجموعة الجنرال أندريه موردفيتشيف كذلك القادة وضباط الأركان حول الوضع الحالي، وطبيعة تصرفات العدو وأداء القوات الروسية للمهام القتالية في الاتجاهات التكتيكية الرئيسية.وبحسب البيان، شكر سيرغي شويغو قيادة وأفراد مجموعة قوات " المركز" على العمليات الناجحة التي تنفذه على محور كراسني ليمان..
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روسيا

وزير الدفاع الروسي يتفقد قوات "المركز" على الخطوط الأمامية في منطقة العمليات العسكرية - عاجل

05:24 GMT 04.08.2023 (تم التحديث: 05:38 GMT 04.08.2023)
© Пресс-служба Минобороны РФ / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2023
© Пресс-служба Минобороны РФ
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تفقد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مركز قيادة قوات "المركز" الروسية على الخطوط الأمامية بمنطقة العملية العسكرية في أوكرانيا.
وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية : "أثناء العمل في منطقة العملية العسكرية الخاصة قام وزير الدفاع الروسي، الجنرال سيرغي شويغو، بتفقد مركز القيادة الأمامي لإحدى تشكيلات مجموعة المركز للقوات".
كما أشارت الوزارة إلى أنه في مركز القيادة، استمع شويغو إلى تقرير من قائد المجموعة الجنرال أندريه موردفيتشيف كذلك القادة وضباط الأركان حول الوضع الحالي، وطبيعة تصرفات العدو وأداء القوات الروسية للمهام القتالية في الاتجاهات التكتيكية الرئيسية.
وبحسب البيان، شكر سيرغي شويغو قيادة وأفراد مجموعة قوات " المركز" على العمليات الناجحة التي تنفذه على محور كراسني ليمان..
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Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:34 GMT
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