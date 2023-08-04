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https://sputnikarabic.ae/20230804/وزير-لبناني-تحقيقات-انفجار-المرفأ-تترك-لقضاء-لا-يعمل-على-تنفيذ-أجندات-سفارات-1079786256.html
وزير لبناني: تحقيقات انفجار المرفأ تترك لقضاء لا يعمل على تنفيذ أجندات سفارات
وزير لبناني: تحقيقات انفجار المرفأ تترك لقضاء لا يعمل على تنفيذ أجندات سفارات
اعتبر وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية القاضي محمد وسام المرتضى، أن "انفجار مرفأ بيروت من أبشع الفواجع التي ألمت باللبنانيين". 04.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-04T10:59+0000
2023-08-04T11:02+0000
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وفي تصريحات لـ"سبوتنيك"، قال المرتضى إن "هناك شيء أبشع من الانفجار، وكم هو بشع انفجار المرفأ، والضحايا التي سقطت جراء هذا الانفجار والتدمير الذي حصل لبيروت وحتى الآن لا نستطيع أن نستوعب حجمه، الأبشع والأخطر منه على لبنان واللبنانيين أن يسمح لجهات معينة تنفيذًا لأجندات معينة أن تأتي وتستغل هذا الانفجار لتحقق وتنفذ هذه الأجندات".كما رأى أنه "لا يوجد صراعات قضائية، ولكن من كان يتولى تحقيق المرفأ من كان يستقبل، أي سفراء كان يستقبل، إضافة إلى المزاجية والاستنسابية في الادعاء"، مضيفًا: "نحن نعلم القضاء السليم كيف يكون أدائه، ولدينا خبرة ولدينا القدرة للتعامل مع هذه النماذج، وهم يعتقدون أن بإمكانهم تنفيذ الأجندات الشيطانية ضد بعض اللبنانيين ولكن هذا لا يمكن".
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العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك

وزير لبناني: تحقيقات انفجار المرفأ تترك لقضاء لا يعمل على تنفيذ أجندات سفارات

10:59 GMT 04.08.2023 (تم التحديث: 11:02 GMT 04.08.2023)
© Sputnik . Abed.K Bayطوافات الجبش اللبناني عملت على إخماد حريق إهراءات مرفأ بيروت
طوافات الجبش اللبناني عملت على إخماد حريق إهراءات مرفأ بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2023
© Sputnik . Abed.K Bay
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حصري
اعتبر وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية القاضي محمد وسام المرتضى، أن "انفجار مرفأ بيروت من أبشع الفواجع التي ألمت باللبنانيين".
وفي تصريحات لـ"سبوتنيك"، قال المرتضى إن "هناك شيء أبشع من الانفجار، وكم هو بشع انفجار المرفأ، والضحايا التي سقطت جراء هذا الانفجار والتدمير الذي حصل لبيروت وحتى الآن لا نستطيع أن نستوعب حجمه، الأبشع والأخطر منه على لبنان واللبنانيين أن يسمح لجهات معينة تنفيذًا لأجندات معينة أن تأتي وتستغل هذا الانفجار لتحقق وتنفذ هذه الأجندات".

وأشار إلى أن "هذه الجهات تستغل الانفجار وألم ووجع الناس للذهاب تحت ستار العدالة وكشف الحقيقة لتنفيذ أجندة سياسية بامتياز هدفها تصفية حسابات سياسية وإلصاق عملية التفجير بجهة معينة لإسقاطها سياسيًا، وهذا الأمر لا نسمح ولا نقبل به".

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ولفت المرتضى إلى أن "التحقيقات تترك لقضاء يعمل بعقل وقلب بارد ولا يعمل على تنفيذ أجندات سفارات ولا أن يتوجه من سفارات وأن يعمل كقاض"، مشيرًا إلى أن "أقصى الطموح هو منع استغلال هذا الواقع القضائي لتحقيق مكاسب سياسية".

كما رأى أنه "لا يوجد صراعات قضائية، ولكن من كان يتولى تحقيق المرفأ من كان يستقبل، أي سفراء كان يستقبل، إضافة إلى المزاجية والاستنسابية في الادعاء"، مضيفًا: "نحن نعلم القضاء السليم كيف يكون أدائه، ولدينا خبرة ولدينا القدرة للتعامل مع هذه النماذج، وهم يعتقدون أن بإمكانهم تنفيذ الأجندات الشيطانية ضد بعض اللبنانيين ولكن هذا لا يمكن".
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