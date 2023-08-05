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Танк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230805/أسير-أوكراني-يعتقد-أن-أوكرانيا-أصبحت-ساحة-اختبار-للأسلحة-الغربية-1079808826.html
أسير أوكراني يعتقد أن أوكرانيا أصبحت ساحة اختبار للأسلحة الغربية
أسير أوكراني يعتقد أن أوكرانيا أصبحت ساحة اختبار للأسلحة الغربية
يعتقد الأسير الأوكراني ألكسندر نيغير، الذي استسلم في جمهورية دونيتسك، أن أوكرانيا تحولت منذ فترة طويلة إلى ساحة لاختبار الأسلحة الغربية في ظروف القتال. 05.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-05T09:15+0000
2023-08-05T09:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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تم تجنيد الرجل البالغ من العمر 43 عامًا، في الجيش الأوكراني من منطقة سومي: لم يوقف مكتب التسجيل والتجنيد العسكري حتى عددًا من الأمراض - قرحة في المعدة، إصابة في الرأس، قصر النظر.قال نيغير لوكالة "سبوتنيك": "لدي وثائق للأمراض، لكنني الآن لا أعرف ما إذا كانت موجودة أم لا الآن، لأنها تختفي "فجأة"، بصبح الجميع صالحين للتجنيد.حاول أن يشرح في مكتب التسجيل والتجنيد العسكري أنه يعاني من مشاكل صحية، لكن تم الاعتراف به على أنه صالح جزئيًا وأنه سيحرس الأراضي "المحررة" فقط، أثناء الهجوم المضاد والوقوف عند حواجز الطرق. ويعترف: "لقد خدعت".وقال إن الضباط لم يشرحوا لهم أي شيء عن محاولات وأهداف الهجوم المضاد الأوكراني - كان عليهم الحصول على جميع المعلومات فقط من التلفزيون الأوكراني والإنترنت. يقول: "لقد قرأته على الإنترنت، لكن القادة لم يشرحوا لنا أي شيء".ووفقا له، فإن القوات الأوكرانية ليس لديها ما يكفي من الجنود، لذا فهم يأخذون الجميع على التوالي، ويطمئنون الذين لا يريدون الخدمة بأنهم لن يضطروا إلى إطلاق النار. "لقد بدأوا بتجنيد المعاقين، هناك رجال تتراوح أعمارهم بين 55 و 57 (سنة) ... في الأساس، نحن جميعًا من كبار السن، كيف لنا أن نكون محاربين".تم توكيل مفرزة نيغير في الهجوم في الجزء الجنوبي من جمهورية دونيتسك مع القليل من الاستعداد أو بدون استعداد، حيث أمضوا الليل في الغابات واستسلموا للجيش الروسي في الصباح.قال الرجل: "أعتقد فقط أن الغرب يستخدم أوكرانيا لاختبار أسلحته، لأنه لم يختبرها أبدًا في أي مكان آخر في ظروف القتال. هناك الكثير من المعدات التالفة، وبالتحديد الغربية".
https://sputnikarabic.ae/20230805/الدفاع-الجيش-الروسي-يحبط-هجمات-أوكرانية-ويحيد-90-مقاتلا-ويسقط-4-مسيرات-بكراسني-ليمان--عاجل-1079805838.html
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العالم
العالم

أسير أوكراني يعتقد أن أوكرانيا أصبحت ساحة اختبار للأسلحة الغربية

09:15 GMT 05.08.2023
© Fotolia / aviavladالعلم الأوكراني
العلم الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2023
© Fotolia / aviavlad
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يعتقد الأسير الأوكراني ألكسندر نيغير، الذي استسلم في جمهورية دونيتسك، أن أوكرانيا تحولت منذ فترة طويلة إلى ساحة لاختبار الأسلحة الغربية في ظروف القتال.
تم تجنيد الرجل البالغ من العمر 43 عامًا، في الجيش الأوكراني من منطقة سومي: لم يوقف مكتب التسجيل والتجنيد العسكري حتى عددًا من الأمراض - قرحة في المعدة، إصابة في الرأس، قصر النظر.
قال نيغير لوكالة "سبوتنيك": "لدي وثائق للأمراض، لكنني الآن لا أعرف ما إذا كانت موجودة أم لا الآن، لأنها تختفي "فجأة"، بصبح الجميع صالحين للتجنيد.
عمل فريق الاستجابة السريعة المتنقل في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2023
الدفاع: الجيش الروسي يحبط هجمات أوكرانية ويحيد 90 مقاتلا ويسقط 4 مسيرات في كراسني ليمان
03:55 GMT
حاول أن يشرح في مكتب التسجيل والتجنيد العسكري أنه يعاني من مشاكل صحية، لكن تم الاعتراف به على أنه صالح جزئيًا وأنه سيحرس الأراضي "المحررة" فقط، أثناء الهجوم المضاد والوقوف عند حواجز الطرق. ويعترف: "لقد خدعت".
وقال إن الضباط لم يشرحوا لهم أي شيء عن محاولات وأهداف الهجوم المضاد الأوكراني - كان عليهم الحصول على جميع المعلومات فقط من التلفزيون الأوكراني والإنترنت. يقول: "لقد قرأته على الإنترنت، لكن القادة لم يشرحوا لنا أي شيء".
ووفقا له، فإن القوات الأوكرانية ليس لديها ما يكفي من الجنود، لذا فهم يأخذون الجميع على التوالي، ويطمئنون الذين لا يريدون الخدمة بأنهم لن يضطروا إلى إطلاق النار. "لقد بدأوا بتجنيد المعاقين، هناك رجال تتراوح أعمارهم بين 55 و 57 (سنة) ... في الأساس، نحن جميعًا من كبار السن، كيف لنا أن نكون محاربين".
تم توكيل مفرزة نيغير في الهجوم في الجزء الجنوبي من جمهورية دونيتسك مع القليل من الاستعداد أو بدون استعداد، حيث أمضوا الليل في الغابات واستسلموا للجيش الروسي في الصباح.
قال الرجل: "أعتقد فقط أن الغرب يستخدم أوكرانيا لاختبار أسلحته، لأنه لم يختبرها أبدًا في أي مكان آخر في ظروف القتال. هناك الكثير من المعدات التالفة، وبالتحديد الغربية".
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Военнослужащие подразделения тылового обеспечения Ивановского гвардейского соединения ВДВ Вооруженных сил РФ в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:21 GMT
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