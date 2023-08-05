https://sputnikarabic.ae/20230805/إعلام-أردوغان-يعتزم-القيام-بجولة-خليجية-ثانية-الشهر-الجاري-وزيارة-ألمانيا-في-سبتمبر-المقبل-1079807810.html
إعلام: أردوغان يعتزم القيام بجولة خليجية ثانية الشهر الجاري وزيارة ألمانيا في سبتمبر المقبل
إعلام: أردوغان يعتزم القيام بجولة خليجية ثانية الشهر الجاري وزيارة ألمانيا في سبتمبر المقبل
أفادت شبكة "سي إن إن تورك"، اليوم السبت، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يخطط للقيام بجولة ثانية في الخليج في آب/أغسطس، وقد يزور ألمانيا في أيلول/سبتمبر. 05.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-05T07:59+0000
2023-08-05T07:59+0000
2023-08-05T07:59+0000
العالم
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أنقرة - سبوتنيك. ونقلت "سي إن إن تورك" عن مصادر قولها إن "جدول أردوغان يتضمن زيارات للبحرين وعمان والكويت والعراق في آب/أغسطس الجاري".وأكدت القناة أنه "من المتوقع أيضا أن يقوم أردوغان بزيارة رسمية إلى ألمانيا في أيلول/سبتمبر المقبل".وأضافت القناة أن "أردوغان سيشارك في أيلول/ سبتمبر في قمة "مجموعة العشرين" في الهند يومي 9 و 10 أيلول/سبتمبر وسيشارك أيضًا في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في الولايات المتحدة يومي 18 و 19 أيلول/سبتمبر".وقد زار أردوغان في وقت سابق من شهر تموز/ يوليو الماضي قطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. وتم خلال الجولة توقيع عدد من الاتفاقيات بقيمة 50.7 مليار دولار.
https://sputnikarabic.ae/20230804/أردوغان-الأفارقة-أوقفوا-تصدير-الذهب-واليورانيوم-إلى-فرنسا-ردا-على-الظلم-والاضطهاد-1079795611.html
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العالم
إعلام: أردوغان يعتزم القيام بجولة خليجية ثانية الشهر الجاري وزيارة ألمانيا في سبتمبر المقبل
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أفادت شبكة "سي إن إن تورك"، اليوم السبت، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يخطط للقيام بجولة ثانية في الخليج في آب/أغسطس، وقد يزور ألمانيا في أيلول/سبتمبر.
أنقرة - سبوتنيك. ونقلت "سي إن إن تورك" عن مصادر قولها إن "جدول أردوغان يتضمن زيارات للبحرين وعمان والكويت والعراق في آب/أغسطس الجاري".
وأكدت القناة أنه "من المتوقع أيضا أن يقوم أردوغان بزيارة رسمية إلى ألمانيا في أيلول/سبتمبر المقبل".
وأضافت القناة أن "أردوغان سيشارك في أيلول/ سبتمبر في قمة "مجموعة العشرين" في الهند يومي 9 و 10 أيلول/سبتمبر وسيشارك أيضًا في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في الولايات المتحدة يومي 18 و 19 أيلول/سبتمبر".
وقد زار أردوغان في وقت سابق من شهر تموز/ يوليو الماضي قطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. وتم خلال الجولة توقيع عدد من الاتفاقيات بقيمة 50.7 مليار دولار.