عربي
https://sputnikarabic.ae/20230805/إعلام-أردوغان-يعتزم-القيام-بجولة-خليجية-ثانية-الشهر-الجاري-وزيارة-ألمانيا-في-سبتمبر-المقبل-1079807810.html
إعلام: أردوغان يعتزم القيام بجولة خليجية ثانية الشهر الجاري وزيارة ألمانيا في سبتمبر المقبل
إعلام: أردوغان يعتزم القيام بجولة خليجية ثانية الشهر الجاري وزيارة ألمانيا في سبتمبر المقبل
أفادت شبكة "سي إن إن تورك"، اليوم السبت، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يخطط للقيام بجولة ثانية في الخليج في آب/أغسطس، وقد يزور ألمانيا في أيلول/سبتمبر. 05.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-05T07:59+0000
2023-08-05T07:59+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/0e/1078104935_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_68927ab810c7b963a3a0d4087a584a8c.jpg
أنقرة - سبوتنيك. ونقلت "سي إن إن تورك" عن مصادر قولها إن "جدول أردوغان يتضمن زيارات للبحرين وعمان والكويت والعراق في آب/أغسطس الجاري".وأكدت القناة أنه "من المتوقع أيضا أن يقوم أردوغان بزيارة رسمية إلى ألمانيا في أيلول/سبتمبر المقبل".وأضافت القناة أن "أردوغان سيشارك في أيلول/ سبتمبر في قمة "مجموعة العشرين" في الهند يومي 9 و 10 أيلول/سبتمبر وسيشارك أيضًا في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في الولايات المتحدة يومي 18 و 19 أيلول/سبتمبر".وقد زار أردوغان في وقت سابق من شهر تموز/ يوليو الماضي قطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. وتم خلال الجولة توقيع عدد من الاتفاقيات بقيمة 50.7 مليار دولار.
https://sputnikarabic.ae/20230804/أردوغان-الأفارقة-أوقفوا-تصدير-الذهب-واليورانيوم-إلى-فرنسا-ردا-على-الظلم-والاضطهاد-1079795611.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/0e/1078104935_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_5d43dab0ecb0ef64361d22d8ecfb1ea4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

إعلام: أردوغان يعتزم القيام بجولة خليجية ثانية الشهر الجاري وزيارة ألمانيا في سبتمبر المقبل

07:59 GMT 05.08.2023
© AFP 2023الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2023
© AFP 2023
تابعنا عبرTelegramNabd
أفادت شبكة "سي إن إن تورك"، اليوم السبت، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يخطط للقيام بجولة ثانية في الخليج في آب/أغسطس، وقد يزور ألمانيا في أيلول/سبتمبر.
أنقرة - سبوتنيك. ونقلت "سي إن إن تورك" عن مصادر قولها إن "جدول أردوغان يتضمن زيارات للبحرين وعمان والكويت والعراق في آب/أغسطس الجاري".
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2023
أردوغان: الأفارقة أوقفوا تصدير الذهب واليورانيوم إلى فرنسا ردا على الظلم والاضطهاد
أمس, 15:07 GMT
وأكدت القناة أنه "من المتوقع أيضا أن يقوم أردوغان بزيارة رسمية إلى ألمانيا في أيلول/سبتمبر المقبل".
وأضافت القناة أن "أردوغان سيشارك في أيلول/ سبتمبر في قمة "مجموعة العشرين" في الهند يومي 9 و 10 أيلول/سبتمبر وسيشارك أيضًا في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في الولايات المتحدة يومي 18 و 19 أيلول/سبتمبر".
وقد زار أردوغان في وقت سابق من شهر تموز/ يوليو الماضي قطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. وتم خلال الجولة توقيع عدد من الاتفاقيات بقيمة 50.7 مليار دولار.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие подразделения тылового обеспечения Ивановского гвардейского соединения ВДВ Вооруженных сил РФ в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала