https://sputnikarabic.ae/20230805/الأسطول-الروسي-يدمر-سفينة-مسيرة-في-منطقة-سيفاستوبول-البحرية-1079811035.html
الأسطول الروسي يدمر سفينة مسيرة في منطقة سيفاستوبول البحرية
الأسطول الروسي يدمر سفينة مسيرة في منطقة سيفاستوبول البحرية
قال حاكم المنطقة، ميخائيل رازفوجايف، إن الجيش الروسي دمر السفينة المسيرة، التي تم العثور عليها سابقًا في منطقة سيفاستوبول البحرية. 05.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-05T11:59+0000
2023-08-05T11:59+0000
2023-08-05T12:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وكتب على تلغرام: "دمر الأسطول السفينة المسيرة على مسافة كبيرة من الساحل في منطقة سيفاستوبول البحرية".وأضاف أنه تم رفع جميع القيود المفروضة على حركة النقل المائي.وكان قد أعلن رازفوجايف، في وقت سابق من اليوم، أنه تم رصد سفينة مسيرة في منطقة سيفاستوبول البحرية، عثر الأسطول عليها، ويجري اتخاذ إجراءات لتدميرها، ولا داعي لإخلاء الشواطئ.وكتب على تلغرام: "اكتشف الأسطول سفينة مسيرة في منطقة سيفاستوبول البحرية، في البحر المفتوح، وهي مستمرة في التحرك حاليا، ويتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتدميرها. وفي هذا الصدد، قررت الخدمات الخاصة الحد من حركة السفن من بالاكلافا إلى الشواطئ ذهابا وإيابا.
https://sputnikarabic.ae/20230805/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-استراتيجية-ويتوغل-في-عمق-مقاطعة-خاركوف--عاجل-1079810394.html
https://sputnikarabic.ae/20230805/حاكم-سيفاستوبول-رصد-سفينة-مسيرة-في-المنطقة-البحرية-1079809029.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
الأسطول الروسي يدمر سفينة مسيرة في منطقة سيفاستوبول البحرية
11:59 GMT 05.08.2023 (تم التحديث: 12:04 GMT 05.08.2023) تابعنا عبر
قال حاكم المنطقة، ميخائيل رازفوجايف، إن الجيش الروسي دمر السفينة المسيرة، التي تم العثور عليها سابقًا في منطقة سيفاستوبول البحرية.
وكتب على تلغرام: "دمر الأسطول السفينة المسيرة على مسافة كبيرة من الساحل في منطقة سيفاستوبول البحرية".
وأضاف أنه تم رفع جميع القيود المفروضة على حركة النقل المائي.
وكان قد أعلن رازفوجايف، في وقت سابق من اليوم، أنه تم رصد سفينة مسيرة في منطقة سيفاستوبول البحرية، عثر الأسطول عليها، ويجري اتخاذ إجراءات لتدميرها، ولا داعي لإخلاء الشواطئ.
وكتب على تلغرام: "اكتشف الأسطول سفينة مسيرة في منطقة سيفاستوبول البحرية، في البحر المفتوح، وهي مستمرة في التحرك حاليا، ويتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتدميرها. وفي هذا الصدد، قررت الخدمات الخاصة الحد من حركة السفن من بالاكلافا إلى الشواطئ ذهابا وإيابا.