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Танк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230805/الأسطول-الروسي-يدمر-سفينة-مسيرة-في-منطقة-سيفاستوبول-البحرية-1079811035.html
الأسطول الروسي يدمر سفينة مسيرة في منطقة سيفاستوبول البحرية
الأسطول الروسي يدمر سفينة مسيرة في منطقة سيفاستوبول البحرية
قال حاكم المنطقة، ميخائيل رازفوجايف، إن الجيش الروسي دمر السفينة المسيرة، التي تم العثور عليها سابقًا في منطقة سيفاستوبول البحرية. 05.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-05T11:59+0000
2023-08-05T12:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وكتب على تلغرام: "دمر الأسطول السفينة المسيرة على مسافة كبيرة من الساحل في منطقة سيفاستوبول البحرية".وأضاف أنه تم رفع جميع القيود المفروضة على حركة النقل المائي.وكان قد أعلن رازفوجايف، في وقت سابق من اليوم، أنه تم رصد سفينة مسيرة في منطقة سيفاستوبول البحرية، عثر الأسطول عليها، ويجري اتخاذ إجراءات لتدميرها، ولا داعي لإخلاء الشواطئ.وكتب على تلغرام: "اكتشف الأسطول سفينة مسيرة في منطقة سيفاستوبول البحرية، في البحر المفتوح، وهي مستمرة في التحرك حاليا، ويتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتدميرها. وفي هذا الصدد، قررت الخدمات الخاصة الحد من حركة السفن من بالاكلافا إلى الشواطئ ذهابا وإيابا.
https://sputnikarabic.ae/20230805/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-استراتيجية-ويتوغل-في-عمق-مقاطعة-خاركوف--عاجل-1079810394.html
https://sputnikarabic.ae/20230805/حاكم-سيفاستوبول-رصد-سفينة-مسيرة-في-المنطقة-البحرية-1079809029.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

الأسطول الروسي يدمر سفينة مسيرة في منطقة سيفاستوبول البحرية

11:59 GMT 05.08.2023 (تم التحديث: 12:04 GMT 05.08.2023)
© Sputnikما هي قدرات الأسطول الروسي في 2022؟
ما هي قدرات الأسطول الروسي في 2022؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2023
© Sputnik
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قال حاكم المنطقة، ميخائيل رازفوجايف، إن الجيش الروسي دمر السفينة المسيرة، التي تم العثور عليها سابقًا في منطقة سيفاستوبول البحرية.
وكتب على تلغرام: "دمر الأسطول السفينة المسيرة على مسافة كبيرة من الساحل في منطقة سيفاستوبول البحرية".
وأضاف أنه تم رفع جميع القيود المفروضة على حركة النقل المائي.
رتل شاحنات للقوات المسلحة الترددية وطائرة هليكوبتر هجومية من طراز مي-24 تابعة للقوات الجوية الروسية في أرميانسك، 25 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحرر بلدة استراتيجية ويتوغل في عمق مقاطعة خاركوف
11:16 GMT
وكان قد أعلن رازفوجايف، في وقت سابق من اليوم، أنه تم رصد سفينة مسيرة في منطقة سيفاستوبول البحرية، عثر الأسطول عليها، ويجري اتخاذ إجراءات لتدميرها، ولا داعي لإخلاء الشواطئ.
استعدادات لإقامة عرض عسكري احتفالا بيوم القوات البحرية الروسية في سيفاستوبول - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2023
حاكم سيفاستوبول: رصد سفينة مسيرة في المنطقة البحرية
09:38 GMT
وكتب على تلغرام: "اكتشف الأسطول سفينة مسيرة في منطقة سيفاستوبول البحرية، في البحر المفتوح، وهي مستمرة في التحرك حاليا، ويتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتدميرها. وفي هذا الصدد، قررت الخدمات الخاصة الحد من حركة السفن من بالاكلافا إلى الشواطئ ذهابا وإيابا.
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Военнослужащие подразделения тылового обеспечения Ивановского гвардейского соединения ВДВ Вооруженных сил РФ в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:21 GMT
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