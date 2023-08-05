https://sputnikarabic.ae/20230805/البرهان-يعين-وزيرا-جديدا-للداخلية-1079823285.html
السودان.. البرهان يكلف مدير عام قوات الشرطة بمهام وزير الداخلية
السودان.. البرهان يكلف مدير عام قوات الشرطة بمهام وزير الداخلية
أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، السبت، قرارا بتكليف مدير عام قوات الشرطة خالد حسان محي الدين الماحي بمهام وصلاحيات وزير الداخلية. 05.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-05T23:36+0000
2023-08-05T23:36+0000
2023-08-05T23:39+0000
العالم العربي
الجيش السوداني
قوات الدعم السريع السودانية
أخبار السودان اليوم
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كان البرهان قد أصدر، في مايو/أيار، قراراً بإعفاء مدير عام قوات الشرطة عنان حامد من منصبه، وتكليف الماحي بمهامه.تتواصل، منذ أكثر من 3 أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
https://sputnikarabic.ae/20230805/الجيش-السوداني-لا-صحة-لسيطرة-قوات-الدعم-السريع-على-ولاية-وسط-دارفور-1079808326.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار السودان اليوم
العالم العربي, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار السودان اليوم
السودان.. البرهان يكلف مدير عام قوات الشرطة بمهام وزير الداخلية
23:36 GMT 05.08.2023 (تم التحديث: 23:39 GMT 05.08.2023) تابعنا عبر
أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، السبت، قرارا بتكليف مدير عام قوات الشرطة خالد حسان محي الدين الماحي بمهام وصلاحيات وزير الداخلية.
كان البرهان قد أصدر، في مايو/أيار، قراراً بإعفاء مدير عام قوات الشرطة عنان حامد من منصبه، وتكليف الماحي بمهامه.
تتواصل، منذ أكثر من 3 أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان
، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.