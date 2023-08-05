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السودان.. البرهان يكلف مدير عام قوات الشرطة بمهام وزير الداخلية
السودان.. البرهان يكلف مدير عام قوات الشرطة بمهام وزير الداخلية
أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، السبت، قرارا بتكليف مدير عام قوات الشرطة خالد حسان محي الدين الماحي بمهام وصلاحيات وزير الداخلية. 05.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-05T23:36+0000
2023-08-05T23:39+0000
العالم العربي
الجيش السوداني
قوات الدعم السريع السودانية
أخبار السودان اليوم
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كان البرهان قد أصدر، في مايو/أيار، قراراً بإعفاء مدير عام قوات الشرطة عنان حامد من منصبه، وتكليف الماحي بمهامه.تتواصل، منذ أكثر من 3 أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
https://sputnikarabic.ae/20230805/الجيش-السوداني-لا-صحة-لسيطرة-قوات-الدعم-السريع-على-ولاية-وسط-دارفور-1079808326.html
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العالم العربي, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار السودان اليوم
العالم العربي, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار السودان اليوم

السودان.. البرهان يكلف مدير عام قوات الشرطة بمهام وزير الداخلية

23:36 GMT 05.08.2023 (تم التحديث: 23:39 GMT 05.08.2023)
© AFP 2023 / ASHRAF SHAZLYالقائد العام للقوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان
القائد العام للقوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2023
© AFP 2023 / ASHRAF SHAZLY
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أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، السبت، قرارا بتكليف مدير عام قوات الشرطة خالد حسان محي الدين الماحي بمهام وصلاحيات وزير الداخلية.
كان البرهان قد أصدر، في مايو/أيار، قراراً بإعفاء مدير عام قوات الشرطة عنان حامد من منصبه، وتكليف الماحي بمهامه.
تتواصل، منذ أكثر من 3 أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
أفراد من الجيش السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2023
الجيش السوداني: لا صحة لسيطرة قوات الدعم السريع‎ ‎على ولاية وسط دارفور
08:49 GMT
وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
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