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Танк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230805/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-استراتيجية-ويتوغل-في-عمق-مقاطعة-خاركوف--عاجل-1079810394.html
الجيش الروسي يحرر بلدة استراتيجية ويتوغل في عمق مقاطعة خاركوف- عاجل
الجيش الروسي يحرر بلدة استراتيجية ويتوغل في عمق مقاطعة خاركوف- عاجل
حقق الجيش الروسي مكاسب استراتيجية على الأرض في منطقة العملية العسكرية الخاصة لاسيما في جمهورية لوغانسك الشعبية ومقاطعة خاركوف. 05.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-05T11:16+0000
2023-08-05T11:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم السبت: "تم تحرير بلدة نوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية إثر الأنشطة النوعية والمهنية لوحدات مجموعة قوات "الغرب".تم صد ثلاث هجمات مضادة لوحدات من الألوية الميكانيكية 14 و 25 المحمولة جواً للقوات المسلحة الأوكرانية بنجاح في مناطق سينكوفكا وزاغريوكوفكا وبيريستوفويه في مقاطعة خاركوف.وخلال النهار، قامت القوات المسلحة الأوكرانية بمحاولات فاشلة لشن عمليات هجومية فعلى محوري دونيتسك وكراسني ليمان.وعلى محور دونيتسك، نجحت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب"، بالتعاون الوثيق مع الطيران والمدفعية، في صد عشر هجمات للعدو في مناطق بيلوغوروفكا وأفدييفكا وستاروميكايلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير تجمعات القوى العاملة والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بوغدانوفكا وكليشيفكا وليستوتشكينو وماريينكا وكراسنوغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وعلى محر كراسني ليمان، نجحت وحدات من مجموعة "المركز" وبتغطية الطيران والمدفعية في صد ثلاث هجمات من قبل مجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي 42 للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة حقول سيريبريانسكي.كما تم تدمير تراكم القوى العاملة والمعدات للعدو في مناطق نوفويغوروفكا ونيفسكوي وشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية.وعلى محور جنوب دونيتسك، دمرت الضربات الجوية والمدفعية التابعة لتجمع وحدات "فوستوك" (الشرق) القوى البشرية والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق اوغليدار، وبريتشيستوفكا، وستارومايورسكوي وروفنوبول في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر العدو أكثر من 210 جنديًا أوكرانيًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين وثلاث سيارات عسكرية ومدفع "إم 777" أمريكي الصنع، وآخر من طراز "غفوزديكا".
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

الجيش الروسي يحرر بلدة استراتيجية ويتوغل في عمق مقاطعة خاركوف- عاجل

11:16 GMT 05.08.2023 (تم التحديث: 11:26 GMT 05.08.2023)
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصوررتل شاحنات للقوات المسلحة الترددية وطائرة هليكوبتر هجومية من طراز مي-24 تابعة للقوات الجوية الروسية في أرميانسك، 25 فبراير 2022
رتل شاحنات للقوات المسلحة الترددية وطائرة هليكوبتر هجومية من طراز مي-24 تابعة للقوات الجوية الروسية في أرميانسك، 25 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2023
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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يتبع
حقق الجيش الروسي مكاسب استراتيجية على الأرض في منطقة العملية العسكرية الخاصة لاسيما في جمهورية لوغانسك الشعبية ومقاطعة خاركوف.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم السبت: "تم تحرير بلدة نوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية إثر الأنشطة النوعية والمهنية لوحدات مجموعة قوات "الغرب".

بالإضافة إلى ذلك، وأثناء إجراء عمليات اقتحام على جبهة واسعة، حسنت الكتائب الهجومية مواقعها على طول الخط الأمامي في بلدتي أولشانا وبرشوترافنيفو في مقاطعة خاركوف.

تم صد ثلاث هجمات مضادة لوحدات من الألوية الميكانيكية 14 و 25 المحمولة جواً للقوات المسلحة الأوكرانية بنجاح في مناطق سينكوفكا وزاغريوكوفكا وبيريستوفويه في مقاطعة خاركوف.
تم تحييد ما يصل إلى 140 جنديًا أوكرانيًا ومركبتين قتاليتين مصفحتين، وثلاث سيارات عسكرية، ومدفع كراب بولندي الصنع، بالإضافة إلى مدفع "دي- 20" و"مستا بي".
وخلال النهار، قامت القوات المسلحة الأوكرانية بمحاولات فاشلة لشن عمليات هجومية فعلى محوري دونيتسك وكراسني ليمان.
وعلى محور دونيتسك، نجحت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب"، بالتعاون الوثيق مع الطيران والمدفعية، في صد عشر هجمات للعدو في مناطق بيلوغوروفكا وأفدييفكا وستاروميكايلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير تجمعات القوى العاملة والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بوغدانوفكا وكليشيفكا وليستوتشكينو وماريينكا وكراسنوغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 230 جنديًا أوكرانيًا، وأربع مركبات قتالية مدرعة، وثلاث سيارات عسكرية، ومدفع كراب بولندي الصنع، ومدفع "دي- 20"، وثلاثة مدافع غفوزديكا، ومدفع مضاد للدروع من طراز "رابيرا".
وعلى محر كراسني ليمان، نجحت وحدات من مجموعة "المركز" وبتغطية الطيران والمدفعية في صد ثلاث هجمات من قبل مجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي 42 للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة حقول سيريبريانسكي.
كما تم تدمير تراكم القوى العاملة والمعدات للعدو في مناطق نوفويغوروفكا ونيفسكوي وشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وتم تحييد أكثر من 100 جندي أوكراني، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وسيارتين عسكريتين، ومدفعا من طراز أكاتسيا، ومدفعين من طراز "دي- 30".
وعلى محور جنوب دونيتسك، دمرت الضربات الجوية والمدفعية التابعة لتجمع وحدات "فوستوك" (الشرق) القوى البشرية والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق اوغليدار، وبريتشيستوفكا، وستارومايورسكوي وروفنوبول في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر العدو أكثر من 210 جنديًا أوكرانيًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين وثلاث سيارات عسكرية ومدفع "إم 777" أمريكي الصنع، وآخر من طراز "غفوزديكا".
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