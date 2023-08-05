https://sputnikarabic.ae/20230805/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-استراتيجية-ويتوغل-في-عمق-مقاطعة-خاركوف--عاجل-1079810394.html

الجيش الروسي يحرر بلدة استراتيجية ويتوغل في عمق مقاطعة خاركوف- عاجل

الجيش الروسي يحرر بلدة استراتيجية ويتوغل في عمق مقاطعة خاركوف- عاجل

حقق الجيش الروسي مكاسب استراتيجية على الأرض في منطقة العملية العسكرية الخاصة لاسيما في جمهورية لوغانسك الشعبية ومقاطعة خاركوف. 05.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-05T11:16+0000

2023-08-05T11:16+0000

2023-08-05T11:26+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم السبت: "تم تحرير بلدة نوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية إثر الأنشطة النوعية والمهنية لوحدات مجموعة قوات "الغرب".تم صد ثلاث هجمات مضادة لوحدات من الألوية الميكانيكية 14 و 25 المحمولة جواً للقوات المسلحة الأوكرانية بنجاح في مناطق سينكوفكا وزاغريوكوفكا وبيريستوفويه في مقاطعة خاركوف.وخلال النهار، قامت القوات المسلحة الأوكرانية بمحاولات فاشلة لشن عمليات هجومية فعلى محوري دونيتسك وكراسني ليمان.وعلى محور دونيتسك، نجحت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب"، بالتعاون الوثيق مع الطيران والمدفعية، في صد عشر هجمات للعدو في مناطق بيلوغوروفكا وأفدييفكا وستاروميكايلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير تجمعات القوى العاملة والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بوغدانوفكا وكليشيفكا وليستوتشكينو وماريينكا وكراسنوغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وعلى محر كراسني ليمان، نجحت وحدات من مجموعة "المركز" وبتغطية الطيران والمدفعية في صد ثلاث هجمات من قبل مجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي 42 للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة حقول سيريبريانسكي.كما تم تدمير تراكم القوى العاملة والمعدات للعدو في مناطق نوفويغوروفكا ونيفسكوي وشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية.وعلى محور جنوب دونيتسك، دمرت الضربات الجوية والمدفعية التابعة لتجمع وحدات "فوستوك" (الشرق) القوى البشرية والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق اوغليدار، وبريتشيستوفكا، وستارومايورسكوي وروفنوبول في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر العدو أكثر من 210 جنديًا أوكرانيًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين وثلاث سيارات عسكرية ومدفع "إم 777" أمريكي الصنع، وآخر من طراز "غفوزديكا".

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روسيا, رصد عسكري