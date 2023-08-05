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Танк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230805/الجيش-الروسي-يسيطر-على-منطقة-نوفوسيولوف-1079809960.html
الجيش الروسي يستهدف محطة رادار لرصد الأهداف الجوية
الجيش الروسي يستهدف محطة رادار لرصد الأهداف الجوية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أن الجيش الروسي سيطر على منطقة نوفوسيولوف في جمهورية لوغانسك الشعبية. 05.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-05T10:40+0000
2023-08-05T10:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت الوزارة: "على محور كوبيانسك، تم تحرير نوفوسيلوف في جمهورية لوغانسك الشعبية من خلال الإجراءات الكفؤة والمهنية لوحدات مجموعة "القوات الغرب ".وأضافت: "على هذا المحور، خلال اليوم، تم القضاء على ما يصل إلى 140 جنديًا أوكرانيًا، ومركبتين قتاليتين مدرّعتين، وثلاث سيارات، وقاعدة مدفعية ذاتية الدفع من طراز كراب بولندية الصنع، بالإضافة إلى مدافع دي-20 و مستا-بي".وأشارت إلى أنه تم صد ثلاث هجمات مضادة للوحدات 14 و 25 من الألوية المحمولة جواً من القوات الأوكرانية بنجاح.وأصابت الهجمات وطيران الجيش ونيران المدفعية تراكمات القوى العاملة والمعدات المعادية في مناطق كوبيانسك وبيتروبافلوفكا وتابايفكا في مقاطعة خاركوف وستيلماغوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.وأضافت أن الجيش الروسي دمر مخزن الذخيرة للواء الآلي 44 التابع للجيش الأوكراني بالقرب من تورسكوي في جمهورية دونيتسك.كما تم استهداف محطة رادار لرصد الأهداف الجوية، في منطقة قرية روغان، في مقاطعة خاركوف.وتابعت الوزارة: "على محور خيرسون، نتيجة الأضرار الناجمة عن النيران، بلغت خسائر العدو 35 جنديًا أوكرانيًا، وثلاث مركبات، بالإضافة إلى مدافع هاوتزر مستا-بي".كما اعترضت أنظمة الدفاع الجوي خلال النهار 8 صواريخ من نظام "هيمارس"، ودمرت 22 طائرة مسيرة أوكرانية. في مناطق أولشانا في خاركوف، وميلوفاتكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وبيلوغوروفكا، وسيميغوري، وزايتسيفو، وبيريستوف، فس جمهورية دونيتسك الشعبية، وتشابيفكا، وتشيستوبولي، وتوكماك، وتاراسوفكا، ونوفوزلاتوبول، في مقاطعة زابوروجيه، ومالايا ليبيتيكا وخولايا بريستان، في خيرسون.
https://sputnikarabic.ae/20230805/حاكم-سيفاستوبول-رصد-سفينة-مسيرة-في-المنطقة-البحرية-1079809029.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

الجيش الروسي يستهدف محطة رادار لرصد الأهداف الجوية

10:40 GMT 05.08.2023 (تم التحديث: 10:56 GMT 05.08.2023)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصوروحدات الدعم اللوجستي التابعة لقوات حرس إيفانوفو المحمولة جواً التابعة للقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
وحدات الدعم اللوجستي التابعة لقوات حرس إيفانوفو المحمولة جواً التابعة للقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أن الجيش الروسي سيطر على منطقة نوفوسيولوف في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وقالت الوزارة: "على محور كوبيانسك، تم تحرير نوفوسيلوف في جمهورية لوغانسك الشعبية من خلال الإجراءات الكفؤة والمهنية لوحدات مجموعة "القوات الغرب ".
وأضافت: "على هذا المحور، خلال اليوم، تم القضاء على ما يصل إلى 140 جنديًا أوكرانيًا، ومركبتين قتاليتين مدرّعتين، وثلاث سيارات، وقاعدة مدفعية ذاتية الدفع من طراز كراب بولندية الصنع، بالإضافة إلى مدافع دي-20 و مستا-بي".
وأشارت إلى أنه تم صد ثلاث هجمات مضادة للوحدات 14 و 25 من الألوية المحمولة جواً من القوات الأوكرانية بنجاح.
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09:38 GMT
وأصابت الهجمات وطيران الجيش ونيران المدفعية تراكمات القوى العاملة والمعدات المعادية في مناطق كوبيانسك وبيتروبافلوفكا وتابايفكا في مقاطعة خاركوف وستيلماغوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وأضافت أن الجيش الروسي دمر مخزن الذخيرة للواء الآلي 44 التابع للجيش الأوكراني بالقرب من تورسكوي في جمهورية دونيتسك.
كما تم استهداف محطة رادار لرصد الأهداف الجوية، في منطقة قرية روغان، في مقاطعة خاركوف.
وتابعت الوزارة: "على محور خيرسون، نتيجة الأضرار الناجمة عن النيران، بلغت خسائر العدو 35 جنديًا أوكرانيًا، وثلاث مركبات، بالإضافة إلى مدافع هاوتزر مستا-بي".
كما اعترضت أنظمة الدفاع الجوي خلال النهار 8 صواريخ من نظام "هيمارس"، ودمرت 22 طائرة مسيرة أوكرانية. في مناطق أولشانا في خاركوف، وميلوفاتكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وبيلوغوروفكا، وسيميغوري، وزايتسيفو، وبيريستوف، فس جمهورية دونيتسك الشعبية، وتشابيفكا، وتشيستوبولي، وتوكماك، وتاراسوفكا، ونوفوزلاتوبول، في مقاطعة زابوروجيه، ومالايا ليبيتيكا وخولايا بريستان، في خيرسون.
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Военнослужащие подразделения тылового обеспечения Ивановского гвардейского соединения ВДВ Вооруженных сил РФ в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:21 GMT
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