https://sputnikarabic.ae/20230805/الجيش-الروسي-يسيطر-على-منطقة-نوفوسيولوف-1079809960.html

الجيش الروسي يستهدف محطة رادار لرصد الأهداف الجوية

الجيش الروسي يستهدف محطة رادار لرصد الأهداف الجوية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أن الجيش الروسي سيطر على منطقة نوفوسيولوف في جمهورية لوغانسك الشعبية. 05.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-05T10:40+0000

2023-08-05T10:40+0000

2023-08-05T10:56+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

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وقالت الوزارة: "على محور كوبيانسك، تم تحرير نوفوسيلوف في جمهورية لوغانسك الشعبية من خلال الإجراءات الكفؤة والمهنية لوحدات مجموعة "القوات الغرب ".وأضافت: "على هذا المحور، خلال اليوم، تم القضاء على ما يصل إلى 140 جنديًا أوكرانيًا، ومركبتين قتاليتين مدرّعتين، وثلاث سيارات، وقاعدة مدفعية ذاتية الدفع من طراز كراب بولندية الصنع، بالإضافة إلى مدافع دي-20 و مستا-بي".وأشارت إلى أنه تم صد ثلاث هجمات مضادة للوحدات 14 و 25 من الألوية المحمولة جواً من القوات الأوكرانية بنجاح.وأصابت الهجمات وطيران الجيش ونيران المدفعية تراكمات القوى العاملة والمعدات المعادية في مناطق كوبيانسك وبيتروبافلوفكا وتابايفكا في مقاطعة خاركوف وستيلماغوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.وأضافت أن الجيش الروسي دمر مخزن الذخيرة للواء الآلي 44 التابع للجيش الأوكراني بالقرب من تورسكوي في جمهورية دونيتسك.كما تم استهداف محطة رادار لرصد الأهداف الجوية، في منطقة قرية روغان، في مقاطعة خاركوف.وتابعت الوزارة: "على محور خيرسون، نتيجة الأضرار الناجمة عن النيران، بلغت خسائر العدو 35 جنديًا أوكرانيًا، وثلاث مركبات، بالإضافة إلى مدافع هاوتزر مستا-بي".كما اعترضت أنظمة الدفاع الجوي خلال النهار 8 صواريخ من نظام "هيمارس"، ودمرت 22 طائرة مسيرة أوكرانية. في مناطق أولشانا في خاركوف، وميلوفاتكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وبيلوغوروفكا، وسيميغوري، وزايتسيفو، وبيريستوف، فس جمهورية دونيتسك الشعبية، وتشابيفكا، وتشيستوبولي، وتوكماك، وتاراسوفكا، ونوفوزلاتوبول، في مقاطعة زابوروجيه، ومالايا ليبيتيكا وخولايا بريستان، في خيرسون.

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