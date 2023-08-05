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الجيش اللبناني ينفي التحضير لعملية عسكرية في مخيم عين الحلوة
الجيش اللبناني ينفي التحضير لعملية عسكرية في مخيم عين الحلوة
نفت قيادة الجيش اللبناني، اليوم السبت، أنباء عن تحضير القوات لعملية عسكرية في مخيم عين الحلوة. 05.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-05T11:53+0000
2023-08-05T11:53+0000
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وأصدرت قيادة الجيش اللبناني بيانا قالت فيه: "نقلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي معلومات عن مصدر عسكري حول تحضير الجيش لتنفيذ عملية عسكرية في مخيم عين الحلوة".وتابع البيان: "يهم قيادة الجيش أن تنفي صحة هذه المعلومات، وتؤكد أنها تتابع بدقة الوضع الأمني في المخيم. كما تشدد على ضرورة العودة إلى بياناتها الرسمية حصرا للحصول على المعلومات".في سياق متصل، صرح رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، اليوم السبت، بأن الوضع الأمني بشكل عام في البلاد لا يشكل سببا للقلق أو الهلع.جاء ذلك في إطار متابعة ميقاتي للتطورات المتعلقة بالتحذيرات الأمنية التي أصدرتها سفارات المملكة العربية السعودية والكويت وألمانيا لمواطنيها في لبنان.ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن ميقاتي حديثه خلال اجتماعه مع وزيري الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب والداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، حيث قال ميقاتي إنه بناءً على المعلومات المتاحة والتشاور مع القادة العسكريين والأمنيين، فإن الوضع الأمني بشكل عام لا يشكل سببًا للقلق أو الهلع.وأكد المجتمعون أن الجهود السياسية والأمنية المبذولة للتعامل مع أحداث مخيم عين الحلوة قد حققت تقدمًا ملحوظا، ويتم متابعة الأمور بشكل مكثف لضمان الاستقرار العام ومنع أي تهديد للأمن أو استهداف للمواطنين والمقيمين والسياح العرب والأجانب.
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العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, الأخبار
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, الأخبار

الجيش اللبناني ينفي التحضير لعملية عسكرية في مخيم عين الحلوة

11:53 GMT 05.08.2023
© AFP 2023الجيش اللبناني - القوات الجوية اللبنانية - طائرة هجومية خفيفية طراز "إيه - 29 توكان"
الجيش اللبناني - القوات الجوية اللبنانية - طائرة هجومية خفيفية طراز إيه - 29 توكان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2023
© AFP 2023
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نفت قيادة الجيش اللبناني، اليوم السبت، أنباء عن تحضير القوات لعملية عسكرية في مخيم عين الحلوة.
وأصدرت قيادة الجيش اللبناني بيانا قالت فيه: "نقلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي معلومات عن مصدر عسكري حول تحضير الجيش لتنفيذ عملية عسكرية في مخيم عين الحلوة".
وتابع البيان: "يهم قيادة الجيش أن تنفي صحة هذه المعلومات، وتؤكد أنها تتابع بدقة الوضع الأمني في المخيم. كما تشدد على ضرورة العودة إلى بياناتها الرسمية حصرا للحصول على المعلومات".
في سياق متصل، صرح رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، اليوم السبت، بأن الوضع الأمني بشكل عام في البلاد لا يشكل سببا للقلق أو الهلع.
جاء ذلك في إطار متابعة ميقاتي للتطورات المتعلقة بالتحذيرات الأمنية التي أصدرتها سفارات المملكة العربية السعودية والكويت وألمانيا لمواطنيها في لبنان.
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ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن ميقاتي حديثه خلال اجتماعه مع وزيري الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب والداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، حيث قال ميقاتي إنه بناءً على المعلومات المتاحة والتشاور مع القادة العسكريين والأمنيين، فإن الوضع الأمني بشكل عام لا يشكل سببًا للقلق أو الهلع.
وأكد المجتمعون أن الجهود السياسية والأمنية المبذولة للتعامل مع أحداث مخيم عين الحلوة قد حققت تقدمًا ملحوظا، ويتم متابعة الأمور بشكل مكثف لضمان الاستقرار العام ومنع أي تهديد للأمن أو استهداف للمواطنين والمقيمين والسياح العرب والأجانب.
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