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السعودية تستضيف اجتماعا لمستشاري الأمن الوطني في عدد من الدول بشأن الأزمة الأوكرانية
السعودية تستضيف اجتماعا لمستشاري الأمن الوطني في عدد من الدول بشأن الأزمة الأوكرانية
تستضيف المملكة العربية السعودية اجتماعاً لمُستشاري الأمن الوطني وممثلي عدد من الدول بشأن الأزمة الأوكرانية في مدينة جدة اليوم السبت، 5 أغسطس/أب 2023م. 05.08.2023, سبوتنيك عربي
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العالم العربي
السعودية
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وتأتي استضافة هذا الاجتماع استمراراً للمبادرات الإنسانية والجهود التي بذلها في هذا الإطار، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والاتصالات التي أجراها مع القيادتين الروسية والأوكرانية منذ الأيام الأولى للأزمة، وأبدا الأمير استعداد المملكة للقيام بمساعيها الحميدة للإسهام في الوصول إلى حل يفضي إلى سلام دائم، ودعمها لجميع الجهود والمبادرات الرامية للتخفيف من آثار الأزمة وتداعياتها الإنسانية. وتتطلع حكومة المملكة أن يسهم هذا الاجتماع في تعزيز الحوار والتعاون من خلال تبادل الآراء والتنسيق والتباحث على المستوى الدولي حول السبل الكفيلة لحل الأزمة الأوكرانية بالطرق الدبلوماسية والسياسية وبما يعزز السلم والأمن الدوليين، ويجنب العالم المزيد من التداعيات الإنسانية والأمنية والاقتصادية للأزمة.وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، يوم الإثنين الماضي، أن الاجتماع بشأن أوكرانيا في السعودية، سيكون مفيدا إذا كان يساعد الغرب على إدراك عدم جدوى "خطة زيلينسكي".وقالت زاخاروفا في إيجاز صحفي تعليقا على خطط إجراء مفاوضات في جدة، بشأن تسوية أوكرانية بمشاركة دول غربية: "الآن يتم اقتراح عدد أكبر من المبادرات المختلفة. نحن على اتصال بالشركاء، أما بالنسبة للحدث الذي تعقده المملكة العربية السعودية، إذا كان يساعد الغرب على فهم الطريق المسدود بالكامل لخطة زيلينسكي، فسيكون مفيدًا".وفي وقت سابق، كتبت تقارير أمريكية، أن "المملكة العربية السعودية تريد إجراء محادثات سلام بشأن أوكرانيا في جدة، في أغسطس الجاري. تمت دعوة ممثلين عن 30 دولة إلى هناك، لكن روسيا ليست من بينها".
https://sputnikarabic.ae/20230804/السعودية-تعلن-استضافتها-اجتماعا-في-جدة-لحل-الأزمة-الأوكرانية-1079798096.html
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العالم العربي, السعودية
العالم العربي, السعودية

السعودية تستضيف اجتماعا لمستشاري الأمن الوطني في عدد من الدول بشأن الأزمة الأوكرانية

10:08 GMT 05.08.2023
© AFP 2023 / HASSAN AMMARالعاصمة السعودية الرياض
العاصمة السعودية الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2023
© AFP 2023 / HASSAN AMMAR
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تستضيف المملكة العربية السعودية اجتماعاً لمُستشاري الأمن الوطني وممثلي عدد من الدول بشأن الأزمة الأوكرانية في مدينة جدة اليوم السبت، 5 أغسطس/أب 2023م.
وتأتي استضافة هذا الاجتماع استمراراً للمبادرات الإنسانية والجهود التي بذلها في هذا الإطار، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والاتصالات التي أجراها مع القيادتين الروسية والأوكرانية منذ الأيام الأولى للأزمة، وأبدا الأمير استعداد المملكة للقيام بمساعيها الحميدة للإسهام في الوصول إلى حل يفضي إلى سلام دائم، ودعمها لجميع الجهود والمبادرات الرامية للتخفيف من آثار الأزمة وتداعياتها الإنسانية.
مدينة جدة، السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
السعودية تعلن استضافتها اجتماعا في جدة لحل الأزمة الأوكرانية
أمس, 16:37 GMT
وتتطلع حكومة المملكة أن يسهم هذا الاجتماع في تعزيز الحوار والتعاون من خلال تبادل الآراء والتنسيق والتباحث على المستوى الدولي حول السبل الكفيلة لحل الأزمة الأوكرانية بالطرق الدبلوماسية والسياسية وبما يعزز السلم والأمن الدوليين، ويجنب العالم المزيد من التداعيات الإنسانية والأمنية والاقتصادية للأزمة.
وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، يوم الإثنين الماضي، أن الاجتماع بشأن أوكرانيا في السعودية، سيكون مفيدا إذا كان يساعد الغرب على إدراك عدم جدوى "خطة زيلينسكي".
وقالت زاخاروفا في إيجاز صحفي تعليقا على خطط إجراء مفاوضات في جدة، بشأن تسوية أوكرانية بمشاركة دول غربية: "الآن يتم اقتراح عدد أكبر من المبادرات المختلفة. نحن على اتصال بالشركاء، أما بالنسبة للحدث الذي تعقده المملكة العربية السعودية، إذا كان يساعد الغرب على فهم الطريق المسدود بالكامل لخطة زيلينسكي، فسيكون مفيدًا".
وفي وقت سابق، كتبت تقارير أمريكية، أن "المملكة العربية السعودية تريد إجراء محادثات سلام بشأن أوكرانيا في جدة، في أغسطس الجاري. تمت دعوة ممثلين عن 30 دولة إلى هناك، لكن روسيا ليست من بينها".
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