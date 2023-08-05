https://sputnikarabic.ae/20230805/السفير-الإيراني-في-الرياض-الاتفاق-مع-السعودية-مقدمة-لنظام-جديد-في-منطقة-الخليج-1079814164.html
السفير الإيراني في الرياض: الاتفاق مع السعودية مقدمة لنظام جديد في منطقة الخليج
السفير الإيراني في الرياض: الاتفاق مع السعودية مقدمة لنظام جديد في منطقة الخليج
قال السفير الإيراني المعيّن في الرياض، علي رضا عنايتي، اليوم السبت، إن الاتفاق بين بلاده والسعودية هو مقدمة لنظام جديد في منطقة الخليج. 05.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-05T14:26+0000
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وأكّد على رضا عنايتي، في مقابلة مع وكالة "تسنيم"، اليوم السبت، أن "العراق قام بمحادثات مكثفة للخروج بنتائج مثمرة بين الطرفين، توجت، في العاشر من شهر مارس/آذار الماضي، في بكين بقيادة صينية".وأشار السفير الإيراني الجديد في السعودية إلى أن بلاده فتحت صفحة جديدة في العلاقات مع الرياض فور التوقيع على اتفاق عودة العلاقات الثنائية بين الطرفين، بحسب قوله.وكان عنايتي قد أكّد، الاثنين الماضي، أنه "يمكن أن يكون للعلاقة بين إيران والسعودية تداعيات مهمة على السلام والاستقرار والاستقلال وتعزيز ثقافة الحوار في المنطقة"، مضيفا: "نعتقد أن العمل المنجز بين إيران والسعودية سيعود بالمنفعة على كلا البلدين والمنطقة ومحيط خارج المنطقة".وتابع عنايتي، قائلا: "الخطوة الأولى والأساسية هي تعيين السفراء، وقد تم ذلك من قبل الجانب السعودي، وتم الانتهاء من المراحل الإدارية الخاصة بالسفير السعودي في طهران، وأعلنا للرياض موافقتنا على السفير المقترح. كما أعلنوا هم عن موافقتهم أيضاً. إنها مسألة ترتيبات إدارية، كما سيرسل السفراء بعد استكمال تلك الترتيبات".وكان وزيرا الخارجية، الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، والسعودي فيصل بن فرحان، قد التقيا، في 6 نيسان/أبريل الماضي، في بكين، بعد وساطة قادتها الصين لتطبيع العلاقات بين طهران والرياض بعد سنوات من الجفاء، ووقتها تم الاتفاق على بدء ترتيبات فتح سفارتي البلدين.وأعلنت السعودية وإيران، في مارس الماضي، اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية، بعد سنوات من القطيعة.وجرى التوافق بين الدولتين بوساطة الصين، التي قامت بدور مهم في إتمامه، وكانت أحد الموقعين على البيان المشترك للدولتين.يذكر أنه تم قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، في عام 2016، بعدما هاجم محتجون إيرانيون المقار الدبلوماسية السعودية في إيران، بعدما قامت السلطات السعودية بإعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر.
https://sputnikarabic.ae/20230718/عبد-اللهيان-السفير-الإيراني-لدى-السعودية-يصل-إلى-المملكة-خلال-أيام-1079200139.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, إيران, أخبار إيران, العراق, أخبار العراق اليوم, الصين, العالم العربي, الأخبار
السعودية, أخبار السعودية اليوم, إيران, أخبار إيران, العراق, أخبار العراق اليوم, الصين, العالم العربي, الأخبار
السفير الإيراني في الرياض: الاتفاق مع السعودية مقدمة لنظام جديد في منطقة الخليج
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قال السفير الإيراني المعيّن في الرياض، علي رضا عنايتي، اليوم السبت، إن الاتفاق بين بلاده والسعودية هو مقدمة لنظام جديد في منطقة الخليج.
وأكّد على رضا عنايتي، في مقابلة مع وكالة
"تسنيم"، اليوم السبت، أن "العراق قام بمحادثات مكثفة للخروج بنتائج مثمرة بين الطرفين، توجت، في العاشر من شهر مارس/آذار الماضي، في بكين بقيادة صينية".
وأشار السفير الإيراني الجديد في السعودية إلى أن بلاده فتحت صفحة جديدة في العلاقات مع الرياض فور التوقيع على اتفاق عودة العلاقات الثنائية بين الطرفين، بحسب قوله.
وكان عنايتي قد أكّد، الاثنين الماضي، أنه "يمكن أن يكون للعلاقة بين إيران والسعودية تداعيات مهمة على السلام والاستقرار والاستقلال وتعزيز ثقافة الحوار في المنطقة"، مضيفا: "نعتقد أن العمل المنجز بين إيران والسعودية سيعود بالمنفعة على كلا البلدين والمنطقة ومحيط خارج المنطقة".
وتابع عنايتي، قائلا: "الخطوة الأولى والأساسية هي تعيين السفراء
، وقد تم ذلك من قبل الجانب السعودي، وتم الانتهاء من المراحل الإدارية الخاصة بالسفير السعودي في طهران، وأعلنا للرياض موافقتنا على السفير المقترح. كما أعلنوا هم عن موافقتهم أيضاً. إنها مسألة ترتيبات إدارية، كما سيرسل السفراء بعد استكمال تلك الترتيبات".
وكان وزيرا الخارجية، الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، والسعودي فيصل بن فرحان، قد التقيا، في 6 نيسان/أبريل الماضي، في بكين، بعد وساطة قادتها الصين لتطبيع العلاقات بين طهران والرياض بعد سنوات من الجفاء، ووقتها تم الاتفاق على بدء ترتيبات فتح سفارتي البلدين.
وأعلنت السعودية وإيران
، في مارس الماضي، اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية، بعد سنوات من القطيعة.
وجرى التوافق بين الدولتين بوساطة الصين، التي قامت بدور مهم في إتمامه، وكانت أحد الموقعين على البيان المشترك للدولتين.
يذكر أنه تم قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، في عام 2016، بعدما هاجم محتجون إيرانيون المقار الدبلوماسية السعودية في إيران، بعدما قامت السلطات السعودية بإعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر.