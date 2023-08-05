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العراق يعلن عن تفجير تخريبي جديد لأبراج الكهرباء
العراق يعلن عن تفجير تخريبي جديد لأبراج الكهرباء
أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم السبت، عن وقوع تفجير تخريبي جديد استهدف أبراج خط نقل الكهرباء بين شرق بغداد وديالى، والذي يعمل بجهد 400 كيلو فولت. 05.08.2023, سبوتنيك عربي
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن الوزارة بيانا قالت قيه إن الانفجار وقع في منطقة خان بني سعد، فيما تعمل فرق الكهرباء لمواجهة هذه العمليات التخريبية، وتحول دون تمكن المتسببين فيها من إلحاق الأذى بالشبكة الكهربائية وقطع التيار عن المواطنين.وأفاد البيان بأن المخربين يهدفون إلى تفجير الأبراج باستخدام عبوات ناسفة، بهدف قطع الاتصالات وعزل المحافظات عن بعضها البعض، وقد تمكنوا من تفجير خط نقل الكهرباء بين شرق بغداد وديالى في الساعة الثامنة والنصف مساء، عن طريق زرع عبوات ناسفة تحت الأبراج.من جانبه، أمر وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، بإرسال الفرق الهندسية والفنية لإصلاح الأضرار وإعادة بناء المنشآت المتضررة وتأمين تزويد الكهرباء للمواطنين عبر خطوط بديلة حتى يتم إعادة الأبراج في أقرب وقت ممكن.كما تم تأمين المنطقة من قبل القوات الأمنية والعسكرية لتمكين فرق الكهرباء من الوصول إلى موقع الحادث والبدء بأعمال الإصلاح، فيما أشار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى ضرورة تأمين البنية التحتية للكهرباء وحمايتها بشكل قصوى.وفي وقت سابق، كشف المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، أحمد موسى، يوم الخميس الماضي، أسباب حريق محطة البكر في محافظة البصرة، بعدما تم تشكيل لجنة تحقيقية بتوجيهات وزير الكهرباء لتحليل الأسباب وكشف التفاصيل الدقيقة للحادث.ونقلت وكالة "واع" عن موسى قوله بأن الحريق حدث بسبب عطل في إحدى المحولات الكهربائية بسبب زيادة الأحمال الكهربائية غير المسبوقة وارتفاع درجات الحرارة في المنطقة.
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العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار
العراق يعلن عن تفجير تخريبي جديد لأبراج الكهرباء
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أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم السبت، عن وقوع تفجير تخريبي جديد استهدف أبراج خط نقل الكهرباء بين شرق بغداد وديالى، والذي يعمل بجهد 400 كيلو فولت.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية
"واع" عن الوزارة بيانا قالت قيه إن الانفجار وقع في منطقة خان بني سعد، فيما تعمل فرق الكهرباء لمواجهة هذه العمليات التخريبية، وتحول دون تمكن المتسببين فيها من إلحاق الأذى بالشبكة الكهربائية وقطع التيار عن المواطنين.
وأفاد البيان بأن المخربين يهدفون إلى تفجير الأبراج باستخدام عبوات ناسفة، بهدف قطع الاتصالات وعزل المحافظات عن بعضها البعض، وقد تمكنوا من تفجير خط نقل الكهرباء بين شرق بغداد وديالى في الساعة الثامنة والنصف مساء، عن طريق زرع عبوات ناسفة تحت الأبراج.
من جانبه، أمر وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، بإرسال الفرق الهندسية والفنية لإصلاح الأضرار وإعادة بناء المنشآت المتضررة وتأمين تزويد الكهرباء للمواطنين عبر خطوط بديلة حتى يتم إعادة الأبراج في أقرب وقت ممكن.
كما تم تأمين المنطقة من قبل القوات الأمنية والعسكرية لتمكين فرق الكهرباء من الوصول إلى موقع الحادث والبدء بأعمال الإصلاح
، فيما أشار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى ضرورة تأمين البنية التحتية للكهرباء وحمايتها بشكل قصوى.
وفي وقت سابق، كشف المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، أحمد موسى، يوم الخميس الماضي، أسباب حريق محطة البكر في محافظة البصرة، بعدما تم تشكيل لجنة تحقيقية بتوجيهات وزير الكهرباء لتحليل الأسباب وكشف التفاصيل الدقيقة للحادث.
ونقلت وكالة
"واع" عن موسى قوله بأن الحريق حدث بسبب عطل في إحدى المحولات الكهربائية بسبب زيادة الأحمال الكهربائية غير المسبوقة وارتفاع درجات الحرارة في المنطقة.