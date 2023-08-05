https://sputnikarabic.ae/20230805/الكويت-تعتبر-تصريحات-وزير-الاقتصاد-اللبناني-تدخلا-في-شؤونها-والأخير-يوضح-1079811899.html

الكويت تعتبر تصريحات وزير الاقتصاد اللبناني تدخلا في شؤونها... والأخير يوضح

الكويت تعتبر تصريحات وزير الاقتصاد اللبناني تدخلا في شؤونها... والأخير يوضح

استنكر وزير الخارجية الكويتي، الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح تصريح وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام، حول إعادة بناء صوامع القمح التي دمرها انفجار... 05.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-05T12:28+0000

2023-08-05T12:28+0000

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بيروت - سبوتنيك. جاء ذلك في بيانٍ نشر على الموقع الرسمي للوزارة، أعرب عن "استنكار واستغراب دولة الكويت الشديدين لتصريح وزير الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية أمين سلام، الذي يتنافى مع أبسط الأعراف السياسية ويعكس فهماً قاصراً لطبيعة اتخاذ القرارات في دولة الكويت، والمبنية على الأسس الدستورية والمؤسساتية بما في ذلك المنح والقروض الإنسانية التي تقدمها حكومة دولة الكويت للدول الشقيقة والصديقة".وطالبت الخارجية الكويتية وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني "بسحب هذا التصريح، حرصا على العلاقات الثنائية الطيبة القائمة بين البلدين الشقيقين"، مشيرة إلى أنه "سبق لدولة الكويت أن مولت بناء صوامع القمح في مرفأ بيروت عام 1969 عبر قرضٍ مُقدم من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية".من ناحية أخرى، علق وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام، على إدانة الخارجية الكويتية لتصريحاته قائلا إن كلمة "شخطة قلم" مصطلح لبناني فُهم خطأ ولا يقصد به الاستخفاف بالقرار الكويتي.وكان الوزير سلام قد ناشد، في مقابلة مع سبوتنيك بوقت سابق، أمير الكويت نواف الأحمد الصباح، بإعادة بناء صوامع القمح التي دمرها انفجار مرفأ بيروت، حفاظاً على الأمن الغذائي، معربا عن أمله بتلقي الجواب قريباً من الكويت، ولفت إلى أن "الأموال موجودة في صندوق التنمية الكويتي، وبـ"شخطة قلم" يمكن أن يتخذ القرار بإعادة بناء الصوامع".يذكر أن مرفأ كان قد شهد انفجارا مهولا عصر الثلاثاء 4 أغسطس/ آب 2020، ونتجت عنه سحابة دخانية ضخمة على شاكلة سحابة الفطر ترافقت مع موجة صادمة هزّت العاصمة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصاً وإصابة نحو 6500 آخرين، وتشريد الآلاف.وعزت السلطات اللبنانية انفجار مرفأ بيروت، إلى تخزين كميات هائلة من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار لسنوات في أحد العنابر داخل المرفأ، بدون إجراءات احترازية.وتشير التحقيقات إلى أن مسؤولين لبنانيين، على مستويات سياسية وأمنية وقضائية، كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المادة، من دون أن يتخذوا إجراءات مقابل ذلك، ولم تتوصل التحقيقات القضائية المتعثرة إلى تحديد المسؤولين عن الحادث، بسبب الخلافات السياسية حول الملف.

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