https://sputnikarabic.ae/20230805/المدفعية-الروسية-تصطاد-جنودا-أوكرانيين-أثناء-تحرير-بلدة-استراتيجية-فيديو-1079814472.html
المدفعية الروسية "تصطاد" جنودا أوكرانيين أثناء تحرير بلدة استراتيجية... فيديو
المدفعية الروسية "تصطاد" جنودا أوكرانيين أثناء تحرير بلدة استراتيجية... فيديو
حرر الجيش الروسي، اليوم السبت، بلدة نوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية، أثناء عمليات تطهير مناطق واسعة من قبضة نظام كييف على محور كوبيانسك. 05.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-05T14:28+0000
2023-08-05T14:28+0000
2023-08-05T14:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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ورصد مسيرات روسية عملية التحرير والقضاء على تجمعات قوات كييف، فبعد التمهيد المدفعي، فر الجنود الأوكران ملتجئين لناقلة جند هربا من الضربات الروسية.ولاذ من تبقى حيا من الجنود بالفرار، جارا أذيال الهزيمة.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
المدفعية الروسية "تصطاد" جنودا أوكرانيين أثناء تحرير بلدة استراتيجية... فيديو
14:28 GMT 05.08.2023 (تم التحديث: 14:37 GMT 05.08.2023) تابعنا عبر
حرر الجيش الروسي، اليوم السبت، بلدة نوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية، أثناء عمليات تطهير مناطق واسعة من قبضة نظام كييف على محور كوبيانسك.
ورصد مسيرات روسية عملية التحرير والقضاء على تجمعات قوات كييف، فبعد التمهيد المدفعي، فر الجنود الأوكران ملتجئين لناقلة جند هربا من الضربات الروسية.
ولكن المدفعية الروسية أصابت الهدف بكل دقة مدمرة ناقلة الجند، ومحيّدة بقية العناصر النازيين.
ولاذ من تبقى حيا من الجنود
بالفرار، جارا أذيال الهزيمة.