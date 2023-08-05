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Танк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230805/المدفعية-الروسية-تصطاد-جنودا-أوكرانيين-أثناء-تحرير-بلدة-استراتيجية-فيديو-1079814472.html
المدفعية الروسية "تصطاد" جنودا أوكرانيين أثناء تحرير بلدة استراتيجية... فيديو
المدفعية الروسية "تصطاد" جنودا أوكرانيين أثناء تحرير بلدة استراتيجية... فيديو
حرر الجيش الروسي، اليوم السبت، بلدة نوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية، أثناء عمليات تطهير مناطق واسعة من قبضة نظام كييف على محور كوبيانسك. 05.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-05T14:28+0000
2023-08-05T14:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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ورصد مسيرات روسية عملية التحرير والقضاء على تجمعات قوات كييف، فبعد التمهيد المدفعي، فر الجنود الأوكران ملتجئين لناقلة جند هربا من الضربات الروسية.ولاذ من تبقى حيا من الجنود بالفرار، جارا أذيال الهزيمة.
سبوتنيك عربي
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

المدفعية الروسية "تصطاد" جنودا أوكرانيين أثناء تحرير بلدة استراتيجية... فيديو

14:28 GMT 05.08.2023 (تم التحديث: 14:37 GMT 05.08.2023)
© Sputnik . Vitaliy Ankovوحدة مدفعية ذاتية الدفع "غفوزديكا" خلال التدريبات التكتيكية في بريموري
وحدة مدفعية ذاتية الدفع غفوزديكا خلال التدريبات التكتيكية في بريموري - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2023
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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حرر الجيش الروسي، اليوم السبت، بلدة نوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية، أثناء عمليات تطهير مناطق واسعة من قبضة نظام كييف على محور كوبيانسك.
ورصد مسيرات روسية عملية التحرير والقضاء على تجمعات قوات كييف، فبعد التمهيد المدفعي، فر الجنود الأوكران ملتجئين لناقلة جند هربا من الضربات الروسية.

ولكن المدفعية الروسية أصابت الهدف بكل دقة مدمرة ناقلة الجند، ومحيّدة بقية العناصر النازيين.

ولاذ من تبقى حيا من الجنود بالفرار، جارا أذيال الهزيمة.
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Военнослужащие подразделения тылового обеспечения Ивановского гвардейского соединения ВДВ Вооруженных сил РФ в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:11 GMT
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