https://sputnikarabic.ae/20230805/اندلاع-حريق-هائل-في-مبنى-وزارة-الأوقاف-المصرية-1079809119.html
اندلاع حريق هائل في مبنى وزارة الأوقاف المصرية
اندلاع حريق هائل في مبنى وزارة الأوقاف المصرية
اندلع حريق هائل في مبنى وزارة الأوقاف المصرية وسط القاهرة، اليوم السبت، فيما هرعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء والإسعاف للسيطرة على النيران. 05.08.2023, سبوتنيك عربي
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وذكرت صحيفة "المصري اليوم" أن المبنى المحترق كان خاليا تماما من الموظفين، بعدما انتقلت الوزارة منذ عدة أسابيع إلى العاصمة الإدارية، كما عملت قوات الشرطة على تسيير الحركة المرورية.من جانبه، قرر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، تشكيل لجنة هندسية لفحص مبنى وزارة الأوقاف، لاستيضاح مدى تأثره من الحريق، وأمر المحافظ بسرعة إزالة آثار حريق الوزارة، عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان.بدورها قررت نيابة وسط القاهرة، انتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق مبنى وزارة الأوقاف، لبيان سبب الحريق، كما انتقل فريق من النيابة لمعاينة الحريق.وذكرت بوابة "الأهرام" الإلكترونية أن غرفة العمليات المركزية بالقاهرة، كانت قد تلقت بلاغا بنشوب حريق في مبنى وزارة الأوقاف، وعلى الفور توجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، إلى موقع الحريق حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه دون إصابات أو وفيات وجار أعمال التبريد.
https://sputnikarabic.ae/20220702/حريق-ضخم-في-مصنع-مواد-كيمياوية-شرقي-القاهرة-1064560220.html
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
اندلاع حريق هائل في مبنى وزارة الأوقاف المصرية
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اندلع حريق هائل في مبنى وزارة الأوقاف المصرية وسط القاهرة، اليوم السبت، فيما هرعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء والإسعاف للسيطرة على النيران.
وذكرت صحيفة
"المصري اليوم" أن المبنى المحترق كان خاليا تماما من الموظفين، بعدما انتقلت الوزارة منذ عدة أسابيع إلى العاصمة الإدارية، كما عملت قوات الشرطة على تسيير الحركة المرورية.
من جانبه، قرر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، تشكيل لجنة هندسية لفحص مبنى وزارة الأوقاف، لاستيضاح مدى تأثره من الحريق، وأمر المحافظ بسرعة إزالة آثار حريق الوزارة، عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان.
بدورها قررت نيابة وسط القاهرة، انتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق مبنى وزارة الأوقاف، لبيان سبب الحريق، كما انتقل فريق من النيابة لمعاينة الحريق.
وذكرت بوابة
"الأهرام" الإلكترونية أن غرفة العمليات المركزية بالقاهرة، كانت قد تلقت بلاغا بنشوب حريق في مبنى وزارة الأوقاف، وعلى الفور توجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، إلى موقع الحريق حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه دون إصابات أو وفيات وجار أعمال التبريد.