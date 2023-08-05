https://sputnikarabic.ae/20230805/بلينكن-الولايات-المتحدة-تعلق-مؤقتا-بعض-برامج-المساعدات-الخارجية-إلى-النيجر-1079805169.html
بلينكن: الولايات المتحدة تعلق مؤقتا بعض برامج المساعدات الخارجية إلى النيجر
بلينكن: الولايات المتحدة تعلق مؤقتا بعض برامج المساعدات الخارجية إلى النيجر
أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم السبت، تعليق بعض برامج المساعدات الخارجية التي تستفيد منها النيجر، على خلفية الانقلاب العسكري الذي وقع هناك... 05.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-05T00:06+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقال بلينكن في بيان، "تعلق الحكومة الأمريكية مؤقتا بعض برامج المساعدات الخارجية لحكومة النيجر".تأتي تصريحاته في ظل تصاعد التوتر في المنطقة، بعدما أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" عن وضع خطة لتدخل عسكري مُحتمل بهدف إعادة الرئيس المعزول محمد بازوم إلى السلطة.ويذكر أن الجيش النيجري، كان قد أعلن في بيان على التليفزيون الرسمي، يوم 27 يوليو/ تموز الماضي، عن خلع الرئيس محمد بازوم، وإغلاق الحدود، وفرض حظر التجوال.وقبل ذلك، قام الحرس الرئاسي بمحاصرة القصر الرئاسي في العاصمة نيامي، وبالرغم من أن مكتب بازوم أعلن، قبل ذلك، عدم مشاركة الجيش في الانقلاب، إلّا أن قيادة القوات المسلحة أعلنت لاحقًا تضامنها مع المتمردين.وحتى الآن ما زال الرئيس بازوم رهن الإقامة الجبرية في محل إقامته، وقد صرّح بذلك أيضاً، موسى فقي محمد، رئيس المفوضية الأفريقية، بأن بازوم على ما يرام، ولم يمسه أذى.
https://sputnikarabic.ae/20230804/وزير-الدفاع-التشادي-يؤكد-عدم-تدخل-بلاده-في-الأوضاع-السياسية-بالنيجر-1079804814.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار النيجر
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار النيجر
بلينكن: الولايات المتحدة تعلق مؤقتا بعض برامج المساعدات الخارجية إلى النيجر
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أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم السبت، تعليق بعض برامج المساعدات الخارجية التي تستفيد منها النيجر، على خلفية الانقلاب العسكري الذي وقع هناك ضد حكومة الرئيس محمد بازوم.
واشنطن - سبوتنيك. وقال بلينكن في بيان، "تعلق الحكومة الأمريكية مؤقتا بعض برامج المساعدات الخارجية لحكومة النيجر
".
وأضاف أن "هذا الإجراء المؤقت لا يؤثر على جميع برامج المساعدات الخارجية الأمريكية في النيجر"، مؤكدا أن المساعدات الإنسانية والغذائية المنقذة للحياة في النيجر ستستمر.
تأتي تصريحاته في ظل تصاعد التوتر في المنطقة، بعدما أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" عن وضع خطة لتدخل عسكري مُحتمل بهدف إعادة الرئيس المعزول محمد بازوم إلى السلطة.
ويذكر أن الجيش النيجري، كان قد أعلن في بيان على التليفزيون الرسمي، يوم 27 يوليو/ تموز الماضي، عن خلع الرئيس محمد بازوم، وإغلاق الحدود، وفرض حظر التجوال.
وقبل ذلك، قام الحرس الرئاسي بمحاصرة القصر الرئاسي في العاصمة نيامي، وبالرغم من أن مكتب بازوم أعلن، قبل ذلك، عدم مشاركة الجيش في الانقلاب، إلّا أن قيادة القوات المسلحة أعلنت لاحقًا تضامنها مع المتمردين.
وحتى الآن ما زال الرئيس بازوم رهن الإقامة الجبرية في محل إقامته، وقد صرّح بذلك أيضاً، موسى فقي محمد، رئيس المفوضية الأفريقية، بأن بازوم على ما يرام، ولم يمسه أذى.