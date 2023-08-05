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https://sputnikarabic.ae/20230805/ترامب-سنحارب-من-أجل-ديمقراطيتنا-وبايدن-رئيس-فاسد-1079805417.html
ترامب: سنحارب من أجل ديمقراطيتنا وبايدن رئيس فاسد
ترامب: سنحارب من أجل ديمقراطيتنا وبايدن رئيس فاسد
هاجم الأمريكي السابق، دونالد ترامب الإدارة الحالية بقيادة جو بايدن، ووصفها بالضعيفة، في خطاب ألقاه خلال العشاء الصيفي للحزب الجمهوري. 05.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-05T01:24+0000
2023-08-05T01:24+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
دونالد ترامب
جو بايدن
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وأشار ترمب إلى أنه يجب على الجمهوريين الفوز في المعركة ضدها (إدارة بايدن)، وحذر من أن الولايات المتحدة ستدخل في حالة تدهور بسبب سياسات هذه الإدارة.وألقى ترامب اللوم على حملة الاتهامات القضائية التي واجهته وفريقه، معتبراً أن تلك التهم غير دستورية وتمثل انتهاكاً لحرية التعبير.وأكد ترامب أن هذه الحملة بدأت ظهورها بعدما أظهرت نتائج استطلاعات الرأي تقدمه وشعبيته.وفي ختام كلمته، دعا ترمب إلى محاربة ما وصفه بـ"رئيس فاسد"، في إشارة إلى جو بايدن، وأعرب عن عزمهم على الدفاع عن ديمقراطيتهم وحقوقهم في التعبير عن آرائهم.
https://sputnikarabic.ae/20230804/إعلام-القاضية-المكلفة-بقضية-ترامب-ارتكبت-أخطاء-في-قضية-أخرى-تتعارض-مع-الدستور-الأمريكي-1079794567.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, دونالد ترامب, جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, دونالد ترامب, جو بايدن

ترامب: سنحارب من أجل ديمقراطيتنا وبايدن رئيس فاسد

01:24 GMT 05.08.2023
© AFP 2023 / ALLISON JOYCEالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، خلال خطابه أمام الجمهوريين في ولاية جورجيا، 11 يونيو/ حزيران 2023
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، خلال خطابه أمام الجمهوريين في ولاية جورجيا، 11 يونيو/ حزيران 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2023
© AFP 2023 / ALLISON JOYCE
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هاجم الأمريكي السابق، دونالد ترامب الإدارة الحالية بقيادة جو بايدن، ووصفها بالضعيفة، في خطاب ألقاه خلال العشاء الصيفي للحزب الجمهوري.
وأشار ترمب إلى أنه يجب على الجمهوريين الفوز في المعركة ضدها (إدارة بايدن)، وحذر من أن الولايات المتحدة ستدخل في حالة تدهور بسبب سياسات هذه الإدارة.
وألقى ترامب اللوم على حملة الاتهامات القضائية التي واجهته وفريقه، معتبراً أن تلك التهم غير دستورية وتمثل انتهاكاً لحرية التعبير.
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2023
إعلام: القاضية المكلفة بقضية ترامب ارتكبت أخطاء في قضية أخرى تتعارض مع الدستور الأمريكي
أمس, 14:41 GMT
وأكد ترامب أن هذه الحملة بدأت ظهورها بعدما أظهرت نتائج استطلاعات الرأي تقدمه وشعبيته.
وفي ختام كلمته، دعا ترمب إلى محاربة ما وصفه بـ"رئيس فاسد"، في إشارة إلى جو بايدن، وأعرب عن عزمهم على الدفاع عن ديمقراطيتهم وحقوقهم في التعبير عن آرائهم.
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