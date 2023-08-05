عربي
https://sputnikarabic.ae/20230805/تعرض-ناقلة-النفط-الروسية-سيغ-لأضرار-جراء-هجوم-طائرة-مسيرة-أوكرانية-1079806095.html
تعرض ناقلة النفط الروسية "سيغ" لأضرار جراء هجوم طائرة مسيرة أوكرانية
تعرض ناقلة النفط الروسية "سيغ" لأضرار جراء هجوم طائرة مسيرة أوكرانية
ثقبت الناقلة الروسية "سيغ" في الجزء الجنوبي من مضيق كيرتش نتيجة هجوم لطائرة مسيرة أوكرانية، ولا يوجد تهديد بغرق السفينة، ولم يصب الطاقم بأذى، حسبما أبلغ مركز... 05.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-05T04:42+0000
2023-08-05T04:52+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101710/20/1017102063_17:0:2684:1500_1920x0_80_0_0_033008716854f0ec5fc27a6b07666ba3.jpg
وقال المركز لوكالة "سبوتنيك": "لا توجد تغييرات، تقف في مكانها والطاقم في مكانه. يوجد زورقان في الجوار، ورافعة. الثقب في منطقة غرفة المحرك. توقف تدفق المياه".أكد مركز تنسيق القيادة والتحديث أنه لم يكن هناك أي تسرب للوقود في المياه.وأضافت "روسمورريتشفلوت" (الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل البحري والنهري) أن الناقلة المتضررة تقع في الجزء الجنوبي من مضيق كيرتش عند مدخل المضيق.
https://sputnikarabic.ae/20230805/الدفاع-الجيش-الروسي-يحبط-هجمات-أوكرانية-ويحيد-90-مقاتلا-ويسقط-4-مسيرات-بكراسني-ليمان--عاجل-1079805838.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101710/20/1017102063_350:0:2350:1500_1920x0_80_0_0_11f0363a506b14dcb69f8b0179a8ec7d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

تعرض ناقلة النفط الروسية "سيغ" لأضرار جراء هجوم طائرة مسيرة أوكرانية

04:42 GMT 05.08.2023 (تم التحديث: 04:52 GMT 05.08.2023)
© Sputnikناقلة نفط
ناقلة نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2023
© Sputnik
تابعنا عبرTelegramNabd
ثقبت الناقلة الروسية "سيغ" في الجزء الجنوبي من مضيق كيرتش نتيجة هجوم لطائرة مسيرة أوكرانية، ولا يوجد تهديد بغرق السفينة، ولم يصب الطاقم بأذى، حسبما أبلغ مركز تنسيق الإنقاذ البحري في نوفوروسيسك.
وقال المركز لوكالة "سبوتنيك": "لا توجد تغييرات، تقف في مكانها والطاقم في مكانه. يوجد زورقان في الجوار، ورافعة. الثقب في منطقة غرفة المحرك. توقف تدفق المياه".
عمل فريق الاستجابة السريعة المتنقل في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2023
الدفاع: الجيش الروسي يحبط هجمات أوكرانية ويحيد 90 مقاتلا ويسقط 4 مسيرات في كراسني ليمان
03:55 GMT
أكد مركز تنسيق القيادة والتحديث أنه لم يكن هناك أي تسرب للوقود في المياه.
وأضافت "روسمورريتشفلوت" (الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل البحري والنهري) أن الناقلة المتضررة تقع في الجزء الجنوبي من مضيق كيرتش عند مدخل المضيق.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала