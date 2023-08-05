https://sputnikarabic.ae/20230805/تعرض-ناقلة-النفط-الروسية-سيغ-لأضرار-جراء-هجوم-طائرة-مسيرة-أوكرانية-1079806095.html
تعرض ناقلة النفط الروسية "سيغ" لأضرار جراء هجوم طائرة مسيرة أوكرانية
تعرض ناقلة النفط الروسية "سيغ" لأضرار جراء هجوم طائرة مسيرة أوكرانية
ثقبت الناقلة الروسية "سيغ" في الجزء الجنوبي من مضيق كيرتش نتيجة هجوم لطائرة مسيرة أوكرانية، ولا يوجد تهديد بغرق السفينة، ولم يصب الطاقم بأذى، حسبما أبلغ مركز... 05.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-05T04:42+0000
2023-08-05T04:42+0000
2023-08-05T04:52+0000
روسيا
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وقال المركز لوكالة "سبوتنيك": "لا توجد تغييرات، تقف في مكانها والطاقم في مكانه. يوجد زورقان في الجوار، ورافعة. الثقب في منطقة غرفة المحرك. توقف تدفق المياه".أكد مركز تنسيق القيادة والتحديث أنه لم يكن هناك أي تسرب للوقود في المياه.وأضافت "روسمورريتشفلوت" (الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل البحري والنهري) أن الناقلة المتضررة تقع في الجزء الجنوبي من مضيق كيرتش عند مدخل المضيق.
https://sputnikarabic.ae/20230805/الدفاع-الجيش-الروسي-يحبط-هجمات-أوكرانية-ويحيد-90-مقاتلا-ويسقط-4-مسيرات-بكراسني-ليمان--عاجل-1079805838.html
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روسيا
تعرض ناقلة النفط الروسية "سيغ" لأضرار جراء هجوم طائرة مسيرة أوكرانية
04:42 GMT 05.08.2023 (تم التحديث: 04:52 GMT 05.08.2023) تابعنا عبر
ثقبت الناقلة الروسية "سيغ" في الجزء الجنوبي من مضيق كيرتش نتيجة هجوم لطائرة مسيرة أوكرانية، ولا يوجد تهديد بغرق السفينة، ولم يصب الطاقم بأذى، حسبما أبلغ مركز تنسيق الإنقاذ البحري في نوفوروسيسك.
وقال المركز لوكالة "سبوتنيك": "لا توجد تغييرات، تقف في مكانها والطاقم في مكانه. يوجد زورقان في الجوار، ورافعة. الثقب في منطقة غرفة المحرك. توقف تدفق المياه".
أكد مركز تنسيق القيادة والتحديث أنه لم يكن هناك أي تسرب للوقود في المياه.
وأضافت "روسمورريتشفلوت" (الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل البحري والنهري) أن الناقلة المتضررة تقع في الجزء الجنوبي من مضيق كيرتش عند مدخل المضيق.